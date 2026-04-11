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'क्यों मेरी बेइज्जती करा रहे हो' ग्वालियर नगर निगम कमिश्नर पर भड़के मंत्री नारायण सिंह कुशवाह

मामला शुक्रवार का है. ग्वालियर के वार्ड नंबर 52 की सड़क के भूमिपूजन में तय कार्यक्रम के अनुसार कैबिनेट मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा पहुंच गए. कार्यक्रम में नगर निगम का कोई अधिकारी मौजूद नहीं था. इसके बाद नारायण सिंह ने नगर निगम आयुक्त संघ प्रिय को फोन किया. पहले खरी-खोटी सुनाई. इस दौरान जोनल ऑफिसर को सस्पेंड करने का फरमान सुना दिया.

ग्वालियर : कैबिनेट मंत्री नारायण सिंह कुशवाह को भरी सभा में बेज्जती महसूस हुई तो उनका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया. नगर निगम के सड़क भूमिपूजन कार्यक्रम में मंत्री नारायण सिंह कुशवाह पहुंचे गए. अन्य नेता भी पहुंचे लेकिन नगर निगम का कोई अधिकारी नहीं पहुंचा. ये देखकर मंत्री नारायण सिंह कुशवाह भड़क गए. उन्होंने नगर निगम आयुक्त को फ़ोन लगाया और बोले "ये बेज्जती है. एक मंत्री के कार्यक्रम में नगर निगम का कोई जिम्मेदार मौजूद नहीं है."

मंत्री नारायण सिंह कुशवाह ने कहा 'क्या कार्यक्रम है. इसकी किसी को ठीक से जानकारी नहीं है. एक आदमी नगर निगम का नहीं है, ना तो ज़ोनल ऑफिसर है और ना ही अपर कमिश्नर आना था वह आया, ऐसे तो नहीं चलेगा. यहां जेडओ को रहना चाहिए था, वह भी नहीं है. यहां पीएचई से एई या जेई भी नहीं है. केवल एक पंप ऑपरेटर खड़ा है."

ग्वालियर में सड़क का भूमिपूजन कार्यक्रम (ETV BHARAT)

मंत्री बोले- क्या यहां मजाक चल रहा है

नगर निगम कमिश्नर को अल्टीमेटम देते हुए मंत्री ने कहा "जोनल ऑफिसर (ZO) को तुरंत हटा दो, बात करने से कम नहीं चलेगा. आपको काम करना है तो करो. अगर आप नहीं हटा पा रहे हैं तो मुझे बताइए, आज के बाद मैं आपसे बात नहीं करूंगा. इतनी बेज्जती, यहां मजाक चल रहा है. एक मंत्री स्तर का आदमी वार्ड में बैठा है, भूमिपूजन नगर निगम का काम है. अगर उसी के अधिकारी-कर्मचारी नहीं रहेंगे तो ये नाटकबाज़ी क्यों. इतनी बेज्जती कि एक मंत्री लेवल का आदमी जा रहा है कार्यक्रम में और वहां जेडओ तक नहीं है."

जोनल ऑफिसर को किया सस्पेंड

इस मामले में अपर आयुक्त नगर निगम मुनीश सिंह सिकरवार ने कहा "जोनल ऑफिसर सौरभ शाक्य को लेकर कई बार शिकायतें मिली थीं. वह सीएम हेल्पलाइन की शिकायत का समय पर निराकरण नहीं कर रहे थे. वार्ड-55 में भी बिना अनुमति सड़क खुदाई पर भी उन्होंने कार्रवाई नहीं की. क्षेत्र का नियमित निरीक्षण नहीं किया, ऐसी कई शिकायते आई हैं. इसके बाद भूमिपूजन की पूर्व सूचना के बावजूद वह कार्यक्रम में अनुपस्थित रहे, ये लापरवाही है इसलिये उन्हें निलंबित किया है."