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पीढ़ियां, पते बदले पर लोगों का भरोसा बरकरार, 117 साल से सिंधिया घराने का नूतन महल है ठिकाना

117 साल से सिंधिया घराने का नूतन महल है पोस्ट ऑफिस का ठिकाना ( ETV Bharat GFX )

ग्वालियर: आज पूरे देश में डाक सुविधाएं जैसे चिठ्ठियां, पार्सल यहां तक कि फंड निवेश के लिए भारतीय डाक विभाग सबसे भरोसेमंद माना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ग्वालियर में चिट्ठियों को डाकिये द्वारा उनके पते तक पहुचांने की शुरुआत 1885 में हो गई थी. आइए विश्व डाक दिवस पर जानते हैं ग्वालियर के उस ऐतिहासिक डाक घर के बारे में, जिसने अपने जीवनकाल में एक सदी से ज्यादा सावन देख लिए और आज भी लोगों के लिए भरोसे का दूसरा नाम है.

1885 में हुई थी डाक सेवाओं की शुरुआत ग्वालियर उस रियासत का नाम है, जिसने भारत में सबसे बड़ी डाक सेवा संचालन की शुरुआत की थी. डाक विभाग भले ही भारत में 1854 में शुरू हुआ लेकिन ग्वालियर खुद की डाक सेवा संचालन करने वाली देश की सबसे बड़ी रियासतों में से एक था. 1885 में ग्वालियर में सिंधिया रियासत का पोस्ट ऑफिस स्वीकृत हुआ. 1886 से 1909 तक लश्कर की एक बिल्डिंग में इसका संचालन हुआ था.