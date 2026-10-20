शीतला माता मंदिर हादसे में बढ़ी मृतकों की संख्या, इलाज के दौरान बुजुर्ग ने तोड़ा दम
ग्वालियर शीतला माता मंदिर हादसे में घायल एक बुजुर्ग की हुई मौत, मृतकों की संख्या बढ़कर हुई 16, परिजनों ने लगाया प्रशासन पर आरोप. पीयूष श्रीवास्तव की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 20, 2026 at 8:23 PM IST
ग्वालियर: शीतला माता मंदिर पर हुए दर्दनाक ट्रक हादसे से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है. हादसे में घायल एक और व्यक्ति की मौत हो गई है. मंगलवार सुबह इलाज के दौरान 80 वर्षीय बुजुर्ग मोतीलाल प्रजापति ने दम तोड़ दिया. इस मौत के साथ ही हादसे में मरने वालों की संख्या 15 से बढ़कर 16 हो गई है. जबकि 40 से अधिक घायल हुए थे. जिनमें अभी भी कुछ लोगों का इलाज अस्पताल में जारी है.
हादसे में पहले ही हो चुकी थी 15 की मौत
असल में शनिवार-रविवार की दरमियानी रात करीब 1 बजे आंतरी थाना क्षेत्र स्थित प्राचीन शीतला माता मंदिर पर भीषण हादसा हुआ था. धान से भरा ट्रक का ब्रेक फेल होने से श्रद्धालुओं की भीड़ में घुस गया था और वहीं पलट गया था. इस हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई थी. इसी बीच मंगलवार को एक निजी अस्पताल में भर्ती घायलों में एक मोतीलाल प्रजापति की भी इलाज के दौरान मौत हो गई है.
सबसे पहले मोतीलाल की दुकान में घुसा रहा ट्रक
मृतक मोतीलाल प्रजापति ग्वालियर के ही सातउ गांव के रहने वाले थे और वह मंदिर के मुख्य दरवाजे पर प्रसाद की दुकान लगाते थे. हादसे की रात ट्रक सबसे पहले उनकी ही दुकान में घुसा था. जिससे वह ट्रक की चपेट में आ गए थे और गंभीर रूप से घायल हो गए थे. जयारोग्य अस्पताल में लाए जाने के बाद परिजन ने उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया था. जहां उनका इलाज चल रहा था, लेकिन आज सुबह उन्होंने इलाज के दौरान ही दम तोड़ दिया.
परिजनों ने लगाया आरोप- सही नहीं दी मेडिकल रिपोर्ट
इस घटना के बाद से परिजनों में भारी आक्रोश है. परिजनों ने प्रशासन सहित अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि डॉक्टर ने मेडिकल रिपोर्ट में सही जानकारी नहीं दी. मोतीलाल की पसलियां टूटी हुई थीं, इसकी जानकारी परिजनों को बीते दिन यानि सोमवार को दी गई. परिजनों का आरोप है कि अगर समय रहते पसलियां टूटने की जानकारी दी जाती तो उनका बेहतर इलाज हो सकता था और शायद उनकी जान बच जाती.
- जिम्मेदारों को बख्शा नहीं जाना चाहिए, शीतला माता मंदिर हादसे पर बोले सिंधिया
- ग्वालियर में घायलों को देखने पहुंचे मोहन यादव, अस्पताल से बाहर निकलते ही भीड़ ने किया बवाल
- ग्वालियर में बैरिकेड तोड़ मंदिर के गेट से टकराया ट्रक, 45 श्रद्धालुओं को कुचला, 15 की मौत, राहुल गांधी ने जताया शोक
पुलिस कार्रवाई में जुटी
फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. मामले में झांसी तोड़ थाना के सब इंस्पेक्टर आशीष शर्मा ने बताया कि, "शीतला माता मंदिर हादसे में घायल एक और व्यक्ति की मौत हो गई है. सूचना मिली थी आज सुबह इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया है. अब हादसे में मरने वालों की संख्या 15 से बढ़कर 16 हो गई है. अभी भी कुछ लोगों का इलाज अस्पताल में चल रहा है, मर्ग कायम कर कार्रवाई की जा रही है."