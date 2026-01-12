ETV Bharat / state

ग्वालियर में रिटायर्ड अधिकारी 49 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट, फर्जी IPS बन लूटे 1.12 करोड़

यह खाता संदीप कुमार नाम के व्यक्ति द्वारा मनी लॉन्डरिंग में उपयोग किया गया है. इसके साथ ही वीडियो कॉल करने वाले IPS अधिकारी ने उनके परिवार और बैंक खातों की भी जानकारी ली.

पीड़ित बिहारी लाल गुप्ता ने पुलिस में शिकायत कर बताया है कि, "16 नवंबर को उनके पास एक अनजान नंबर से फोन आया था. उस व्यक्ति ने अपने आपको ट्राई का अधिकारी बताया और सूचना दी. आपका आधार और मोबाइल नंबर बंद होने वाला है और उन्हें जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा. एक IPS ऑफिसर का वीडियो कॉल फरियादी बुजुर्ग के पास आया. उसने अपना नाम IPS नीरज ठाकुर बताया. इस आईपीएस अधिकारी द्वारा बिहारी लाल गुप्ता को बताया गया कि, उनके नाम से ICICI बैंक में एक खाता खोला गया. जिसके लिए उन्हें 2,00,000 रुपया दिए गए हैं.

असल में बिहारी लाल गुप्ता ग्वालियर के खेड़ापति कॉलोनी के मकान नंबर 57-बी में रहते हैं. जो सरकारी सब रजिस्ट्रार पद से रिटायर्ड हैं. भरा पूरा परिवार होने के बाद भी बुजुर्ग दंपति अकेले रहते हैं, क्योंकि बेटे विदेश में अच्छे पदों पर नौकरी करते हैं और बेटियों की शादी हो चुकी है. ऐसे में अब बुजुर्ग दंपति अकेले जीवन यापन कर रहे हैं.

ग्वालियर: मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक बार फिर साइबर ठगी का मामला सामने आया है. एक बार फिर ठगों ने एक रिटायर्ड अधिकारी को अपना निशाना बनाया और 1 करोड़ से ज्यादा की साइबर ठगी को अंजाम दिया है. गौर करने वाली बात यह है कि ठगों ने रिटायर्ड अधिकारी को करीब 49 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा. अब मामले में पीड़ित बुजुर्ग ने पुलिस से मदद की गुहार लगायी है.

IPS अधिकारी बने साइबर ठग ने फरियादी बुजुर्ग को अपने झांसे में लिया और उन्हें इस बात का यकीन दिलाया कि उन्हें बुजुर्ग होने की वजह से इंस्टेंट में गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, बल्कि इन्वेस्टिगेशन के लिए डिजिटल अरेस्ट किया गया है. इसके लिए बकायदा एक आवेदन लिखवाकर भी पीड़ित से खुद को वॉट्सऐप कराया. फिर एक दूसरे IPS अधिकारी का वीडियो कॉल आया. जिसने खुद को IPS प्रदीप सिंह बताया. वीडियो कॉल पर इस अधिकारी ने भी उन्हें संपत्ति के जांच के नाम पर डराया धमकाया.

आरोपी ने IPS अधिकारी बन की ठगी (ETV Bharat)

कार्रवाई को आसान बनाने के लिए फरियादी बिहारी लाल गुप्ता को कहा गया कि वे अपने बैंक में रखा पैसा और फिक्स डिपॉजिट म्यूचुअल फंड्स का पैसा उनके बताए हुए खातों में जमा करें, इनकी जांच होगी. अगर यह वाइट मनी हुई तो सारा पैसा लौटा दिया जाएगा.

48 दिन में ट्रांसफर किए 1 करोड़ 12 लाख

ठगों ने बुधवार को पीड़ित को इस बात का झांसा देकर भी डराया कि अगर इस पूरी कार्रवाई के बारे में उन्होंने किसी से भी यहां तक कि अपने परिवार के सदस्यों से भी चर्चा की तो उन्हें तत्काल रूप से गिरफ्तार कर लिया जाएगा. इन सब बातों से परिवादी बिहारी लाल गुप्ता डर गए और उन्होंने 16 नवंबर से लेकर 3 जनवरी तक ठगों द्वारा बताए गए बैंक खातों में बैंक से और म्यूच्यूअल फैन्स सहित अपनी सभी जमापूंजी का 1 करोड़ 12 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिया. इसकी उन्हें रिसीविंग भी मिली, जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक की मोहर लगी थी.

सोशल मीडिया पर देखा जागरूकता वीडियो, तो हुआ ठगी का अहसास

ग्वालियर एएसपी जय राज कुबेर मुताबिक "हाल ही में कुछ दिन पहले जब बिहारी लाल गुप्ता अपना मोबाइल देख रहे थे. इसी दौरान पुलिस द्वारा चलायी जा रही साइबर ठगी से जागरुकता की मुहिम के बारे में पता चला. उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि शायद वे भी साइबर ठगी का शिकार हो गए हैं. इसके बाद उन्होंने उन सभी नंबरों पर संपर्क का प्रयास किया. जिनसे उन्हें वीडियो कॉल या कॉल आए थे, लेकिन जब किसी का भी कॉल नहीं लगा तो, उन्हें समझ आ गया कि वे साइबर ठगी का शिकार हो गए हैंय इसके बाद उन्होंने एक शिकायती आवेदन पुलिस को दिया.

क्राइम ब्रांच में मामला दर्ज, जांच में जुटी पुलिस

ग्वालियर ASP ने बताया कि इस पूरी घटना के सामने आने के बाद पुलिस ने फरियादी की शिकायत पर क्राइम ब्रांच में मामला दर्ज कर लिया है. अब साइबर सेल और क्राइम ब्रांच से पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है. जिन बैंक खातों में यह पैसा गया है पुलिस उनका भी पता लगा रही है.