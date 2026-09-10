UCC पर मैदान में सवर्ण समाज, बिल वापस लेने समेत SC ST एक्ट में संशोधन की मांग
ग्वालियर में सवर्ण समाज ने यूसीसी बिल के विरोध में किया प्रदर्शन. एससीएसटी एक्ट में संशोधन की मांग समते कई मांगें. पीयूष श्रीवास्तव की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 10, 2026 at 7:20 PM IST
ग्वालियर: यूसीसी बिल के विरोध में सवर्ण समाज ने गुरुवार को संभागीय स्तर के आंदोलन का आह्वान किया. ये आंदोलन यूजीसी नियमों में रोलबैक, जातिगत नीतियों की समीक्षा और विभिन्न सामाजिक मुद्दों को लेकर सर्व संगठन और परशुराम सेवा संगठन द्वारा आयोजित किया गया.
ऐसे में 8 साल पहले एक सामाजिक आंदोलन के समय हुई हिंसा को देखते हुए ग्वालियर के चप्पे-चप्पे पर पुलिस का पहरा दिखा. हालांकि आंदोलन में 1 लाख से ज्यादा लोगों के शामिल होने का दावा किया जा रहा था वह 2 हजार की संख्या भी पार नहीं कर सका.
फूलबाग मैदान में इकट्ठा हुआ सवर्ण समाज
ग्वालियर में सवर्ण समाज के यूसीसी बिल को लेकर बुलाया बंद और आंदोलन बेअसर नजर आया. भिंड, मुरैना और आसपास के जिलों से बड़ी संख्या में लोगों के आने की उम्मीद आयोजनकर्ता संगठनों ने जताई थी, जो मौके पर नजर नहीं आई. हालांकि आंदोलनकर्ता सभी संगठनों की ओर से फूलबाग स्थित रानी लक्ष्मीबाई समाधि स्थल के सामने वाले मैदान में धरना प्रदर्शन किया गया. आंदोलन को लेकर ग्वालियर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड में दिखे.
यूसीसी एक्ट वापस लेने, एससीएसटी एक्ट में संशोधन की मांग
राजपूत करणी सेना के मध्य प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष राजा चौहान का कहना है कि, "यूसीसी के माध्यम से सरकार छात्र स्तर से ही जाति के आधार बांटने का काम कर रही है. इसलिए यूसीजी एक्ट को वापस लिया जाना चाहिए, वहीं एससीएसटी एक्ट को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है.
सरकार संबंधित वर्ग को मात्र आरोप लगाने के लिए 12 लाख रुपये का अनुदान दे रही है. इसलिए सरकार को ऐसे काले कानून में संशोधन करना चाहिए. जिससे ओबीसी, मुस्लिम और सामान्य वर्ग के लोग आरोप मात्र पर जेल चले जाते हैं. लेकिन इसमें जांच का प्रावधान लाना चाहिए अगर आरोप सिद्ध हो तो मामला दर्ज हो और अगर आरोप गलत निकलता है तो अनुदान राशि ब्याज सहित वसूली जाना चाहिए उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए."
'सवर्ण आयोग गठन की जरूरत'
कार्यकारी अध्यक्ष राजा चौहान का कहना है कि, "इस आंदोलन में आखिरी मांग सवर्ण आयोग के गठन की है. जिससे आरक्षण सिर्फ उस व्यक्ति तक पहुंचे जिसे वाकई इसकी जरूरत है, फिर वह किसी भी समाज से हो. शुरुआत एससीएसटी वर्ग से करें, भले ही सवर्ण समाज सबसे आखिर में हो. लेकिन आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए."
यूजीसी के हालिया दिशा निर्देशों का विरोध
इस आंदोलन के जरिए प्रदर्शनकारी संगठनों के प्रमुख मांगों में यूजीसी के हालिया दिशा निर्देशों और नीतियों को वापस लेना शामिल है. इसके साथ ही सरकारी योजनाएं और आरक्षण व्यवस्था में भी सामाजिक संतुलन के लिए जातिगत नीतियों की समीक्षा शामिल है. प्रदर्शन में आए आंदोलनकर्ताओं का कहना है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो आगे वह उग्र आंदोलन करेंगे.
पुलिस और प्रशासन ने की पूरी व्यवस्था
एसडीएम अतुल सिंह को इस संबंध में एक ज्ञापन भी आंदोलनकारियों ने प्रशासन को सौंपा है. एसडीएम का कहना था कि, "एक शांतिपूर्ण आंदोलन संगठन द्वारा किया जा रहा है. 11 बजे से शाम 5 बजे तक शांतिपूर्ण आंदोलन की अनुमति दी गई है. इस बीच प्रशासन और पुलिस ने इस तरह व्यवस्था की है कि इस आंदोलन से आमजन को कोई समस्या ना हो."
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2 अप्रैल से सबक, सुरक्षा में तैनात 700 पुलिसकर्मी
इस आंदोलन के दौरान किसी भी तरह से हालात ना बिगड़ें, आंदोलन उग्र ना हो. 2 अप्रैल 2018 को हुए आंदोलन में हिंसा से सबक लेते हुए शहर के चप्पे-चप्पे में पुलिस का पहरा बिठाया है. एएसपी सुजावल जग्गा का कहना है कि, "सुरक्षा व्यवस्था के लिए करीब 700 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, रूट डायवर्सन किया गया है, जिसे ट्रैफिक जाम की समस्या ना हो. प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा."