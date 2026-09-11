41 हजार करोड़ का सिंधिया संपत्ति बंटवारा, प्रतिमा देवी की आपत्ति कोर्ट ने स्वीकारी, हक के लिए होगी सुनवाई
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की बड़ी बुआ की बेटी प्रतिमा देवी ने संपत्ति विवाद में जताई थी आपत्ति, कोर्ट ने दिया सुनवाई का मौका, पीयूष श्रीवास्तव की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 11, 2026 at 6:57 AM IST|
Updated : September 11, 2026 at 7:05 AM IST
ग्वालियर : सिंधिया राज घराने की सम्पत्ति बंटवारे विवाद में एक नया मोड़ आ गया है. गुरुवार को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की बड़ी बुआ की बेटी प्रतिमा देवी की ओर से दायर कोर्ट में राजघराने की संपत्ति के 'आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट' से बाहर रखने की आपत्ति को स्वीकार कर लिया है, कोर्ट के इस निर्णय से अब प्रतिमा देवी भी इस संपत्ति में अपना दावा कर सकेंगी.
एक्स पार्टी बताकर बंटवारे से रखा था बाहर
असल में सिंधिया राज घराने की लगभग 41 हजार करोड़ की संपत्ति के बंटवारे को लेकर कोर्ट की सलाह पर आपसी सहमति से बंटवारा होना है, जिसमें सिंधिया राजपरिवार के मुखिया केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, और उनकी तीन बुआए उषा राजे, वसुंधरा राजे और यशोधरा राजे सिंधिया पहले ही दावा ठोक चुकी हैं, लेकिन आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट में ज्योतिरादित्य सिंधिया की बड़ी बुआ स्व पद्मराजे राणा के बच्चों को एक्स पार्टी बता कर समझौते से बाहर कर दिया गया था. जिस पर उनकी बेटी प्रतिमादेवी ने ग्वालियर कोर्ट में आपत्ति आवेदन दायर किया था.
बंटवारा समझौते में प्रतिमा देवी ने लगाई थी आपत्ति
25 अगस्त को पिछली सुनवाई में प्रतिमा देवी अपनी बेटी शिवांगी और दामाद प्रतीक कारकी के साथ ग्वालियर कोर्ट पहुंची थीं. यहां उन्होंने कोर्ट के सामने अपनी बात रखते हुए बताया था कि, उन्हें संपत्ति बंटवारे में दावे के लिए कोई नोटिस मिले ही नहीं रहे क्योंकि उनके नाम से नोटिस गलत पते पर भेजे गए थे. साथ ही उन्होंने बंटवारे में अपना दावा करते हुए कहा था कि, उनकी मां पद्माराजे राणा भी महाराजा जीवाजी राव सिंधिया की बेटी थीं. उस हिसाब से सिंधिया की संपत्ति में उनकी मां का भी हक बनता है. उनकी आपत्ति पर पूर्व में ही उनकी तीनों मौसी और ममरे भाई ज्योतिरादित्य सिंधिया की ओर से जवाब पेश किए जा चुके थे.
प्रतिमा देवी की और से दामाद प्रतीक कारकी पहुंचे कोर्ट
गुरुवार को आपत्ति आवेदन पर कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान प्रतिमा देवी के दामाद प्रतीक कारकी मौजूद रहे, जिन्होंने मीडिया से फोटो वीडियो लेने से माना कर दिया लेकिन बातचीत में बताया कि, कोर्ट ने उनकी सास प्रतिमा देवी के आवेदन को स्वीकार कर लिया है. इसके साथ ही अब संपत्ति में उनके दावे को भी सुनवाई में शामिल किया जाएगा. कोर्ट के इस फैसले से अब संपत्ति में हक के लिए प्रतिमा देवी की और से भी दावा करने और उसके आधार रखने का मौका मिलेगा. और मुख्य सुनवाई में फैसले से पहले उनका पक्ष भी सुना जाएगा. प्रतिमा देवी की और से ग्वालियर कोर्ट पहुचे उनके दामाद प्रतीक कारकी ने कहा, "कोर्ट के न्याय पर पूरा भरोसा है."
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अगली सुनवाई अब 7 अक्टूबर को
सिंधिया राज परिवार के वकील प्रशांत शर्मा ने बताया, '' गुरुवार की सुनवाई में कोर्ट ने प्रतिमा देवी की आपत्ति को स्वीकार करते हुए मुख्य सुनवाई में शामिल कर लिया है. कोर्ट की अगली सुनवाई आने वाली 7 अक्टूबर को होगी जिसमे प्रतिमा देवी की आपत्ति और समझौते से जुड़े दस्तावेजो को लेकर सुनवाई हो सकती है.''