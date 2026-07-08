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ज्योतिरादित्य सिंधिया और राजघराना ऑनलाइन कोर्ट में करेगा हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी का समझौता

सिंधिया राजपरिवार के बीच हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी के विवाद में आज ग्वालियर जिला अदालत में अहम सुनवाई. सभी पक्ष होंगे पेश.

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सिंधिया राजपरिवार के बीच समझौता (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 8, 2026 at 12:49 PM IST

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ग्वालियर : सिंधिया राजघराने के बीच 4 दशकों से चला आ रहा प्रॉपर्टी विवाद लगभग सुलझ गया है. केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनकी बुआ राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया, पूर्व मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया, ऊषा राजे बुधवार को ग्वालियर जिला अदालत में अपनी बात रखेंगे. ये लोग वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश होंगे. सभी पक्षों के बीच संपत्ति के बंटवारे को लेकर एकराय बन चुकी है.

कई बैठकों के बाद सिंधिया परिवार में सहमति बनी

हाल ही में समझौते को लेकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कोर्ट में आवेदन जमा कराया था. इसमें बताया गया कि समझौते का मसौदा तैयार है और सभी पक्ष इस पर राजी हैं. पिछली बार जब सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया था कि प्रॉपर्टी के विवाद पर सभी पक्ष समझौता करने को तैयार हैं तो कोर्ट ने सभी से इस बारे में आवेदन जमा करने को कहा था. सूत्रों के अनुसार 40 हजार करोड़ की प्रॉपर्टी का विवाद सुलझाने के लिए सभी पक्षों के बीच के बीच बैठकों का दौर चला. इसके बाद आपसी सहमति बनी.

समझौते के मसौदे का ये है प्रारूप

सिंधिया राजघराने के बीच प्रॉपर्टी विवाद 1988 से चल रहा है. कोर्ट में राजमाता विजयाराजे सिंधिया की तीनों बेटियों ऊषा राजे, वसुंधरा राजे और यशोधरा राजे ने पैतृक संपत्ति में हिस्सा मांगा था. बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वाद दायर किया. समझौते के मसौदे के अनुसार जिस प्रॉपर्टी पर वर्तमान में जो काबिज है, वह संपत्ति उसी के हिस्से में आएगी.

सबसे ज्यादा नजरें जयविलास पैलेस को लेकर हैं. पैलेस का एक हिस्सा संग्रहालय के रूप में चल रहा है. लेकिन एक बड़े हिस्से पर अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया का परिवार रहता है. यशोधरा राजे सिंधिया भी एक हिस्से में रहती हैं.

कई शहरों में सिंधिया राज परिवार की बेशकीमती प्रॉपर्टी

सिंधिया राज परिवार के पास अरबों की संपत्ति है. संपत्ति पर विवाद को लेकर ग्वालियर के साथ ही दिल्ली, मुंबई और पुणे की अदालतों में एक दर्जन से अधिक मामले चल रहे हैं. ज्यादा मामले मुंबई की कोर्ट में चल रहे हैं. ग्वालियर में भी कई केस हैं. सूत्रों के अनुसार विवाद के तहत ग्वालियर का बेशकीमती जय विलास पैलेस के अलावा ऊषा किरण पैलेस, छोटी विश्रांति, हिरण्यवन कोठी और कई आलीशान भवन हैं.

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