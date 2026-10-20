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शीतला माता मंदिर हादसे में बढ़ी मृतकों की संख्या, इलाज के दौरान बुजुर्ग ने तोड़ा दम

शीतला माता मंदिर हादसे में बढ़ी मृतकों की संख्या ( ETV Bharat )

ग्वालियर: शीतला माता मंदिर पर हुए दर्दनाक ट्रक हादसे से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है. हादसे में घायल एक और व्यक्ति की मौत हो गई है. मंगलवार सुबह इलाज के दौरान 80 वर्षीय बुजुर्ग मोतीलाल प्रजापति ने दम तोड़ दिया. इस मौत के साथ ही हादसे में मरने वालों की संख्या 15 से बढ़कर 16 हो गई है. जबकि 40 से अधिक घायल हुए थे. जिनमें अभी भी कुछ लोगों का इलाज अस्पताल में जारी है.

हादसे में पहले ही हो चुकी थी 15 की मौत