पीढ़ियां, पते बदले पर लोगों का भरोसा बरकरार, 117 साल से सिंधिया घराने का नूतन महल है ठिकाना
डाक सेवा संचालन करने वाली देश की सबसे बड़ी रियासतों में शुमार था ग्वालियर का सिंधिया राजघराना. विश्व डाक दिवस पर पीयूष श्रीवास्तव की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 9, 2026 at 7:27 PM IST
ग्वालियर: आज पूरे देश में डाक सुविधाएं जैसे चिठ्ठियां, पार्सल यहां तक कि फंड निवेश के लिए भारतीय डाक विभाग सबसे भरोसेमंद माना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ग्वालियर में चिट्ठियों को डाकिये द्वारा उनके पते तक पहुचांने की शुरुआत 1885 में हो गई थी. आइए विश्व डाक दिवस पर जानते हैं ग्वालियर के उस ऐतिहासिक डाक घर के बारे में, जिसने अपने जीवनकाल में एक सदी से ज्यादा सावन देख लिए और आज भी लोगों के लिए भरोसे का दूसरा नाम है.
1885 में हुई थी डाक सेवाओं की शुरुआत
ग्वालियर उस रियासत का नाम है, जिसने भारत में सबसे बड़ी डाक सेवा संचालन की शुरुआत की थी. डाक विभाग भले ही भारत में 1854 में शुरू हुआ लेकिन ग्वालियर खुद की डाक सेवा संचालन करने वाली देश की सबसे बड़ी रियासतों में से एक था. 1885 में ग्वालियर में सिंधिया रियासत का पोस्ट ऑफिस स्वीकृत हुआ. 1886 से 1909 तक लश्कर की एक बिल्डिंग में इसका संचालन हुआ था.
इसके बाद 1909 में सिंधिया रियासत के महाराजा जयाजी राव सिंधिया की देख रेख में महाराज बाड़ा पर एक इटालियन शैली की बिल्डिंग का निर्माण पूरा हुआ, जिसे नूतन महल नाम दिया गया. इसी बिल्डिंग में 1909 में ग्वालियर रियासत के पोस्ट ऑफिस का हेड ऑफिस बनाया गया, जो आज भी इतिहास की गवाही दे रहा है. यह मुख्य पोस्ट ऑफिस आज भी 117 साल बाद इसी नूतन महल में ही संचालित हो रहा है.
'अंग्रेजों से पोस्टल समझौता, डाक सेवा में बनी सबसे बड़ी रियासत'
वरिष्ठ पत्रकार देव श्रीमाली कहते हैं, "सिंधिया रियासत नवाचार में शुरू से ही आगे रहती थी, फिर चाहे वह ट्रेन का संचालन हो या जलपोत या दूसरे मामले. इसी तरह ग्वालियर में केंद्रीकृत डाक सेवाएं 1885 में शुरू हुई थीं. इससे पहले यहां स्थानीय रूप से डाक का आदान प्रदान होता था लेकिन फिर अंग्रेजों के साथ एक समझौता कर डाक सेवा को ना सिर्फ देश बल्कि दुनिया से जोड़ा था. उस दौर में ग्वालियर रियासत में 65 डाक घर खोले गए थे, जो उस समय देश में किसी रियासत की तुलना में सबसे अधिक थे."
117 वर्षों बाद भी खूबसूरत है डाक भवन
शुरुआत में महाराज बाड़ा पर सिंधिया रियासत के सचिवालय गोरखी महल के पास ही इसकी शुरुआत हुई थी और बाद में जब नया भवन नूतन महल बनकर तैयार हुआ तो इस पोस्ट ऑफिस को इसमें शिफ्ट किया गया. खास बात यह है कि आज भी इस हेड पोस्ट ऑफिस का संचालन इसी नूतन महल में ही हो रहा है. वह इमारत अपने दौर में बहुत ही खूबसूरत थी और 117 वर्षों बाद आज भी देश के सबसे सुंदर डाक घरों में शुमार है. यह देश का एक ही बिल्डिंग में संभवतः सबसे पुराना पोस्ट ऑफिस है. ये डाक सेवाओं के विस्तार में ग्वालियर का एक अहम माइलस्टोन है.
