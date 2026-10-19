श्योपुर के सहसराम में मोहन यादव का संभावित दौरा, युद्धस्तर पर रातभर चली प्रशासन की तैयारियां
ग्वालियर हादसे में श्योपुर के भी दो लोगों की मौत. पीड़ित परिजनों के आंसू पोंछने आएंगे मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव. धीरज कुमार की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 19, 2026 at 12:09 PM IST
श्योपुर : ग्वालियर के चीनौर-शीतला माता रोड पर शनिवार-रविवार की दरमियानी रात करीब डेढ़ बजे हुए हादसे में 15 लोग मौत के शिकार हुए. इनमें दो लोग श्योपुर जिले के सहसराम गांव के भी हैं. पीड़ित परिजनों से मिलने सोमवार दोपहर को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आ सकते हैं. मुख्यमंत्री के संभावित दौरे को देखते हुए जिला प्रशासन रविवार रातभर तैयारी में जुटा रहा.
सहसराम गांव में बनाया हेलीपैड
ग्वालियर में हुए हादसे में श्योपुर के सहसराम के 45 वर्षीय महेश शर्मा और 15 वर्षीय शौर्य शर्मा की मौत से पूरा गांव गमगीन है. संभावना है कि मुख्यमंत्री सोमवार की दोपहर को सहसराम गांव में पहुंचेंगे. यहां मुख्यमंत्री पीड़ित परिजनों से मुलाकात करेंगे. हालांकि मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर अधिकृत पुष्टि नहीं हुई है. लेकिन तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए प्रशासन ने आवश्यक तैयारियां भी पूरी कर ली हैं. सहसराम गांव में हेलीकॉप्टर लैंड कराने की तैयारिया की गईं. प्रशासन की टीमें भी मौके पर तैनात हैं.
सहसराम गांव में अधिकारियों का डेरा
मुख्यमंत्री के संभावित दौरे को देखते हुए गांव में प्रशासनिक हलचल बढ़ गई है. जिला प्रशासन ने हेलीपैड से लेकर अन्य तैयारियां को अंतिम रूप दिया है. अब लोगों की निगाहें मुख्यमंत्री के दौरे पर टिकी हैं. अभी ये साफ नहीं है कि मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव किस समय सहसराम गांव में पहुंचेंगे. ग्राम पंचायत सहसराम के सचिव महेश धाकड़ ने बताया "सीएम के दौरे को लेकर जानकारी मिली है. इसीलिए प्रशासन की टीमें मौके पर मौजूद हैं."
- जिम्मेदारों को बख्शा नहीं जाना चाहिए, शीतला माता मंदिर हादसे पर बोले सिंधिया
- ग्वालियर ट्रक हादसा: भाई से मंगायी थी चूड़ियां, ट्रक ने छीन लिया परिवार का इकलौता सहारा
गम में डूबे सहसराम के ग्रामीण
सहसराम गांव में रातभर मुख्यमंत्री के आने की तैयारियां की गई. पीडब्लूडी विभाग के अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं. बेरिकेटिंग भी लग चुके हैं. हालांकि सीएम के दौरे को लेकर प्रशासन ने कोई बयान जारी नहीं किया. वहीं, मुख्यमंत्री के दौरे के मद्देनजर गांव वालों में खुशी तो है लेकिन दो लोगों की मौत से गमगीन भी हैं. ग्रामीणों का कहना है कि मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिजनों की सुध ली है, ये कुछ राहत की बात है.