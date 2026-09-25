मिहिर भोज प्रतिमा पर पांच साल बाद हाईकोर्ट आई सीलबंद स्टेटस रिपोर्ट, अभी नहीं खुलेगा लिफाफा
मध्य प्रदेश में सम्राट मिहिर भोज प्रतिमा विवाद में होईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में पेश हुई स्टेटस रिपोर्ट, सभी पक्षों ने कोर्ट के आगे रखी दलील. पीयूष श्रीवास्तव की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 25, 2026 at 12:43 PM IST|
Updated : September 25, 2026 at 12:59 PM IST
ग्वालियर: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच में सम्राट मिहिर भोज प्रतिमा विवाद को लेकर जनहित याचिका लगाई गई थी. जिसमें कोर्ट द्वारा गठित समिति ने आखिरकार 5 साल बाद सीलबंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट उच्च न्यायालय में पेश कर दी है. वहीं कोर्ट ने भी इस याचिका के संबंध में क्षत्रिय और गुर्जर समाज को शांति व्यवस्था बने रखने को कहा है.
2021 में कोर्ट ने गठित की थी कमेटी
ग्वालियर के चिरवाई नाका में 5 साल पहले स्थापित कराई गई सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा पर जाति को लेकर हुए विवाद में ग्वालियर हाईकोर्ट बेंच के सामने आखिरकार कोर्ट द्वारा गठित कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में पेश कर दी है. ये रिपोर्ट सितंबर 2021 में राहुल साहू की ओर से लगायी गई जनहित याचिका के संबंध में करायी गई जांच को लेकर है, क्योंकि सम्राट मिहिर भोज की जाती को लेकर क्षत्रिय और गुर्जर समाज उन्हें अपने से जुड़े होने का दावा करते आए हैं. इस मामले में सुनवाई चीफ जस्टिस कर रहे हैं.
क्या है पूरा विवाद?
असल में ग्वालियर नगर निगम द्वारा 30 अगस्त 2021 को चिरवाई नाका पर सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा स्थापित करायी गई थी. जिसमे उनके नाम के आगे गुर्जर लिखवा दिया गया था. इसको लेकर क्षत्रिय समाज ने विरोध जताया था और मिहिर भोज को क्षत्रिय समाज के सम्राट बताया था. ये विवाद तूल पकड़ा और सितंबर 2021 में मामला जनहित याचिका के माध्यम से हाईकोर्ट में पहुंचा था. जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 24 सितंबर 2021 को एक कमेटी गठित की. जिसमे ग्वालियर कमिश्नर को कमेटी का अध्यक्ष और आईजी ग्वालियर रेंज को उपाध्यक्ष बनाया था. साथ ही कोर्ट ने इस कमेटी में दोनों पक्षों (क्षत्रिय और गुर्जर समाज) से एक-एक प्रतिनिधि को भी कमेटी का सदस्य बनाया था.
रिपोर्ट पेश, लेकिन अभी सार्वजनिक नहीं
इस कमेटी ने लंबी पड़ताल साहत्यिक दावों, इतिहासकारों की रिसर्च और ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट द्वारा निर्देश कि, 'सार्वजनिक धन से लगी राष्ट्रीय जन नायक की प्रतिमा के नाम में जाति जोड़ना संवैधानिक रूप से उचित है या नहीं' पर एक स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट के आगे पेश की है, जिसकी जानकारी अतिरिक्त महाधिवक्ता विवेक खेडकर ने दी है. उन्होंने बताया है कि रिपोर्ट एक सीलबंद लिफाफे में कोर्ट के आगे पेश हुई है, इसे अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है.
दोनों पक्षों ने कोर्ट के आगे रखी अपनी बात
कोर्ट ने सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों को भी अपनी आपत्तियां पेश करने को कहा. जिस पर क्षत्रिय समाज से सम्राट मिहिर भोज का वंशज होने का दावा कर रहे अरुणोदय सिंह ने कहा कि, "इस जांच कमेटी बिना उनका पक्ष सुने रिपोर्ट तैयार की है. कमेटी द्वारा उनका पक्ष सुना ही नहीं गया है." इधर गुर्जर समाज की ओर से कांग्रेस विधायक साहब सिंह गुर्जर के वकील पूर्व अतिरिक्त महाधिवक्ता राजीव शर्मा ने कोर्ट के सामने पक्ष रखते हुए कहा गया है की, उन्हें सॉफ्ट टारगेट बनाया जा रहा है, क्योंकि उनके क्षेत्र में गुर्जर समाज के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं.
एक जनप्रतिनिधि होने के नाते लोग उनके पास आते हैं. साहब सिंह की और से ये यह सफ़ाई बीते दिनों गुर्जर समाज के एक सार्वजनिक मंच पर मिहिर भोज की प्रतिमा पर दिए बयान को लेकर दी गई है.
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'बनी रहे शांति व्यवस्था'
बता दें कि प्रतिमा विवाद के बाद से ही मामला कोर्ट में जाने के बाद हाईकोर्ट के आदेश पर दोनों समाजों से शांति बनाए रखने और सम्राट मिहिर भोज को लेकर किसी तरह के आयोजन प्रदर्शन पर पाबंदी की व्यवस्था लागू है. ऐसे में शुक्रवार को सम्राट मिहिर भोज को लेकर प्रदर्शन की उठ रही खबरों पर कोर्ट ने सामाजिक रूप से शांति व्यवस्था बहाल रखने की हिदायत दी है.