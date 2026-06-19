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ग्वालियर में जब्त लाखों की लग्जरी कार, बार-बार ट्रैफिक रूल्स तोड़ने वालों पर प्रहार

असल में बुधवार को चलाए एक विशेष ट्रैफिक अभियान के तहत यातायात पुलिस ने 80 से ज्यादा ऐसे वाहन चालकों को पकड़ा जो नियमों का उल्लंघन कर वाहन चला रहे थे. इन्ही में से एक थार जीप भी जब्त भी की गई, जिसका चालक बार-बार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर रहा था. गाड़ी के कांचों पर डार्क ब्लैक फिल्म लगी हुई थी और ऊपर हूटर लगा रखा था.

ग्वालियर : शहर में लाख जागरूकता और समझाइश के बावजूद लोग यातायात नियमों को पालन करने को तैयार नहीं है, यही वजह है की अब यातायात पुलिस कड़ा रुख अपनाने लगी है. बुधवार को पुलिस ने ऐसी ही कार्रवाई करते हुए एक थार गाड़ी जब्त की जिसका बिना नंबर प्लेट गाड़ी चलाने को लेकर हफ्ते भर पहले भी चालान हो चुका था. इतना ही नहीं पुलिस ने नियम तोड़ने वाले ऐसे कई कार चालाकों के खिलाफ वाहन जब्ती की कार्रवाई की.

अन्य वाहन चालकों पर कार्रवाई करती पुलिस (Etv Bharat)

हफ्तेभर पहले नंबर प्लेट का चालान, फिर भी सुधार नहीं

गुढ़ा गुढ़ी का नाका इलाके में खड़े ट्रैफिक पुलिसकर्मियों ने जब रोड पर इस गाड़ी को देखा तो काली जिल्म और हूटर देख कर रोका, जिस पर गाड़ी का नंबर एमपी 07 एएफ 9345 था. जब वाहन चालक युवक को बाहर बुलाया गया तो ट्रैफ़िक पुलिसकर्मियों ने उसे पहचान लिया क्योंकि एक हफ्ते पहले भी इसी गाड़ी का चालान किया गया था. उस वक्त गाड़ी पर कोई नंबर प्लेट नहीं थी. लेकिन इस बार नंबर प्लेट तो थी लेकिन उस पर अलग से डिजाइन और कमेंट लिखे गए थे, जो नियम विरुद्ध है. इतना ही नहीं थार चालक ने पुलिस को चैलेंज करते हुए जीप पर हूटर के साथ कांच पर डार्क ब्लैक फिल्म चढ़ा रखी थी.

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दोबारा नियम तोड़ने पर थार जब्त

गुढ़ा-गुढ़ी का नाका ट्रैफिक टीआई धनजय शर्मा के अनुसार, '' पहले चालान के बाद भी थार ड्राइवर ने सबक नहीं लिया और दोबार जब उसकी गाड़ी पकड़ी गई तो इस बार उसने ब्लैक फ़िल्म लगा रखी थी ऊपर से हूटर भी नहीं हटाए थे. ऐसे में नियम उल्लंघन के लिए गाड़ी जब्त कर वाहन चालक का कोर्ट चालान बनाया गया है. अब चालान कोर्ट में भरने के बाद ही वाहन वापस किया जाएगा.''