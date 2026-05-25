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मां-बेटी के झगड़े में 'अनिल कपूर' की मौत, अचानक आया हार्ट अटैक, पुलिस कर रही जांच

रविवार रात घर में बिस्तर पर सोने को लेकर मां रितु कपूर और बेटी मानसी के बीच कहासुनी हो गई. बताया जा रहा है कि रितु कपूर बेटी मानसी के बिस्तर पर जाकर सो गई थीं. यह देखकर बेटी भड़क गई और दोनों के बीच तेज विवाद शुरू हो गया. ये झगड़ा इतना बढ़ा कि घर में हंगामा मच गया. पिता अनिल कपूर ने भी बीच बचाव कर मामला शांत कराने का प्रयास किया लेकिन कोई फायदा नहीं निकला.

असल में घटना ग्वालियर के कोतवाली थाना क्षेत्र के चिटनिस की गोठ स्थित बैकुंठ अपार्टमेंट की है. इस अपार्टमेंट शख्स अनिल कपूर अपनी दूसरी पत्नी रितु कपूर और बेटी मानसी कपूर के साथ रहते थे. जानकारी के मुताबिक उनकी बेटी मानसी कपूर कि इसी मार्च 2026 में शादी हुई थी, शादी के बाद हाल ही में मायके आई हुई थी.

ग्वालियर: कोतवाली थाना क्षेत्र से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, यहां चिटनिस की गोठ इलाके में मां बेटी के बीच झगड़े के दौरान पिता की मौत हो गई. मां और बेटी दोनों के बीच बिस्तर पर सोने को लेकर विवाद हुआ था. अब पूरे मामले में पुलिस जांच कर रही है.

इसी दौरान अनिल कपूर को अचानक सीने में तेज दर्द हुआ और वह वहीं गिर पड़े. इस तरह अनिल को बेसुध देखकर मां-बेटी ने उन्हें उठाने का भी प्रयास किया, लेकिन वे होश में नहीं आए. जिसके बाद परिजन उन्हें तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे. जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. डॉक्टरों ने हार्ट अटैक से मौत की आशंका जताई है.

हार्ट पेशेंट था मृतक, अटैक से मौत की आशंका

इधर घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. सीएसपी मनीष यादव के मुताबिक "अनिल कपूर पहले से हार्ट पेशेंट थे, उन्हें दो स्टेंट भी पूर्व में हृदय में डाले गए थे. इसी वजह से पत्नी और बेटी के बीच हुए विवाद से आहत थे और इन्हें हार्ट अटैक आने और उससे मौत होने की संभावना है.

उलझे हुए हैं परिवारिक रिश्ते

हालांकि पुलिस जांच में परिवार का जटिल रिश्ता भी सामने आया है. मृतक अनिल कपूर की पहली पत्नी कंचन की साल 7 साल पहले मौत हो चुकी है और रितु कपूर अनिल की दूसरी पत्नी है. वहीं रितु के पहले पति वीरेंद्र की भी पूर्व में मौत हो चुकी है, जबकि उनके तीन बच्चे हैं, जिनमे से एक बेटा और एक बेटी दूसरे राज्यों में रहते हैं और तीसरी बेटी मानसी अपनी ननद और उसके पति अनिल के कोई संतान नहीं होने पर उसके बचपन में ही गोद दे दिया था.

बाद में पहले वीरेंद्र और फिर कंचन की मौत हो गई. उसकी मौत के बाद 2023 में रितु ने ननद के पति अनिल से शादी कर ली थी. फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है.