जिम्मेदारों को बख्शा नहीं जाना चाहिए, शीतला माता मंदिर हादसे पर बोले सिंधिया
शीतला माता मंदिर हादसे के बाद घायलों से मिलने पहुंचे केंद्रीय मंत्री सिंधिया, कहा- दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. रिपोर्ट पीयूष श्रीवास्तव.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 18, 2026 at 7:26 PM IST|
Updated : October 18, 2026 at 7:49 PM IST
ग्वालियर: ग्वालियर के शीतला माता मंदिर हादसे में 15 लोगों की मौत ने पूरे शहर को झकझोर दिया है. एक और जहां मृतकों के परिवारों में मातम छाया हुआ है वहीं हादसे में लापरवाही को लेकर मुख्यमंत्री 8 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर चुके हैं. इस बीच केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी ग्वालियर पहुंचे और अस्पताल में घायलों से मिलने के साथ ही मृतकों के परिजनों से मुलाकात की. केंद्रीय मंत्री ने इस हादसे की सख्त जांच और दोषियों पर कार्रवाई की भी मांग की है.
घायलों से मिले सिंधिया
ग्वालियर के शीतला माता मंदिर हादसे ने कई परिवारों की खुशियां छीन ली. हादसे में अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 42 लोग घायल हैं. घटना की जानकारी लगने के बाद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी घायलों का हाल जानने अस्पताल पहुंचे हैं. उन्होंने मृतकों और घायलों के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया. सिंधिया ने घटना पर दुख जताते हुए कहा है कि मंदिर के पास हुई यह दुर्घटना बेहद दर्दनाक है.
हादसे को लेकर उठाये सवाल
केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि, "मेरा हृदय टूट गया है, यह हादसा मेरे अपने शहर के परिवारों के साथ हुआ है." हादसे को लेकर भी सिंधिया ने गंभीर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि "सबसे बड़ा सवाल यह है कि रात के अंधेरे में ट्रक को प्रवेश कैसे मिला? ट्रक ग्वालियर कैसे पहुंचा? इसकी सख्त तहकीकात होनी चाहिए. ब्रेक फेल हुआ या हादसे की कोई दूसरी वजह थी, यह अभी स्पष्ट नहीं है." केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री से तीन बार चर्चा होने की बात कही और उनसे ग्वालियर आने का आग्रह भी किया है.
जिम्मेदारों पर कार्रवाई, पीड़ितों को मदद की बात कही
ज्योतिरादित्य सिंधिया ने साफ कहा कि हादसे के जिम्मेदारों को बख्शा नहीं जाना चाहिए. हादसे के बाद पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई की गई है. कुल आठ पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है. वहीं, मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री राहत कोष से आर्थिक सहायता दी जा रही है. इसके साथ ही अस्पताल में भर्ती घायलों के इलाज पर भी नजर रखी जा रही है.
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अब भी दो मरीजों की हालत गंभीर
आपको बता दें अब ग्वालियर के जयारोग्य अस्पताल में शीतला माता मंदिर हादसे में घायल हुए 31 लोगों का इलाज जारी है इनके अलावा भी कई घायल अन्य निजी अस्पतालों में भर्ती हुए हैं, जयारोग्य अस्पताल में भर्ती मरीजों में 13 को डिस्चार्ज किया जा चुका है जबकि 2 मरीजों की हालत गंभीर बनी हुई है. जिनमें एक महिला और एक पुरुष है जो आईसीयू में एडमिट हैं.