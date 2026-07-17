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डायल 112 से भिड़ा ट्रैक्टर, बेहोशी का ड्रामा करने लगा ड्राइवर, गुदगुदी पर भी नहीं उठा

डबरा में रेत से भरे ओवरलोड ट्रैक्टर ने पुलिस वाहन को मारी टक्कर. पुलिस कार्रवाई से बचने के लिए ट्रैक्टर चालक ने किया नाटक.

Tractor collides Dial 112
डायल 112 से भिड़ा ट्रैक्टर, बेहोशी का ड्रामा करने लगा ड्राइवर (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 17, 2026 at 7:00 PM IST

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ग्वालियर : डबरा में रेत से भरे ओवरलोड ट्रैक्टर ने डायल 112 को टक्कर मारी. इससे डायल 112 क्षतिग्रस्त हो गई. जब पुलिसकर्मियों ने आरोपी ट्रैक्टर ड्राइवर को पकड़ा तो वह बेहोशी का नाटक करने लगा. पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर हॉस्पिटल लेकर पहुंची. डॉक्टर्स ने उसे बिल्कुल ठीक बताया. घटना शुक्रवार दोपहर को डबरा सिटी थाना क्षेत्र के अररु तिराहे के पास की है. यहां खड़े डायल 112 वाहन को ट्रैक्टर ने टक्कर मारी. हादसे में पुलिसकर्मी भी घायल हो गए.

पुलिस ने पकड़ा तो बेहोशी का नाटक

सीएसपी मनीष यादव ने बताया "घटना की जानकारी मिलते हुए डबरा सिटी थाना की टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची. ट्रैक्टर चालक को पकड़ लिया गया. लेकिन जैसे ही चालक को पकड़ा तो वह बेहोशी का बहाना बनाकर मौके पर ही जमीन पर गिर पड़ा. इसके बाद उसे डबरा अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया. पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी कर रेत से ओवरलोड भरा ट्रैक्टर ट्रॉली भी जब्त कर थाने में रखवा दिया है."

ग्वालियर सीएसपी मनीष यादव (ETV BHARAT)

आरोपी को गुदगुदी की लेकिन वह नहीं उठा

डबरा सिटी थाना प्रभारी संजय शर्मा ने बताया "आरोपी ट्रैक्टर चालक घटना के बाद पकड़े जाने पर मौके पर बेहोशी का नाटक करने लगा. उसे उठाने के लिए पुलिसकर्मियों ने गुदगुदी भी की लेकिन वह टस से मस ना हुआ और उसी हालत में पड़ा रहा. जब उसे सिविल अस्पताल लाया गया तो डॉक्टर के सामने वह तुरंत होश में आ गया."

Tractor collides Dial 112
आरोपी का नाटक, गुदगुदी करने पर भी नहीं उठा (ETV BHARAT)

हादसे में दो कंस्टेबल व ड्राइवर घायल

इस घटना में 112 वाहन काफ़ी क्षतिग्रस्त हुआ है. वाहन में बैठे आरक्षक राजेश राजावत, जितेन्द्र साहू के साथ ड्राइवर धर्मेंद्र बघेल को चोटें आई हैं. पुलिस ने ट्रैक्टर ड्राइवर पर केस दर्ज कर दिया है. पुलिस का कहना है कि आरोपी चालक पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए बहाना बना रहा था, जिसमे वह सफल नहीं हो सका.

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