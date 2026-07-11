रॉयल रेलवे, अरबों की कोठियां, होटल और जयविलास पैलेस, सिंधिया रियासत की नेटवर्थ दिमाग खोल देगी
सिंधिया राजघराने के बीच संपत्ति विवाद सुलझाने सभी पक्षों में सहमति. देश में कहा-कहां बेशकीमती प्रॉपर्टी और कितनी नेटवर्थ. जानिए.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 11, 2026 at 3:23 PM IST|
Updated : July 11, 2026 at 3:36 PM IST
ग्वालियर : सिंधिया राज परिवार के बीच 4 दशकों से जारी प्रॉपर्टी विवाद का पटाक्षेप होने वाला है. सभी पक्षों ने ग्वालियर जिला अदालत में लिखित में आवेदन देकर बंटवारे पर सहमति होने की जानकारी दे दी है. इस मामले की सुनवाई 8 जुलाई को होनी थी. लेकिन पक्षकारों के कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़ने में असमर्थता के कारण सुनवाई टल गई. अब सुनवाई की नई तिथि घोषित होगी. उम्मीद है कि सुनवाई 20 जुलाई के बाद हो सकती है.
सिंधिया परिवार में समझौते का मसौदा
सिंधिया राज परिवार के बीच करीब 40 हजार करोड़ की प्रॉपर्टी को लेकर विवाद लंबे समय चल रहा है. बेशकीमती प्रॉपर्टी ग्वालियर सहित देश के कई शहरों में है. इनमें कई महल, आलीशान भवन हैं. राज परिवार के सभी सदस्यों ने इसी माह जुलाई में ग्वालियर जिला अदालत में समझौते संबंधी मसौदा पेश किया था. ग्वालियर जिला अदालत के अलावा दिल्ली, मुंबई, पुणे और ग्वालियर में भी प्रॉपर्टी के विविदा से जुड़े केस अदालतों में लंबित हैं. सभी पक्षों के बीच समझौता होने के बाद दशकों से चला आ रहा विवाद खत्म हो जाएगा.
सिंधिया घराने के पक्षों के बीच कई बैठकें
सिंधिया राजघराने की बेशकीमती संपत्तियों को लेकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनकी बुआ राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, पूर्व मंत्री यशोधरा राजे और उषा राजे के साथ ही अन्य संबंधित पारिवारिक पक्ष हैं. राजघराने के बीच रिश्तेदारों ने सुलह कराने के लिए कई दौर की बैठकें सभी पक्षों के बीच कराई. इसके बाद सभी पक्ष आपसी समझौते पर राजी हो गए.
सिंधिया राज परिवार की बेशकीमती प्रॉपर्टी कहां-कहां
सिंधिया राजघराने की बेशकीमती प्रॉपर्टी देश के कई शहरों में है. सबसे महंगी प्रॉपर्टी ग्वालियर का जय विलास पैलेस है. इसके अलावा दिल्ली में सिंधिया विला व ग्वालियर हाउस, पुणे का पद्मा विलास पैलेस, मुंबई के समुद्र महल में आलीशान फ्लैट्स, पुणे का पद्मा विलास पैलेस, उज्जैन का ऐतिहासिक कालियादेह पैलेस, ऊषा किरण पैलेस, छोटी विश्रांति, हिरण्यवन कोठी, शिवपुरी में माधव विलास पैलेस, जॉर्ज कैसल, सख्या विलास पैलेस और कई आलीशान भवन हैं.
इसके अलावा कुछ संपत्तियां ट्रस्ट के हवाले हैं. इन पर भी पेच फंसा है. उम्मीद है कि ग्वालियर जिला अदालत में होनी वाली सुनवाई में बंटवारा हो जाएगा. बंटवारे के मसौदे के तहत जो प्रॉपर्टी अभी जिसके हवाले हैं, उस पर उसी का कब्जा रहेगा.
ग्वालियर के जयविलास पैलेस का वैभव
सिंधिया राज परिवार के जय विलास पैलेस का वैभव भव्य है. इसकी कीमत 4 हजार करोड़ से लेकर 10 हजार करोड़ तक आंकी जाती है. जयविलास पैलेस के एक हिस्से में म्यूजियम संचालित है. इसके अलावा एक बड़े हिस्से में ज्योतिरादित्य सिंधिया परिवार के साथ रहते हैं. एक हिस्से में यशोधरा राजे सिंधिया रहती है. जयविलास पैलेस में 400 से ज्यादा आलीशान कमरे हैं. जयविलास पैलेस की पहचान पूरे देश में है. दूर-दूर से लोग इसे देखने आते हैं.
जयविलास पैलेस में चांदी की ट्रेन से दावत
जयविलास पैलेस की भव्यता को लेकर कई रोचक जानकारियां सामने आती रहती हैं. महल के अंदर लगा झूमर बेहद खास है. बताया जाता है कि इसका वजन साढ़े 3 हजार किलो से ज्यादा है. जब इसे लटकाया गया तो महल की छत को मजबूती को आंका गया. मजबूती का अनुमान लगाने के लिए करीब 10 हाथियों को छत पर चढ़ाया गया था.
इसके अलावा महल में आकर्षण का केंद्र यहां चांदी की ट्रेन है. दरबार हॉल में मेहमानों को चांदी की ट्रेन से खाना परोसा जाता है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और गृह मंत्री अमित शाह जब जयविलास पैलेस में पहुंचे थे तो इसी ट्रेन से खाना परोसा गया था. डाइनिंग टेबल पर ये चांदी ट्रेन एक साथ 100 से अधिक लोगों को खाना पसो सकती है.
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ग्वालियर के वरिष्ठ पत्रकार देव श्रीमाली ने बताया "सिंधिया राजघराने की कई बेशकीमती संपत्तियां हैं. सबसे प्रमुख है जयविलास पैलेस. यह भव्य महल सिंधिया राज वंश का निवास स्थान रहा है. आज भी सिंधिया परिवार इसमें रहता है. इस ऐतिहासिक महल की कीमत अरबों में आंकी जाती है. इसके अलवा शिवपुरी में सिंधिया की छतरियां हैं. उज्जैन का कालीदह पैलेस भी है. दिल्ली का सिंधिया विला, लेखा विहार, मुंबई के आलीशान सी फ्लैट्स हैं, जिनकी क़ीमत करोड़ों में हैं. हालांकि बंटवारे के लिए किन संपत्तियों पर सहमति बनी है, इस बारे में अभी तक मसौदा कोर्ट में पेश नहीं हुआ है."