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कान्हा और शालिग्राम से होती है युवतियों की शादी, तुलसी विवाह की परंपरा से अनोखा नाता

कान्हा और शालिग्राम से होती है युवतियों की शादी ( ETV Bharat )

ग्वालियर: देश दुनिया में तुलसी विवाह बड़े ही धूम धाम से मनाया गया. हजारों वर्षों से निभाई जा रही इस परंपरा के पीछे क्या महत्व है और तुलसी विवाह का क्या उद्देश्य? इसका उदाहरण ग्वालियर में देखने को मिल चुका है. जहां एक बीमार बेटी की शादी उसके पिता ने भगवान श्रीकृष्ण से करायी तो एक युवती ने श्री कृष्ण से विवाह से कर अपना जीवन उनकी भक्ति में समर्पित कर दिया.