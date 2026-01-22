ETV Bharat / state

ग्वालियर में दर्दनाक हादसा, उत्तर प्रदेश से परीक्षा देने आ रही युवती की माता-पिता समेत मौत

उत्तर प्रदेश के जिला जालौन की रहने वाली अर्पिता जाटव अपने माता पिता के साथ जेईई मेन्स की परीक्षा देने ग्वालियर आ रही थी. उसका परीक्षा सेंटर बिजौली थाना क्षेत्र के रतवई में स्थित एक निजी कॉलेज में था. उम्मीद थी पास हुई तो अच्छा कॉलेज मिलेगा लेकिन उसका सफर अधूरा रह गया. परीक्षा केंद्र से लगभग 100 मीटर पास में ही अर्पिता और उसके माता-पिता सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए और तीनों की ही मौके पर मौत हो गई.

ग्वालियर: बिजौली क्षेत्र में हुए एक दर्दनाक हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई. एक तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार 3 लोगों को कुचल दिया. दुर्घटना में तीनों की ही मौके पर मौत हो गई. उत्तर प्रदेश से अपने माता-पिता के साथ युवती प्रतियोगी परीक्षा देने आ रही थी.

तेज रफ्तार डंपर ने बाइक को मारी टक्कर

घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंचे आरक्षक मथुरा प्रसाद ने बताया कि "अर्पिता अपने पिता चंद्रपाल और मां राजश्री जाटव के साथ परीक्षा देने आई थी. पहले वे बिजौली थाना में पदस्थ अपने परिचित आरक्षक प्रदीप से मिले और उसकी बाइक लेकर परीक्षा केंद्र के लिए निकले थे. लेकिन जल्दबाजी में सेंटर से आगे निकल गए. भटकते परिवार ने किसी से रास्ता पूछा और वापस बाइक सेंटर की ओर मोड़ दी लेकिन पुलिस थाने के कुछ दूर पहले ही एक तेज रफ्तार डंपर ने बाइक को टक्कर मार दी. जिसकी चपेट में आने से अर्पिता और उसके माता-पिता की मौत हो गई."

दो बेटों के अलावा नहीं बचा परिवार

बेहट एसडीओपी मनीष यादव के मुताबिक घटना के बाद तीनों मृतकों के बैग से मिले दस्तावेजों के मुताबिक ये लोग जालौन के करोती गांव के रहने वाले थे. हादसे के बाद तीनों मृतकों के शव ग्वालियर के जयारोग्य अस्पताल के मोर्चुरी में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए हैं. साथ ही उनके परिजन को सूचित कर दिया गया है. बताया जा रहा है कि, इस घटना के बाद चंद्रपाल के परिवार में अब उसके 2 बेटे बचे हैं. पुलिस ने दोनों बेटों को घटना की जानकारी दे दी है और दोनों ही जालौन से ग्वालियर के लिए रवाना हो चुके हैं.

डंपर छोड़ आरोपी ड्राइवर फरार

ऐसा नहीं है कि ग्वालियर चितौरा रोड पर यह पहला हादसा है बल्कि इस रोड पर अक्सर लोग हादसों का शिकार हो कर जान गंवा चुके हैं. इन हालातों को लेकर ग्रामीणों में भी आक्रोश का माहौल बना हुआ है. घटना के बाद स्थिति की गंभीरता को देखते हुए ग्वालियर से भी पुलिस बल बिजौली पहुंचाया गया था, जिससे चक्काजाम या उपद्रव जैसी स्थिति में हालातों को नियंत्रित किया जा सके. हालांकि ऐसी नौबत नहीं आई हालांकि पुलिस अब आरोपी डंपर चालक की तलाश में जुटी है जो घटनास्थल पर ही डंपर छोड़कर फरार हो गया था.