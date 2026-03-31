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ग्वालियर में मौत बरसाने वाली स्कॉर्पियो का रोंगटे खड़े कर देने वाला CCTV फुटेज

ग्वालियर में पिछले सप्ताह भीषण सड़क हादसे का सीसीटीवी फुटेज देख लोगों का कलेजा कांपा. चंद सेकंड में मौत का मंजर.

Gwalior accident cctv footage
स्कॉर्पियो की टक्कर से ऑटो के परखच्चे उड़े, 5 लोगों की मौत (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 31, 2026 at 12:41 PM IST

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ग्वालियर : ग्वालियर में शुक्रवार अलसुबह हुए भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है. इसमें स्कॉर्पियो कार और ऑटो की भिड़ंत देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए. इसमें देखा जा सकता है कि कार गोली की रफ्तार से भाग रही है. इसी दौरान ऑटो को खतरनाक टक्कर मारी. इसके बाद भी कार नहीं रुकी. इसमें सवार 5 लोग मौत का शिकार हो गए तो 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए.

स्कॉर्पियो की टक्कर से ऑटो के परखच्चे उड़े

ग्वालियर में शीतला माता के दर्शन कर ग्वालियर अपने घर लौट रहे ऑटो सवार परिवार सड़क हादसे का शिकार हो गया. हादसे में परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई थी, वहीं दो बच्चों समेत 4 लोगों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया. ये हादसा तेज रफ्तार स्कॉर्पियो द्वारा ऑटो में टक्कर मारकर भागने से हुआ था. हादसे में ऑटो के परखच्चे उड़ गए.

स्कॉर्पियो का रोंगटे खड़े कर देने वाला CCTV फुटेज (ETV BHARAT)

सीसीटीवी फुटेज में भी साफ़ दिख रहा है कि किस तरह ये टक्कर इतनी भीषण थी कि ऑटो लहराते हुए सीधा पेड़ में जा घुसा. हादसे में मौके पर ही 4 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि एक व्यक्ति की कुछ देर बाद ही इलाज के दौरान मौत हो गई थी.

कार का पीछा कर रहा था पुलिस वाहन

घटना के तुरंत बाद पुलिस ने आरोपी युवक को गिफ्तार कर कार जब्त कर ली. साथ ही जांच के दौरान पुलिस सभी सबूतों को इकट्ठा कर रही है. इसी बीच सोमवार को घटनास्थल के पास लगे सीसीटीवी का फुटेज भी सामने आ गया. स्कॉर्पियो चालक ने ग्वालियर बस स्टैंड पर भी ई- रिक्शा को टक्कर मारी थी. पुलिस का वाहन इसका पीछा कर रहा था.

Gwalior accident cctv footage
सीसीटीवी फुटेज देख लोगों का कलेजा कांपा (ETV BHARAT)

सीसीटीवी फुटेज को जांच में लेगी पुलिस

एएसपी जयराज कुबेर ने बताया "घटना के बाद सामने आ रहे वीडियोज को पुलिस जांच में ले रही है. सीसीटीवी फुटेज को भी केस की रिसर्च में शामिल किया जाएगा." घटना के बाद पुलिस पर देरी से पहुचने के आरोप लग रहे थे लेकिन सीसीटीवी फुटेज में भी साफ़ दिखायी दे रहा है कि पुलिस का वाहन आरोपियों का पीछा कर रहा है.

हादसे के 7 मिनट के अंदर पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई. घायलों को तुरंत अस्पताल भिजवाया गया था. फिलहाल हादसे में घायल दो बच्चे डिस्चार्ज होकर घर जा चुके हैं. ऑटो ड्राइवर और घायल युवती अभी अस्पताल में हैं. उनका इलाज जारी है.

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