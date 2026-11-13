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शरीर से 80 फीसदी दिव्यांग ग्वालियर के रोहित सिंह ने दिखाया पंजे का दम, दुनिया के धुरंधर चित

ग्वालियर के रोहित सिंह ने जीते दो कांस्य पदक ( ETV BHARAT )

ग्वालियर : कड़ी मेहनत और दृढ़संकल्प हो तो हालात कैसे भी हों, सफलता मिलने से कोई नहीं रोक सकता. ये कर दिखाया है ग्वालियर के दिव्यांग खिलाड़ी रोहित सिंह ने. वह सेरिब्रल पाल्सी नामम बीमारी से पीड़ित हैं. इस कारण 80 फीसदी दिव्यांग हैं. इसके बाद भी रोहित सिंह ने शारीरिक और मानसिक कमजोरी को अपनी ताकत बनाया. उन्होंने आर्म रेसलिंग की अंतराष्ट्रीय स्पर्धा में देश का नाम रोशन किया.

वर्ल्ड चैंपियनशिप में दो पदक जीते