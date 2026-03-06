ETV Bharat / state

बीमारी फैलने का राज खुला, पीएम आवास की मल्टी की पानी टंकियों में मरी छिपकलियां

ग्वालियर के सागरताल क्षेत्र में पीएम आवास की मल्टी में दूषित पानी सप्लाई. टंकियों की सफाई नहीं, इसी का पानी पीने को मजबूर.

पीएम आवास की मल्टी की पानी टंकियों में मरी छिपकलियां (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 6, 2026 at 3:40 PM IST

रिपोर्ट : पीयूष श्रीवास्तव

ग्वालियर : शहर के सागरताल इलाके में लोगों ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत फ्लैट खरीदे. करीब 1300 फ्लैट की मानपुर फेज वन के लोग अब अपने घरों में पानी पीने से भी डर रहे हैं. वजह है बिल्डिंग की टंकियों की सालों से सफाई नहीं हुई. अब उनमें मरी हुई छिपकलियां निकल रही हैं. रहवासियों का कहना है कि नगर निगम प्रशासन इस इलाके को इंदौर का भगीरथपुरा बनाना चाहता है.

ग्वालियर में पीएम आवास की मल्टी में दूषित पानी सप्लाई (ETV BHARAT)

मल्टी की छत पर रखी टंकियों की सफाई नहीं

यहां रहने वाले क़रीब 5 हज़ार लोग दूषित पानी से परेशान हैं. जब होली पर पानी ख़त्म हुआ तो सफ़ाई की सच्चाई लोगों के सामने आ गयी. क्योंकि फ्लैट्स में बनी पानी की टंकियों में मरी हुई छिपकलियां मिली हैं. रहवासियों का आरोप है "मानपुर फेस -1 की EWS -52 बिल्डिंग के छत पर बनी पानी की टंकियों से पानी सप्लाई होता है, उसमे मरी हुई छिपकलियां मिली हैं."

मल्टी की छत पर रखी टंकियों की सफाई नहीं (ETV BHARAT)

विकास तोमर का कहना है "कई दिन से बिल्डिंग में बच्चे बीमार हो रहे है लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया. होली के दिन जब फ्लैट्स में पानी नहीं आया तो लोगों ने ऊपर छत पर टंकी देखी. ढक्कन खोलकर देखा तो अंदर मरी हुई 5 छिपकलियां मिली. ईडब्ल्यूएस 52 बिल्डिंग में जहरीले पानी से 4 से 5 बच्चे बीमार हो चुके हैं."

ठेकेदार की मनमानी से लोगों में रोष

विकास तोमर का कहना है "नगर निगम के अधिकारी ठेकेदार से मिले हुए हैं. इसलिए जिम्मेदारी के बाद भी सफाई नहीं करायी जाती. ठेकेदार भी मनमानी कर रहा है. ऐसा लग रहा है जैसे इंदौर के भागीरथपुरा में पानी का कांड हुआ वैसी ही घटना यहां दोहराना चाहते हैं."

इसी मल्टी में रहने वाले नीलकमल मुद्गल का कहना है "कई दिनों से यहां पानी की समस्या है. 5 जनवरी को कलेक्टर को आवेदन भी दिया, जिसके बाद ठेकेदार ने एक बार 3 से 4 टंकियों की सफाई करायी. ठेकेदार ने नगर निगम को बता दिया गया कि सभी टंकियों की सफाई करा दी गई है."

टंकियों की सफाई नहीं होने से लोग नाराज (ETV BHARAT)

ठेकेदार का कांट्रेक्ट खत्म, सफाई कराएंगे

मानपुर फेज वन में 25 ब्लॉक हैं और छतों 50 टंकियां रखी हैं. नीलकमल का कहना है "होली के दिन जब टैंक पर जाकर ढक्कन खोला तो मरी छिपकलियां दिखी. सोसाइटी के लोगों ने छिपकलियां निकाली लेकिन उसकी सफ़ाई कराने की बजाय दोबारा वैसे ही भर दी गई. अब सभी उस पानी का उपयोग करने में डर रहे हैं." नगर निगम कमिश्नर संघ प्रिय का कहना है "जिस ठेकेदार को यहां का ठेका दिया गया था उसका कांट्रेक्ट खत्म हो चुका है. हालांकि रहवासियों से बातचीत कर साफ पेयजल की व्यस्वथा करायी जाएगी."

