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'धोखे से कराए गए सिग्नेचर', के दावे के नहीं मिले सबूत, प्रॉपर्टी विवाद में कोर्ट में नहीं पहुंची प्रतिमा देवी

प्रॉपर्टी विवाद में कोर्ट में नहीं पहुंची प्रतिमा देवी ( ETV Bharatt )

ग्वालियर: मध्य प्रदेश के ग्वालियर के सिंधिया राजपरिवार के संपत्ति बंटवारा मामले में आपत्ति लगाने वाली प्रतिमा देवी बुधवार की सुनवाई में शामिल नहीं हो पायी. उन्हें कोर्ट में अपनी मौसियों के खिलाफ लगाये धोखाधड़ी के आरोपों पर सबूत पेश करने थे. अब 18 नवंबर तक के लिए सुनवाई टल गई है. प्रतिमा देवी ने 30 नवंबर तक समय दिए जाने की मांग की थी.

ग्वालियर जिला न्यायालय में चल रहे सिंधिया राज परिवार के 40 हज़ार करोड़ के सम्पति पर आपसी सहमति स्व बंटवारे के मामले में कुछ समय पहले सिंधिया राज परिवार के मुखिया ज्योतिरादित्य सिंधिया की बड़ी बुआ दिवंगत पद्माराजे राणा की बेटी प्रतिमा देवी ने आपत्ति दायर करते हुए सभी पक्षकारों के खिलाफ धोखाधड़ी से सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कराने का आरोप लगाया था. मुख्य रूप से ये आरोप अपनी तीनों मौसियों उषा राजे, वसुंधरा राजे और यशोधरा राजे सिंधिया के खिलाफ लगाए थे. जिस पर पिछली सुनवाई में कोर्ट ने उनकी आपत्ति पर बहस के बाद आरोप सिद्ध करने के लोये सबूत पेश करने को कहा था.