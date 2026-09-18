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राहगीरों के लिए मुसीबत बनी शहर की मेन सड़क, मास्टर ब्लास्टर से जुड़ा है नाता

जिस तेज़ी से सचिन ने ग्वालियर की धरती पर अपनी डबल सेंचुरी लगाई थी उनके नाम पर बनी बदहाल सड़क की मरम्मत का काम उतनी कछुआ चाल से चल रहा है. नतीजतन इस रोड से गुज़रने वाले हज़ारों वाहन चालकों को हर दिन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. यहां सड़क तो नजर नहीं आ रही है बल्कि हर तरफ़ सिर्फ़ गिट्टी, बजरी, गड्ढे और मिट्टी ही नज़र आती है. कई बार वाहन चालक इस खराब सड़क पर गिरकर चोटिल भी हो रहे हैं.

सचिन के सम्मान में रखा था सड़क का नाम, अब यहां सिर्फ गिट्टी और मिट्टी

ग्वालियर: ग्वालियर की बदहाल सड़कों का मुद्दा राष्ट्रीय सुर्खियों तक शामिल हो चुका है, क्योंकि खुद मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया है. लेकिन क्या आपको पता है कि इन सड़कों में वह रोड भी शामिल है जिससे भारत के गौरव का नाम जुड़ा है. जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मास्टर ब्लास्टर भारत रत्न सचिन तेंदुलकर की, जिन्होंने 2010 में ग्वालियर की धरती पर ही अपना दोहरा शतक बनाया था. और उनके सम्मान में ग्वालियर की एक मुख्य सड़क को सचिन तेंदुलकर नाम दिया गया था लेकिन यह सड़क अब वर्षों से बदहाल पड़ी है.

ऐसे ही राहगीर डॉ. लोकेश पाठक ने बताया, "मैं इसी रोड पर बने डीबी सिटी कैंपस में रहता हूं और हर दिन चार से पाँच बार इस रोड पर गुजरता हूं. ये रोड वर्षों से बदहाल है. एक तरफ़ की रोड बनी हुई है जबकि दूसरी तरफ की सड़क पूरी ख़राब है. इस वजह से मेरी नई कार के सस्पेंशन भी कुछ ही समय में ख़राब हो गए हैं. इस सड़क पर लोग गड्ढों से बचने के लिए रॉन्ग साइड से भी गाड़ियाँ ले जाते हैं. जिसकी वजह से यहां सुबह शाम जाम की स्थिति बन जाती है. अकेले सचिन तेंदुलकर मार्ग ही नहीं पूरे ग्वालियर शहर में इन दिनों रोड की हालत काफ़ी खराब है."

ग्वालियर की सचिन तेंदुलकर बदहाल (ETV Bharat)

'नेता मंत्रियों से लेकर सचिन तेंदुलकर तक से किया गया संपर्क'

ऐसा नहीं है कि सचिन तेंदुलकर मार्ग की बदहाली को दुरुस्त करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया. स्थानीय लोंगों ने कई बार इस मुद्दे पर नगर निगम से लेकर सचिन तेंदुलकर तक को चिट्ठियां और पत्र लिखे. लेकिन आज भी हालत जस की तस बनी हुई है. कुछ महीनों पहले इस रोड को दोबारा बनाने का प्रस्ताव हुआ तो काम भी शुरू हुआ. लेकिन बमुश्किल 100 मीटर की सड़क बनने के बाद काम ठप हो गया. बीते तीन माह से इसी तरह काम रुका हुआ है. जिसकी वजह से भी लोग बरसात में काफ़ी परेशान हो रहे हैं.

ग्वालियर की सचिन तेंदुलकर बदहाल (ETV Bharat)

'बरसात की वजह से बंद है काम जल्द शुरू होगा'

इन हालातों पर जब हमने ग्वालियर सांसद भारत सिंह कुशवाहा से संपर्क किया तो उनका कहना था कि, ग्वालियर में ख़राब सड़कों को ठीक करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. अभी बरसात की वजह से काम बंद है. जल्द ही काम दोबारा शुरू होगा और लोगों को हो रही समस्या भी खत्म हो जाएगी.