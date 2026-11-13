शरीर से 80 फीसदी दिव्यांग ग्वालियर के रोहित सिंह ने दिखाया पंजे का दम, दुनिया के धुरंधर चित
दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड पैरा आर्म रेसलिंग में ग्वालियर के रोहित सिंह ने किया कमाल. जीते दो कांस्य पदक. पीयूष श्रीवास्तव की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 13, 2026 at 6:02 PM IST
ग्वालियर : कड़ी मेहनत और दृढ़संकल्प हो तो हालात कैसे भी हों, सफलता मिलने से कोई नहीं रोक सकता. ये कर दिखाया है ग्वालियर के दिव्यांग खिलाड़ी रोहित सिंह ने. वह सेरिब्रल पाल्सी नामम बीमारी से पीड़ित हैं. इस कारण 80 फीसदी दिव्यांग हैं. इसके बाद भी रोहित सिंह ने शारीरिक और मानसिक कमजोरी को अपनी ताकत बनाया. उन्होंने आर्म रेसलिंग की अंतराष्ट्रीय स्पर्धा में देश का नाम रोशन किया.
वर्ल्ड चैंपियनशिप में दो पदक जीते
ग्वालियर के रहने वाले दिव्यांग खिलाड़ी रोहित सिंह ने हाल ही में दिल्ली में आयोजित हुई 28 वीं वर्ल्ड पैरा आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व किया और पंजा कुश्ती में शानदार प्रदर्शन कर दो कांस्य पदक जीते. रोहित सिंह के मुताबिक "उनकी इस सफलता के पीछे कोच और फेडरेशन हैं, जिनकी सही ट्रेनिंग और आत्मविश्वास बढ़ाने की वजह से वह अपने खेल पर फोकस कर सके. पीपल्स आर्मरेसलिंग फेडरेशन की अध्यक्ष और पूर्व अदाकारा प्रीति झिंग्यानी, प्रो पंजा लीग के संस्थापकपर्वीं डबास के साथ ही फेडरेशन के पदाधिकारी और मुख्य रूप से कोच मनीष कुमार और सचिन गोयल को श्रेय है."
रोहित सिंह पहले भी बन चुके इंटरनेशनल चैंपियन
इससे पहले भी रोहित सिंह राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में अपनी प्रतिभा दिखा चुके हैं. उन्होंने पिछले साल 2025 ने बल्गेरिया में आयोजित वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व किया था. वे उजबेकिस्तान में आयोजित वर्ल्ड पैरा आर्मरेसलिंग कप में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं. राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने 2025 में केरल में आयोजित नेशनल पैरा आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में दो स्वर्ण पदक, वर्ष 2026 में गुजरात में आयोजित नेशनल पैरा आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में दो स्वर्ण पदक जीत चुके हैं.
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चैंपियन ऑफ चैंपियंस कप जीता
रोहित सिंह ने वर्ष 2025 में ग्वालियर में आयोजित ऑल इंडिया PAFI पैरा आर्म रेसलिंग कप में दो स्वर्ण पदक जीतने के साथ चैंपियन ऑफ चैंपियंस कप का खिताब जीतकर शानदार खेल का प्रदर्शन किया था. वे अब भविष्य में भी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए देश के लिए और ज़्यादा मेडल्स जीतना चाहते हैं.