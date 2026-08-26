सिंधिया राजघराने का संपत्ति विवाद सुलझते-सुलझते फिर उलझ गया, नया पेच फंसा
सिंधिया राज परिवार के संपत्ति विवाद में तीसरी बुआ की बेटी ग्वालियर जिला अदालत में पेश हुईं. प्रमाणित प्रति मांगी. पीयूष श्रीवास्तव की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 26, 2026 at 12:35 PM IST
ग्वालियर : सिंधिया राज परिवार के बीच संपत्ति बंटवारे का विवाद 4 दशक से जारी है. सभी पक्षों के बीच समझौते की कोशिशें चल रही हैं. इस मामले में ग्वालियर जिला अदालत में मंगलवार को एक बार फिर सुनवाई हुई. सुनवाई में पहली बार केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की तीसरी बुआ स्व.पद्मा राजे सिंधिया की बेटी प्रतिमा देवी राणा भी पहुंची. उन्होंने पिछली सुनवाई में बंटवारे के समझौते पर आपत्ति लगायी थी. इसके बाद कोर्ट ने उनसे स्वयं पेश होने को कहा था.
अधिकांश पक्ष समझौते के पक्ष में
सिंधिया राज परिवार की संपत्ति के बंटवारा समझौते के आधार पर होना है. इसके निर्देश न्यायालय ने दिए थे. केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इस मामले में समझौते के लिए आवेदन पहले ही दे चुके हैं. पद्माराजे सिंधिया अब इस दुनिया में नहीं हैं. उनकी तरफ से उनकी बेटी प्रतिमा देवी राणा ने संपत्ति पर हक जताया है. उन्होंने सहमति से बंटवारे पर हाल ही आपत्ति लगा लगायी थी, जिस पर कोर्ट द्वारा उन्हें खुद पेश होने के आदेश दिया गया था.
मौसियों ने 'आपत्ति' पर जतायी आपत्ति
पिछली सुनवाई 17 अगस्त को हुई थी. इसमे प्रतिमा देवी की आपत्ति पर उनकी मौसी वसुंधरा राजे और यशोधरा राजे ने जवाब प्रतिवेदन कोर्ट में जमा कराए थे, जिनमें जिक्र था कि राजीनामा पर दस्तखत करने के बाद आपत्ति कैसे लगायी जा सकती है. इस जवाब के बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई प्रतिमा देवी को कोर्ट में हाजिर होने के आदेश दिए थे.
प्रतिमा देवी मंगलवार को हुई सुनवाई के लिए जिला एवं सत्र न्यायालय पहुंची. हालांकि मामले में कोई विशेष सुनवाई नहीं हुई. वहीं कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख दे दी. प्रतिमा देवी ने अपनी मौसियों द्वारा पेश जवाब की प्रमाणित प्रति की मांग कोर्ट से की है. इसमें उनके खिलाफ क्रिमिनल केस चलाए जाने की मांग की गई है.
उषा राजे सिंधिया ने मांगा समय
इस केस से जुड़े वकील प्रशांत शर्मा के मुताबिक़ "कोर्ट द्वारा स्कंदिया सम्पत्ति बंटवारा विवाद में अगली सुनवाई जब 10 सितंबर को होगी. प्रतिमा देवी कोर्ट में पहली बार पहुंची थी. ऐसे में उनकी ओर से दायर दलील के खिलाफ बहस के लिए मौसी उषा राजे सिंधिया ने भी कोर्ट से आवेदन कर समय मांगा है. इस पर आगे की कार्रवाई की संभावना है."
- ज्योतिरादित्य सिंधिया और राजघराना ऑनलाइन कोर्ट में करेगा हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी का समझौता
- सिंधिया राज परिवार में अरबों का संपत्ति विवाद, आपसी सहमति से सुलह का फॉर्मूला तैयार
कई शहरों में सिंधिया राज परिवार की बेशकीमती प्रॉपर्टी
सिंधिया राज परिवार के पास अरबों की संपत्ति है. संपत्ति पर विवाद को लेकर ग्वालियर के साथ ही दिल्ली, मुंबई और पुणे की अदालतों में एक दर्जन से अधिक मामले चल रहे हैं. ज्यादा मामले मुंबई की कोर्ट में चल रहे हैं. ग्वालियर में भी कई केस हैं. सूत्रों के अनुसार विवाद के तहत ग्वालियर का बेशकीमती जय विलास पैलेस के अलावा ऊषा किरण पैलेस, छोटी विश्रांति, हिरण्यवन कोठी और कई आलीशान भवन हैं.