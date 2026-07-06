ETV Bharat / state

सिंधिया राज परिवार में अरबों का संपत्ति विवाद, आपसी सहमति से सुलह का फॉर्मूला तैयार

सिंधिया राजघराने में 4 दशक से जारी प्रॉपर्टी विवाद खत्म होने के आसार. संपत्ति बंटवारे पर सहमति. देश के कई शहरों में चल रहे मुकदमे.

Scindia family property dispute
सिंधिया राज परिवार में अरबों का संपत्ति विवाद सुलझने के आसार (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 6, 2026 at 4:10 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ग्वालियर : भारत के सबसे संपन्न सिंधिया राज परिवार में अरबों की संपत्ति का विवाद सुलझने की उम्मीद है. सभी पक्षों के बीच मीटिंग के बाद एक फॉर्मूला तैयार किया गया. इसी के तहत संपत्ति का बंटवारा ज्योतिरादित्य सिंधिया, वसुंधरा राजे, यशोधरा राजे के साथ अन्य पक्षों के बीच होने की चर्चा है. इस मामले को लेकर देश के कई शहरों में कानूनी लड़ाई चल रही है. 8 जुलाई को होने वाली सुनवाई में सभी पक्षों के तथ्य कोर्ट में सुने जाएंगे.

8 जुलाई की सुनवाई में तस्वीर साफ होगी

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, पूर्व मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया के अलावा नेपाल में रहने वाली ऊषा राजे राणा और अन्य पारिवारिक पक्षों के बीच अरबों की प्रॉपर्टी का विवाद 4 दशकों से चल रहा है. ग्वालियर जिला अदालत में सभी पक्षों के बीच समझौते की प्रक्रिया तेजी से चल रही है. अगर कोई विघ्न नहीं आया तो 8 जुलाई को होने वाली सुनवाई में इस विवाद में अहम मोड़ आने की उम्मीद है. अगर समझौते पर मुहर लग जाती है तो देश के विभिन्न शहरों की अदालतों में चल रहे केस खत्म हो जाएंगे.

सिंधिया राजघराने के बीच कई बैठकें

अभी तक अरबों की संपत्ति विवाद को लेकर सभी पक्षों के अपने-अपने तथ्य व तर्क थे. इस कारण ये विवाद खत्म होने के आसार नहीं दिख रहे थे. लेकिन राजसी परिवार से जुड़े रिश्तेदारों ने मध्यस्थ की भूमिका निभाकर विवाद को हमेशा के लिए खत्म करने की मुहिम छेड़ी. इसके बाद सभी पक्षों के बीच बैठकों का सिलसिला शुरू हुआ. कई बैठकों के बाद सभी पक्षों के बीच एक फॉर्मूला बन गया है. खास बात ये है कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से ग्वालियर जिला अदालत में बताया गया कि वह समझौते के लिए तैयार हैं.

सिंधिया राज परिवार का साम्राज्य कहां-कहां

सिंधिया राज परिवार के पास अरबों की संपत्ति है. संपत्ति पर विवाद को लेकर ग्वालियर के साथ ही दिल्ली, मुंबई और पुणे की अदालतों में एक दर्जन से अधिक मामले चल रहे हैं. ज्यादा मामले मुंबई की कोर्ट में चल रहे हैं. ग्वालियर में भी कई केस हैं. सूत्रों के अनुसार विवाद के तहत ग्वालियर का बेशकीमती जय विलास पैलेस के अलावा ऊषा किरण पैलेस, छोटी विश्रांति, हिरण्यवन कोठी और कई आलीशान भवन हैं.

पुणे का पद्मा विलास पैलेस, मुंबई के समुद्र महल फ्लैट्स, दिल्ली स्थित लेखा विहार, सिंधिया विला और उज्जैन का ऐतिहासिक कालियादेह पैलेस सिंधिया राजघराने की विरासत के हिस्से हैं. इसके अलावा कई ट्रस्ट भी बने हुए हैं, जिनके अधिकार क्षेत्र में बेशकीमती प्रॉपर्टी सिंधिया राजघराने की हैं. इनके मालिकाना हक को लेकर भी पेच फंसा हुआ है.

जो जिसके कब्जे में है, उसी का मालिकाना हक

सूत्रों के मुताबिक सिंधिया राजघराने के बीच बनी सहमति के अनुसार जिस प्रॉपर्टी पर वर्तमान में जो काबिज है, वह संपत्ति उसी के हिस्से में आएगी. हालांकि कोर्ट को अभी इस बारे में जानकारी नहीं दी गई. केवल ये बताया कि सभी पक्ष विवाद सुलझाना चाहते हैं. सबसे ज्यादा नजरें जयविलास पैलेस को लेकर हैं. पैलेस का एक हिस्सा संग्रहालय के रूप में चल रहा है. लेकिन एक बड़े हिस्से पर अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया का परिवार रहता है. यशोधरा राजे सिंधिया भी एक हिस्से में रहती हैं.

TAGGED:

GWALIOR SCINDIA ROYAL FAMILY
SCINDIA FAMILY SETTLEMENT FORMULA
SCINDIA PROPERTY HEARING JULY 8
MADHYA PRADESH NEWS
SCINDIA FAMILY PROPERTY DISPUTE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.