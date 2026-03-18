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सिंधिया के सरदारों की बेटियों के लिए शुरू हुआ स्कूल, आज देश-विदेश में पहचान बना रहीं छात्राएं

सिंधिया के सरदारों की बेटियों के लिए शुरू हुआ स्कूल ( ETV Bharat )

ग्वालियर के शासकीय गजराराजा कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का सीधा जुड़ाव ग्वालियर रियासत और सिंधिया रॉयल फैमिली से है. स्कूल की प्राचार्य उमा सिंघल ने बताया "इस स्कूल की शुरुआत साल 1901 में हुई थी और इसका नाम ग्वालियर के तत्कालीन महाराज जीवाजी राव की मां और पूर्वर्ती महाराजा माधवराव सिंधिया प्रथम की पत्नी गजराबाई राजे सिंधिया के नाम पर रखा गया था. मुख्य रूप से यह स्कूल सिंधिया रियासत के अधीन आने वाले सरदार जो यहां रहते थे, उनकी बेटियों के लिए शुरू किया गया था. उस वक्त इसका नाम 'सरदार डॉटर्स' हुआ करता था.

हर साल जब बोर्ड परीक्षाओं के नतीजे घोषित होते हैं, तो जिले की मेरिट लिस्ट में इस स्कूल की छात्राओं का नाम जरूर शामिल होता है. यही वजह है शिक्षकों द्वारा विशेष ध्यान यहां छात्राओं की शिक्षा पर दिया जाता है. शायद इसीलिए यह पूरे ग्वालियर में सबसे अधिक छात्र संख्या वाला सरकारी स्कूल है, यहां करीब 2 हजार छात्राएं कक्षा एक से हायर सेकेंडरी तक पढ़ाई कर रही हैं.

ग्वालियर के सबसे व्यस्त इलाके महाराज बड़ा के ठीक पीछे स्थित 125 वर्ष पुराना शासकीय गजराराजा कन्या विद्यालय है. जिसने अब तक हजारों होनहार छात्राएं के भविष्य को नई दिशा दी है, ये छात्राएं आज अपने जीवन के बेहतरीन मुकाम हासिल कर चुकी हैं. कोई देश की बड़ी डॉक्टर है, तो कोई विदेश में सरकारी नौकरी कर रही हैं. कुछ अपने टैलेंट के बल पर देश में अपनी पहचान बना रही है.

ग्वालियर: शहर का अपना इतिहास है, अपनी पहचान है और इसी शहर में बना एक सरकारी स्कूल अपने इतिहास के साथ ही शिक्षा प्रणाली के लिए भी प्रसिद्ध है, क्योंकि यहां की छात्राएं ना सिर्फ हर साल मेरिट में अपनी जगह बनाती हैं, बल्कि देश और विदेश में भी अपना नाम कमा रही हैं. ये स्कूल है शासकीय गजराराजा कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जिसका निर्माण ग्वालियर के सिंधिया राज परिवार ने कराया था.

गजराराजे सिंधिया की प्रतिमा (ETV Bharat)

छात्राओं को स्कूल लाने स्टेट टाइम में भी चलती थी बसें

ये स्कूल उस जमाने में भी आधुनिकता का परिचय देता था. प्राचार्य सिंघल ने बताया की, जब स्कूल की शुरुआत हुई थी, तब बच्चियों को स्कूल तक लाने और ले जाने के लिए दो बसें भी इस स्कूल में संचालित होती थी. आज भी वह इतिहास की गवाही देती बसें स्कूल परिसर में रखी हुई हैं, हालांकि अब पूरी तरह कंडम हो चुकी है, लेकिन भूतकाल के निशानी के रूप में अब भी मौजूद हैं."

