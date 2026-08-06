रीवा से ग्वालियर ट्रेन रेलवे ने की बंद, त्योहार से पहले सामने आया यात्रियों का चौकाने वाला डाटा
रीवा से ग्वालियर यात्रा करने वाले पैसेंजर्स के लिए झटका,. जुलाई में शुरू हुई साप्ताहिक रीवा-ग्वालियर स्पेशल ट्रेन का संचालन बंद. पीयूष श्रीवास्तव की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 6, 2026 at 12:53 PM IST|
Updated : August 6, 2026 at 1:09 PM IST
ग्वालियर: भारतीय रेल विभाग ने यात्रियों को सौगात देते हुए ग्वालियर रीवा स्पेशल ट्रेन का साप्ताहिक संचालन शुरू किया था, लेकिन ये ट्रेन महीने भर भी नहीं चल सकी और इसे निरस्त कर दिया गया है. ग्वालियर से रीवा के बीच रेल यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खबर है. हाल ही में ग्वालियर से रीवा के लिए शुरू की गई साप्ताहिक ग्वालियर रीवा स्पेशल ट्रेन का संचालन बंद कर दिया गया है, इसके पीछे यात्रियों की संख्या ना मिलना बताया जा रहा है.
25 नवंबर तक होना था संचालन
भारतीय रेल विभाग ने 1 जुलाई को घोषणा की थी कि 8 जुलाई से 25 नवंबर 2026 तक ग्वालियर और रीवा के बीच दो साप्ताहिक स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जाएगा. इसके बाद 8 जुलाई को ट्रेन नंबर 04191 ग्वालियर रीवा स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया. यात्री सुविधा को देखते हुए इस ट्रेन के स्टॉपेज ग्वालियर के साथ साथ डबरा, दतिया, वीरांगना लक्ष्मी बाई झांसी निवाड़ी, मऊरानीपुर, हरपालपुर, महोबा बांदा, अतर्रा, चित्रकूटधाम, ओहन केबिन, टिकरिया, मझगवां जैतवार और कैमा होते हुए रीवा था.
ग्वालियर-रीवा के लिए थी पहली डायरेक्ट ट्रेन
ये ट्रेन इसलिए भी महत्वपूर्ण थी क्योंकि यह ग्वालियर से रीवा के लिए पहली सीधी ट्रेन थी. जिसका संचालन साप्ताहिक ट्रेन के तौर पर प्रति बुधवार किया जा रहा था. इसी तरह रीवा से ग्वालियर के लिए ट्रेन नंबर 04192 रीवा ग्वालियर स्पेशल रीवा से 9 जुलाई से प्रति गुरुवार रवाना होकर ग्वालियर आ रही थी. इसके लिए दोनों ट्रेनों को 20 फेरे लगाने थे.
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डिमांड के बाद पैसेंजर्स ने नहीं दिखायी रुचि
यात्री सुविधा के लिए शुरू हुई ये दोनों स्पेशल ट्रेन संचालन के 4 फेरों के बाद ही निरस्त करनी पड़ी है. जिसकी जानकारी झांसी रेल मंडल द्वारा दी गई है. इसके पीछे की वजहों के बारे में पता करने पर झांसी रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी मनोज कुमार सिंह ने बताया कि, "ये ट्रेने यात्रियों की डिमांड पर शुरू की गई थी, लेकिन संचालन शुरू होने के बाद रेलवे बोर्ड द्वारा निर्धारित पैसेंजर ऑक्यूपेंसी जितने भी यात्री ट्रेन को नहीं मिले, यानी पैसेंजर की भारी कमी के चलते हो रहे घाटे को देखते हुए दोनों स्पेशल ट्रेन को रद्द कर दिया गया है. यदि भविष्य में दोबारा डिमांड आती है और फिर से उतने पैसेंजर मिलते हैं, तो ट्रेन दोबारा शुरू की जाएगी."