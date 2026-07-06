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सिंधिया राज परिवार में अरबों का संपत्ति विवाद, आपसी सहमति से सुलह का फॉर्मूला तैयार

ग्वालियर : भारत के सबसे संपन्न सिंधिया राज परिवार में अरबों की संपत्ति का विवाद सुलझने की उम्मीद है. सभी पक्षों के बीच मीटिंग के बाद एक फॉर्मूला तैयार किया गया. इसी के तहत संपत्ति का बंटवारा ज्योतिरादित्य सिंधिया, वसुंधरा राजे, यशोधरा राजे के साथ अन्य पक्षों के बीच होने की चर्चा है. इस मामले को लेकर देश के कई शहरों में कानूनी लड़ाई चल रही है. 8 जुलाई को होने वाली सुनवाई में सभी पक्षों के तथ्य कोर्ट में सुने जाएंगे.

8 जुलाई की सुनवाई में तस्वीर साफ होगी

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, पूर्व मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया के अलावा नेपाल में रहने वाली ऊषा राजे राणा और अन्य पारिवारिक पक्षों के बीच अरबों की प्रॉपर्टी का विवाद 4 दशकों से चल रहा है. ग्वालियर जिला अदालत में सभी पक्षों के बीच समझौते की प्रक्रिया तेजी से चल रही है. अगर कोई विघ्न नहीं आया तो 8 जुलाई को होने वाली सुनवाई में इस विवाद में अहम मोड़ आने की उम्मीद है. अगर समझौते पर मुहर लग जाती है तो देश के विभिन्न शहरों की अदालतों में चल रहे केस खत्म हो जाएंगे.

सिंधिया राजघराने के बीच कई बैठकें

अभी तक अरबों की संपत्ति विवाद को लेकर सभी पक्षों के अपने-अपने तथ्य व तर्क थे. इस कारण ये विवाद खत्म होने के आसार नहीं दिख रहे थे. लेकिन राजसी परिवार से जुड़े रिश्तेदारों ने मध्यस्थ की भूमिका निभाकर विवाद को हमेशा के लिए खत्म करने की मुहिम छेड़ी. इसके बाद सभी पक्षों के बीच बैठकों का सिलसिला शुरू हुआ. कई बैठकों के बाद सभी पक्षों के बीच एक फॉर्मूला बन गया है. खास बात ये है कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से ग्वालियर जिला अदालत में बताया गया कि वह समझौते के लिए तैयार हैं.