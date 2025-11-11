ETV Bharat / state

ग्वालियर में मामूली बहस के दौरान सरेराह जीप सवार बदमाशों ने ऑटो चालक को मारी गोली

ग्वालियर में बदमाश बेखौफ हैं. रोडरेज के बाद जीप सवार बदमाश हिंसा पर उतारू. पुलिस सीसीटीवी से कर रही तलाश.

Gwalior Road rage firing
जीप सवार बदमाशों ने ऑटो चालक को मारी गोली (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 11, 2025 at 6:46 PM IST

ग्वालियर: ग्वालियर में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि भरे बाज़ार ताबड़तोड़ फायरिंग जैसी घटनाएं कर देते हैं. सोमवार रात भी ऐसी ही वारदात हुई. एक ऑटो चालक को जीप सवार बदमाशों ने गोली मार दी. पुलिस ने आरोपियों का पता तो कर लिया है लेकिन अब तक गिरफ्तारी नहीं हो सकी है. आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस धौलपुर में छापे मार रही है.

बानमौर से लौटते समय ऑटो व जीप की हल्की टक्कर

ग्वालियर के बहोड़ापुर इलाक़े में रहने वाले रघुनंदन सारस्वत ऑटो चालक हैं. सोमवार रात ऑटो चालक रघुनंदन बानमौर से ऑटो से ग्वालियर आ रहे थे. इसी दौरान ग्वालियर के पुरानी छावनी थाना क्षेत्र के नंगा नाला के पास उनके ऑटो में जीप ने टक्कर मार दी. इस घटना के बाद पीड़ित ऑटो चालक कार सवारों पर हल्का सा नाराज हुआ. मामूली बहस के दौरान ऑटो चालक से मारपीट की गई. इसके बाद ऑटो सवार पर गोलियां चला दी.

ग्वालियर सीएसपी नागेंद्र सिंह सिकरवार (ETV BHARAT)

पुलिस ने घायल को अस्पताल भेजा

रास्ते से गुज़र रहे राहगीरों ने गोली चलने की सूचना पुलिस को दी. पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और घायल को इलाज के लिए शहर के जेएएच हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर भर्ती कराया गया. इसके बाद पुलिस ने घायल ऑटो चालक की शिकायत पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी. ग्वालियर सीएसपी नागेंद्र सिंह सिकरवार ने बताया "घटना के बाद कार को ढूंढने के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो जीप का नम्बर मिला."

धौलपुर में ग्वालियर पुलिस की छापेमारी

पुलिस का कहना है "जब आरटीओ के ज़रिए गाड़ी नंबर की जांच की गई तो पता चला है कि जीप मालिक राजस्थान के धौलपुर जिले बड़ी क्षेत्र के रहने वाले हैं. इनसे संपर्क कर पूछताछ की जा रही है. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है." वहीं, शहरवासियों का कहना है कि ग्वालियर में अब फायरिंग की घटनाएं आम हो गई हैं. इससे शहरवासियों में दहशत रहती है. साथ ही ग्वालियर का नाम बदनाम हो रहा है.