सिंधिया रियासत में चलने वाली बसें हुईं कंडम (ETV Bharat)

विदेश में भी गजराराजा स्कूल की छात्राएं

अब बात करते हैं इस स्कूल की छात्राओं की जिन्होंने अपने जीवन को उस मुकाम पर पहुंचा दिया, जहां सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे सपनों में सोचा करते हैं. स्कूल से हमें ऐसी कुछ छात्राओं के बारे में पता चला तो हमने उनसे संपर्क किया. गजराराजा कन्या विद्यालय की छात्रा रही प्रतिभा शर्मा आज इंग्लैंड की राजधानी लंदन में रहती है. प्रतिभा शर्मा से जब ईटीवी भारत ने संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि, "वे मूल रूप से ग्वालियर के शिवपुरी लिंक रोड क्षेत्र की रहने वाली हैं और 2006 में इस स्कूल से पास आउट हुई थी.

लंदन में सरकारी अफसर हैं प्रतिभा शर्मा

हाल ही में तीन साल पहले 2022 में प्रतिभा शर्मा की लंदन में गवर्मेंट जॉब लगी, वे यहां हारो काउंसिल (Harrow Council) में सीनियर मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं. प्रतिभा ने बताया कि, "अपने स्कूल से हमेशा जुड़ी रही हूं, जब भी कोई परेशानी आती है, तो स्कूल टीचर्स और पुरानी मेमोरीज की मदद मिलती है. वे जब भी भारत अपने घर ग्वालियर आती हैं, तो स्कूल में भी सबसे मिलने आती है. जब लंदन में उन्होंने इस सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई किया तो उस दौरान इंटरव्यू में कई ऐसे सवाल थे, जिनमे स्कूल के दिनों की मेमोरी ने मदद की."

लंदन में जॉब करती हैं प्रतिभा शर्मा (ETV Bharat)

अंकिता कैलाशिया ने भी की इसी स्कूल से पढ़ाई

शासकीय गजराराजा कन्या विद्यालय की एक और छात्रा हैं, जिन्हे आज देश भर में पहचान मिल रही है, अंकिता सोनी.. ये देश की एक प्रसिद्ध सिंगर बन चुकी हैं और संगीत के क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही है. हाल ही में उन्होंने टीसीरीज म्यूजिक कंपनी के साथ भजन भी रिकॉर्ड किए हैं. साथ ही देश भर में उनके प्रोग्राम होते हैं. कई अवॉर्ड्स भी उन्हें मिल चुके हैं. अंकिता की अब शादी हो चुकी और उन्हें लोग अंकिता कैलासिया के नाम से जानते हैं.

अंकिता सोनी ने अनूप जलोटा के साथ प्रस्तुति देती (ETV Bharat)

अपनी सिंगिंग से हासिल किया मुकाम, स्कूल से आज भी जुड़ाव

अंकिता से बात करने पर उन्होंने ईटीवी भारत को बताया कि, "उन्होंने भी 2006 में अपनी स्कूली शिक्षा गजराराजा कन्या विद्यालय से पूरी की थी. जब वे स्कूल में पढ़ा करती तो उन्हें संगीत से लगाव था और उन्हें गीत गाना पसंद था, उस दौरान जब संगीत प्रतियोगीताएं होती थी, तब वे स्कूल को रिप्रेजेंट करती थी. उन्होंने स्कूल लेवल प्रदेश स्तरीय संगीत प्रतियोगिता में भी अपनी स्कूल को रिप्रेजेंट किया था और इसके बाद शिक्षकों की प्रेरणा और अपने पेशन को आगे बढ़ाया और आज एक सफल गायक के रूप में आगे बढ़ रही हैं. हाल ही में चंदेरी में आयोजित हुए बेजू बावरा महोत्सव 2026 में उन्होंने भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ भी मंच साझा किया था."

अंकिता, प्रतिभा की तरह ही ना जाने कितनी छात्राएं जो आज ग्वालियर के ऐतिहासिक स्कूल से पढ़ाई कर जीवन में सफलता की सीढ़ियां चढ़ रही हैं. उन तमाम विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा बन रही हैं कि सरकारी स्कूल में शिक्षा हासिल कर किस तरह अपने जीवन को एक बेहतर दिशा दी जा सकती है.