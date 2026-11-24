कान्हा और शालिग्राम से होती है युवतियों की शादी, तुलसी विवाह की परंपरा से अनोखा नाता
सनातन धर्म में शालिग्राम और तुलसी विवाह की परंपरा सदियों पुरानी, ग्वालियर में तो कुछ युवतियों ने भगवान लड्डू गोपाल से रचाई शादी. रिपोर्ट-पीयूष श्रीवास्तव
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 24, 2026 at 8:30 PM IST|
Updated : November 24, 2026 at 8:57 PM IST
ग्वालियर: देश दुनिया में तुलसी विवाह बड़े ही धूम धाम से मनाया गया. हजारों वर्षों से निभाई जा रही इस परंपरा के पीछे क्या महत्व है और तुलसी विवाह का क्या उद्देश्य? इसका उदाहरण ग्वालियर में देखने को मिल चुका है. जहां एक बीमार बेटी की शादी उसके पिता ने भगवान श्रीकृष्ण से करायी तो एक युवती ने श्री कृष्ण से विवाह से कर अपना जीवन उनकी भक्ति में समर्पित कर दिया.
भगवान विष्णु और माता वृंदा यानी शालिग्राम और तुलसी विवाह की परंपरा सनातन धर्म में सदियों पुरानी है. कार्तिक मास की एकादशी के दिन देव उठान एकादशी के रूप में मांगलिक कार्यों की शुरुआत की जाती है, इस दिन तुलसी विवाह की रस्म के साथ देवताओं से प्रार्थना की जाती है कि वे निद्रा से जागे और अब विवाह उत्सव की शुरुआत करें. इसकी शुरूआत भी भववान शालिग्राम और तुलसी मैया के विवाह के साथ होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये परंपरा भारत में कब से चली आ रही है.
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डेढ़ से 2 हज़ार साल पुरानी है तुलसी विवाह की मान्यता
असल में देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह की परंपरा धार्मिक मान्यताओं के अनुसार काफी प्राचीन है. जिसका निर्वहन भारत में सदियों से किया जा रहा है. पंडित सुरेंद्र शर्मा कहते हैं कि, "हिंदू ग्रंथों में शालिग्राम और तुलसी विवाह का वर्णन है, पद्म पुराण और स्कंद पुराण में इसका उल्लेख मिलता है, जो लगभग चौथी से दसवीं शताब्दी के बीच संकलित माने जाते हैं. जबकि मौखिक रूप से ये तुलसी विवाह की परंपरा उससे भी पुरानी है जो लगभग 1500 से 2000 साल पुरानी मानी जाती है.
ग्वालियर में भगवान श्रीकृष्ण से युवतियों का विवाह
आज के समय में जब परंपरा को निभाने के लिए भारत में घर-घर देव उठनी एकादशी के दिन गन्ने का मंडप बनाकर उसके नीचे विधि विधान से तुलसी और शालिग्राम यानी भगवान विष्णु का विवाह कराया जाता है." तब मध्य प्रदेश का ग्वालियर आध्यात्मिक और प्रतीतात्मक रूप से इस दिन के महत्व का गवाह बना है. चार साल पहले ग्वालियर की युवती का विवाह उसके अपने पिता और परिवार ने भगवान श्रीकृष्ण के साथ कराया था. युवती मोहना क्षेत्र की रहने वाले थी, लेकिन एक लाइलाज बीमारी से जूझ रही थी.
पिता शिशुपाल राठौर भी उसका विवाह कराना चाहते थे, लेकिन बेटी की बीमारी को देखते हुए उन्होंने अनोखा फैसला लिया था. 2022 में शिशुपाल ने अपनी बेटी सोनल का विवाह पूरे धूमधाम से तुलसी विवाह के दिन कराया था. गाजे-बाजे, नाच गाना और बारात भी थी, बस फर्क इतना था कि, बारात में दूल्हा स्वयं भगवान श्रीकृष्ण थे. दो साल पहले भी 2024 में ग्वालियर में एक अनोखी शादी हुई थी इसमें 23 साल की शिवानी परिहार ने भगवान श्रीकृष्ण के बाल रूप लड्डू गोपाल के साथ पूरे रीति रिवाजों से भगवान श्रीकृष्ण के साथ विवाह कर वैराग्य अपना लिया था.
इन खास परिस्थितियों में कराया जा सकता है भगवान से विवाह
अब आप सोच रहे होंगे कि, क्या कोई भी युवती तुलसी विवाह के दिन भगवान श्रीकृष्ण से विवाह कर सकती है, तो इसके भी कुछ खास कारण होते हैं, जिन परिस्थितियों में तुलसी विवाह की तरह विष्णु या श्रीकृष्ण भगवान से युवतियों की शादी की जा सकती है. पंडित सुरेंद्र शर्मा बताते हैं कि, इनमें कुंडली दोष या अध्यात्म मुख्य है.
कुंडली दोष जैसे कुंडली में तीव्र मांगलिक दोष हो या किसी वजह से कन्या के जीवन में विवाह लग्न ना बन पा रहा हो या किसी कन्या के जीवन में दो विवाह का योग बन रहा हो, तब इस दशा में कन्या का प्रतीकात्मक विवाह भगवान विष्णु से कराया जाता है, ये दोष का प्रभाव खत्म करने के लिए विवाह विष्णु या कृष्ण भगवान से कराया जाता है.
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गंभीर बीमारियों की दशा में भी विवाह की मान्यता
दूसरा यदि कोई युवती भगवान विष्णु या श्रीकृष्ण के अध्यात्म में समर्पित हो जाये या होना चाहे तब वह संकल्प के साथ श्रीकृष्ण या विष्णु भगवान से विवाह कर उनके प्रति समर्पित होने का संकल्प लेती है. इनके अलावा कई बार गंभीर बीमारी से बचने या बीमारी की दशा में ठीक ना होने की स्थिति में भी जीवन त्यागने से पहले या ठीक होने के लिए भी कन्या का विवाह भगवान विष्णु या शालिग्राम से कराया जाता है. हालांकि ये लोगों की मान्यतों पर निर्भर करता है.