'सिंधिया राज परिवार से जुड़ा नाता'
वरिष्ठ पत्रकार देव श्रीमाली कहते हैं, "सबसे बड़ी बात यह है कि ग्वालियर में डाक घर खोलने का काम तत्कालीन सिंधिया महाराज जयाजी राव सिंधिया ने किया था. खास बात यह है कि आज भी उनके वंशज और सिंधिया राजपरिवार के मुखिया ज्योतिरादित्य सिंधिया वर्तमान में डाक और संचार विभाग के मंत्री हैं. ये ग्वालियर के लिए गौरव की बात है."
'1885 तक स्थानीय रूप से काम करता था विभाग'
ग्वालियर के महाराज बाड़ा स्थित डाक विभाग के हेड ऑफिस के पोस्ट मास्टर मलखान सिंह लोधी ने बताया, "ग्वालियर में 1854 में ही पोस्टल सर्विस की शुरुआत हो गई थी लेकिन डाक सेवाओं के विस्तार के लिए अंग्रेजों से समझौते के बाद 1885 में यह भवन नूतन महल स्वीकृत किया था, जो 1909 में बनकर तैयार हो गया था. इसके तुरंत बाद इसी बिल्डिंग में पोस्ट ऑफिस शिफ्ट किया और उसे मुख्य डाक घर का दर्जा दिया गया. यह हेड पोस्ट ऑफिस के रूप में आज भी यहीं संचालित है. कहा जाये तो पिछले 117 वर्षों से निरन्तर इस भवन में डाक सेवाओं का संचालन किया जा रहा है."
'100 वर्षों तक खुशियों का माध्यम रहा पोस्ट ऑफिस'
पोस्ट मास्टर मलखान सिंह कहते हैं, "1985 में जब यहां डाक सेवाएं शुरू हुईं, उस दौर में संदेश अदान प्रदान के लिए आज की तरह कोई सुविधा नहीं थी. लोगों के पास अपने रिश्तेदारों, जान पहचानवालों, सरकार या दूसरे लोगों तक बात या समस्या पहुंचाने के लिए डाक विभाग की चिट्ठियां एक मात्र विकल्प था. कहा जाए तो उस दौर में ये पोस्ट ऑफिस देश की रीढ़ रहा, ये लोगों को दिल से जोड़ने का माध्यम था और अगले 100 वर्षों तक यह सिलसिला चला. पोस्टकार्ड, चिठ्ठियां, तार, मनी ऑर्डर के माध्यम से छोटी बड़ी खुशियां लोगों तक पहुंचती थी."
समय के साथ कदम मिला रहा डाक विभाग
समय के साथ डाक विभाग ने भी अपने आपको बदला, टेलीफोन मोबाइल आए तो पर्सनल चिट्ठियों का सिलसिला कम हो गया लेकिन इसके साथ सरकारी डाक बढ़ती गई. इसके बाद बीमा, बचत योजनाएं, ऑनलाइन बैंकिंग जैसी तमाम सुविधाएं और योजनाएं आज डाक विभाग आम जनता को उपलब्ध करा रहा है.
- शिवपुरी मॉडल पर बनेंगे देश में 40 हाईटेक पोस्ट ऑफिस, लाइन नहीं टोकन से काम होगा आसान
- सतना में खुला Gen Z वाला पोस्ट ऑफिस, यहां मिलेगी शतरंज, कैरम और गिटार की फैसिलिटी
- इंदौर में Gen Z पोस्ट ऑफिस में म्यूजिक के साथ कैरम-शतरंज, फ्री में चाय-कॉफी का लुत्फ
पीढ़ियां, पते बदले लेकिन लोगों का भरोसा बरकरार
डाक विभाग हमेशा से लोगों का भरोसा रहा है और ग्वालियर के लिए करीब 142 वर्षों से दिलों की बातें उनके पतों तक पहुंचाता आया है. लोगों की पीढ़ियां बदल गई, पते बदल गए लेकिन लोगों का भरोसा आज भी बरकरार है. इसलिए यहां सुबह 10.30 बजे से हर दिन महाराज बाड़ा पर बने इटालियन स्टाइल बिल्डिंग में संचालित पोस्ट ऑफिस में लोगों की भीड़ जुटना शुरू हो जाती है, यह सिलसिला 117 साल से यूं ही जारी है.