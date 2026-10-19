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श्योपुर के सहसराम में मोहन यादव का संभावित दौरा, युद्धस्तर पर रातभर चली प्रशासन की तैयारियां

श्योपुर के सहसराम गांव में मोहन यादव का संभावित दौरा ( ETV BHARAT )

श्योपुर : ग्वालियर के चीनौर-शीतला माता रोड पर शनिवार-रविवार की दरमियानी रात करीब डेढ़ बजे हुए हादसे में 15 लोग मौत के शिकार हुए. इनमें दो लोग श्योपुर जिले के सहसराम गांव के भी हैं. पीड़ित परिजनों से मिलने सोमवार दोपहर को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आ सकते हैं. मुख्यमंत्री के संभावित दौरे को देखते हुए जिला प्रशासन रविवार रातभर तैयारी में जुटा रहा.

सहसराम गांव में बनाया हेलीपैड