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जिम्मेदारों को बख्शा नहीं जाना चाहिए, शीतला माता मंदिर हादसे पर बोले सिंधिया

ग्वालियर में घायलों से मिले केंद्रीय मंत्री सिंधिया ( ETV Bharat )

ग्वालियर: ग्वालियर के शीतला माता मंदिर हादसे में 15 लोगों की मौत ने पूरे शहर को झकझोर दिया है. एक और जहां मृतकों के परिवारों में मातम छाया हुआ है वहीं हादसे में लापरवाही को लेकर मुख्यमंत्री 8 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर चुके हैं. इस बीच केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी ग्वालियर पहुंचे और अस्पताल में घायलों से मिलने के साथ ही मृतकों के परिजनों से मुलाकात की. केंद्रीय मंत्री ने इस हादसे की सख्त जांच और दोषियों पर कार्रवाई की भी मांग की है.

घायलों से मिले सिंधिया