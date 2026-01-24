ETV Bharat / state

ग्वालियर में रखी है सोने की सुनहरी किताब, पॉवर ऐसी की साल के तीन दिन होते हैं दीदार

ग्वालियर के महाराज बाड़ा स्थित सेंट्रल लाइब्रेरी में रखी है भारतीय संविधान की दुर्लभ मूल प्रति, देश भर से दर्शन करने आते हैं लोग.

CENTRAL LIBRARY OF GWALIOR
ग्वालियर में मौजूद है संविधान की एक मूल प्रति (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 24, 2026 at 6:08 PM IST

3 Min Read
ग्वालियर: इस समय देश अपने 77वें गणतंत्र दिवस उत्सव की तैयारी में जुटा है. लंबी कवायद के बाद 26 जनवरी 1950 को देश में संविधान लागू हुआ था. संविधान लागू होने के समय देशभर में इसकी कुल 16 मूल प्रतियां जारी की गई थीं. ग्वालियर के सिंधिया राजवंश को भारत सरकार ने संविधान की एक मूल प्रति भेंट की थी.

ग्वालियर की सेंट्रल लाइब्रेरी में संविधान की यह मूल प्रति सुरक्षित रखी है. यह मूल प्रति पूर्व राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पूर्व कानून मंत्री डॉ. भीमराव अंबेडकर जैसे महान स्वतंत्रता सेनानियों के हस्ताक्षरों से सुशोभित है. यह संविधान के साथ शहर के गहरे रिश्ते को बयां करती है.

ग्वालियर सेंट्रल लाइब्रेरी में रखी संविधान की मूल प्रति (ETV Bharat)

ग्वालियर में मौजूद है संविधान की एक मूल प्रति

ग्वालियर में महाराज बाड़ा स्थित केंद्रीय पुस्तकालय में आज भी भारतीय संविधान की एक ऐतिहासिक मूल दुर्लभ प्रति पूरे सम्मान के साथ सुरक्षित रखी हुई है. जिसे न केवल संविधान दिवस, गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर आम लोगों को दिखाने की व्यवस्था की जाती है, बल्कि ग्वालियर का संविधान के प्रति भावनात्मक जुड़ाव का प्रतीक भी है. जो शहर की समृद्ध विरासत को संरक्षित करने की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है.

CENTRAL LIBRARY OF GWALIOR
1956 में ग्वालियर पहुंची थी संविधान की मूल प्रति (ETV Bharat)

1956 को ग्वालियर पहुंची थी संविधान की मूल प्रति

भारत के संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने और 17 दिन लगे थे. 26 नवंबर 1949 को जब भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ, तो इसकी 16 मूल हस्तलिखित प्रतियां बनाई गई थीं. जिसे देश के अलग-अलग हिस्सों में भेजा गया. इनमें से एक मूल काॅपी ग्वालियर के सिंधिया राजवंश को भी भेंट की गई थी. 31 मार्च 1956 को इसे ग्वालियर की सेंट्रल लाइब्रेरी में आम जनता के लिए रखा गया था. तब से संविधान की मूल प्रति लाइब्रेरी की शोभा बढ़ा रही है.

ग्वालियर में संविधान की मूल प्रति सुरक्षित (ETV Bharat)

संविधान सभा के सभी सदस्यों के हस्ताक्षर

संविधान की सभी 16 पाण्डुलिपियों के अंतिम पन्ने पर संविधान सभा के सभी 286 सदस्यों के मूल हस्ताक्षर हैं. इनमें सबसे ऊपर पहला हस्ताक्षर देश के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद के हैं. इसके अलावा डॉ. बी.आर. अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे महान नेताओं के हस्ताक्षर भी शामिल हैं.

ग्वालियर में रखी है संविधान की मूल प्रति (ETV Bharat)

संविधान की इस मूल प्रति में 390 पेज हैं. इसमें मुगल शासक अकबर, टीपू सुल्तान, भगवान राम-सीता सहित कई चित्र भी बनाए गए हैं. संविधान लिखने के लिए हस्तनिर्मित कागज पुणे के हैंडमेड पेपर रिसर्च सेंटर ने उपलब्ध कराया था. इसकी हिंदी में कैलीग्राफी बसंत कृष्णा वेद द्वारा की गई. इसका कागज 1000 साल तक सुरक्षित रह सकता है.

देश भर से दीदार करने आते हैं लोग (ETV Bharat)

TAGGED:

REPUBLIC DAY 2026 SPECIAL
CONSTITUTION DAY 2026
CENTRAL LIBRARY GWALIOR
GWALIOR NEWS
GWALIOR ORIGINAL CONSTITUTION COPY

