ग्वालियर में भीषण हादसा, नेशनल हाईवे पर ट्रक ने कार को रौंदा, स्टूडेंट समेत 4 की मौत

ग्वालियर-इटावा नेशनल हाईवे पर मौत का तांडव, घने कोहरे के चलते ट्रक और कार की भिडंत, 4 लोगों की मौके पर मौत.

gwalior road accident
ग्वालियर में सड़क हादसे में 4 की मौत (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 30, 2026 at 12:28 PM IST

Updated : January 30, 2026 at 12:47 PM IST

ग्वालियर: मध्य प्रदेश के ग्वालियर में शुक्रवार सुबह भीषण सड़क हादसा हो गया. घने कोहरे की वजह से एक कार और ट्रक में भिड़ंत हो गई. हादसे में कार सवार चार लोगों की मौत हो गई है. दुर्घटना में मरने वालों में दो महिला और दो पुरुष हैं. फिलहाल शवों को पोस्टमार्टम के लिए जयारोग्य अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है. पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है.

ग्वालियर-इटावा नेशनल हाईवे पर एक बार फिर मौत ने तांडव मचाया. नेशनल हाईवे 719 पर महाराजपुरा थाना क्षेत्र के बैरैठा के पास घने कोहरे में भिंड की ओर से आ रही एक कार, ट्रक से भिड़ गई. जिससे कार के परखच्चे उड़ गए और हादसे में कार में बैठे चारों लोगों की मौके पर ही मौत हो गई.

नेशनल हाईवे पर ट्रक ने कार को रौंदा (ETV Bharat)

परीक्षा देने जा रहा था कार सवार, रास्ते में मिली 3 सवारियां
महाराजपुरा थाना प्रभारी यशवंत गोयल के मुताबिक, ''हादसा सुबह करीब 8 बजे हुआ है. हाईवे पर घना कोहरा था, जिसमें भिंड से आ रही कार का एक्सीडेंट हुआ. मृतक कार ड्राइवर की पहचान मेहगांव निवासी सौरभ शर्मा के रूप में हुई है. जो भिंड से ग्वालियर पॉलीटेक्निक का पेपर देने अपने भाई की कार से जा रहा था. रास्ते में उसे ग्वालियर की कुछ सवारियां मिलीं, जिनमें ज्योति यादव, उमा राठौर और भूरे प्रजापति उसकी कार में सवार हो गए थे.''

Gwalior Etawah NH accident
टक्कर के बाद झाड़ियों में पहुंचा ट्रक (ETV Bharat)

भिड़ंत में कार के उड़े परखच्चे
कार ग्वालियर बरैठा क्षेत्र के बंटू ढाबा के पास पहुंची ही थी कि, तभी मालनपुर की ओर जा रहे ट्रक ने उसे सामने से जोरदार टक्कर मारी. जिसमें कार सवार सौरभ शर्मा के साथ ज्योति यादव, उमा राठौर और भूरे प्रजापति की भी मौके पर ही मौत हो गई. स्थानीय लोगों ने तुरंत घटना की सूचना डायल 112 को दी और महाराजपुर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची तो पाया कि, कार के परखच्चे उड़े हुए थे. वहीं ट्रक सड़क किनारे झाड़ियों में घुस गया था.

truck car collision gwalior
कोहरे के चलते हुआ हादसा (ETV Bharat)

आरोपी ट्रक चालक घटना के बाद फरार
मौके पर पहुंची पुलिस ने तुरंत रेस्क्यू कार्य शुरू किया और चारों शव रिकवर कर उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया. वहीं, इन लोगों की पहचान कर परिजन को भी घटना से अवगत करा दिया है. हालांकि मामले में आरोपी ट्रक चालक मौके से फरार हो गया है जिसकी तलाश की जा रही है. मृतक भूरे प्रजापति के भतीजे जितेन्द्र प्रजापति का कहना है कि, ''उसके चाचा मजदूरी करते थे, परिवार में कमाने वाले केवल वही थी, उनकी मौत से परिवार पर आर्थिक संकट आ जाएगा.''

