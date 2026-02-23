सिंधिया राजघराने के शाही मंदिर में चोरी, 18 मूर्तियों सहित कई कीमती सामान गायब
ग्वालियर में सिंधिया राजवंश के छत्री परिसर में बने भगवान विष्णु के मंदिर से मूर्तियों की चोरी, पुलिस कर रही चोर की तलाश.
ग्वालियर: ग्वालियर के सिंधिया राजवंश के छत्री परिसर स्थित विष्णु मंदिर से कीमती सामान चोरी हुआ है. राजवंश पारिवारिक और शाही परिसर में चोरी की खबर से हड़कंप मचा हुआ है. घटना की जानकारी पुलिस को भी दी गई है. जिस पर पुलिस की तफ्तीश जारी है.
पुजारी ने पट खोले तो चोरी का पता चला
असल में ग्वालियर के कटोरा ताल स्थित सिंधिया महल जय विलास पैलेस के पास ही सिंधिया राजवंश का अम्मा महाराज छतरी परिसर है. जहां सिंधिया राजपरिवार के सदस्यों के समाधि स्थल बने हुए हैं. इसी परिसर में भगवान विष्णु का एक राजशाही मंदिर भी बना है. रविवार को जब पुजारी मंदिर में पहुंचे और मंदिर के पट को खोला तो पता चला कि, मंदिर से 18 कीमती चांदी, पीतल और तांबे की मूर्तियां, पूजन सामग्री, भोग के बर्तन गायब थे.
चौकीदार ने पुलिस को दी सूचना
इस घटना के बाद छतरी परिसर के चौकीदार ने मामले की जानकारी पुलिस को दी. जिसके बाद से पुलिस जांच में जुटी हुई है. मामले की जानकारी देते हुए सीएसपी मनीष यादव ने बताया कि, "अम्मा महाराज की छतरी पर तैनात चौकीदार ने बताया है कि, शनिवार रविवार की दरमियानी रात को दो गार्ड ड्यूटी पर थे, एक परिसर के अंदर और एक मेनगेट पर था. लेकिन किसी को भी छतरी परिसर में नहीं देखा. सुबह पुजारी ने मंदिर में चोरी की बात बतायी है. इस शिकायत के आधार पर मामले में अज्ञात चोर के खिलाफ चोरी की FIR दर्ज कर ली गई हैं"
अज्ञात चोर को ढूंढ़ रही पुलिस
बता दें की सिंधिया छतरी परिसर के विष्णु मंदिर से चोरी गए सामान की सही कीमत तो अभी सामने नहीं आयी है, लेकिन पुलिस ने अभी 30 हजार रुपये के मशरूके का आंकलन किया है. फिलहाल पुलिस इस अज्ञात चोर को ढूंढने का प्रयास कर रही है.