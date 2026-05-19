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ट्विशा के बाद ग्वालियर में पलक की मौत, परिवार ने लगाए हत्या के आरोप, मिस्ट्री बनी इंस्टा रील

हाल ही में उसकी शादी का एक साल पूरा हुआ था, लेकिन वह अपने घरवालों को अपने साथ हो रही प्रताड़ना के बारे में भी बता चुकी थी. उसकी मानसिक स्थिति भी बिगड़ने लगी. उसने मौत से तीन दिन पहले सोशल मीडिया पर एक रील पोस्ट की थी, जिसमे लिखा कि 'स्माइलिंग आउटसाइड, ब्रोकन इनसाइड' जिसका अर्थ है बाहर से मुस्कुरा रही हूं लेकिन अंदर से टूटी हुई हूं. आई रील में अपनी फोटो के साथ उसमें कुछ हताशा से जूझते रेफरेंस वीडियो भी एडिट किए हुए थे.

असल में ग्वालियर के मुरार थाना क्षेत्र के सुरैयापुरा की रहने वाली पलक इंस्टाग्राम रील्स बनाती थी, 10 हजार से ज्यादा फॉलोअर्स और लगभग हर दिन एक सोशल मीडिया रील उसकी जिंदगी का अहम हिस्सा था. 24 अप्रैल 2025 को एयरफोर्स के आउटसोर्स कर्मचारी अमित रजक से उसकी शादी हुई थी. आरोप है कि, शादी के बाद से ही ससुराल के लोग सोने की चेन और कार की डिमांड को लेकर उसे परेशान कर रहे थे.

ग्वालियर: सोशल मीडिया रील क्रिएटर जिसकी एक साल पहले शादी हुई थी, एक हफ्ते पहले संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है. मायके पक्ष का दावा है कि, मौत से पहले उसने अपने घरवालों को कॉल कर ससुराल वालों से बचाने की गुहार लगायी थी, लेकिन ससुराल पक्ष इसे आत्महत्या बता रहे हैं. इस पूरे मामले में उलझी पुलिस अब जांच में जुटी हुई है.

पालक के भाई प्रिंस ने बताया की, "12 मई को मौत की खबर आई, लेकिन पलक ने मौत से आधे घंटे पहले शाम करीब 6:14 पर मेरे पास फोन किया था. वह रो रही थी, कह रही थी मुझे घर लेने आ जाओ. ये सुनने के बाद हमने उससे कहा हम आ रहे हैं चिंता ना कर, हम जल्दी से उसके ससुराल के लिए निकले, लेकिन रास्ते में ही ससुराल से फोन आ गया की, उसने आत्महत्या कर ली है. जबकि पलक ऐसा कर ही नहीं सकती थी."

ग्वालियर में पलक की मौत (ETV Bharat)

पिता को किया था आखिरी फोन

भाई प्रिंस ने यह भी बताया कि, "कॉल करने के बाद पलक ने पिता को भी कॉल किया था और उनसे रोते हुए कहा था, मुझे यहां से ले जाओ नहीं तो ये लोग मार डालेंगे." मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है. इस घटना के बाद परिजन ने शव रखकर 13 मई को ग्वालियर में चक्काजाम भी किया था. जिसके बाद मुरार थाना पुलिस ने भी मामले में मृतका का शॉर्ट पोस्टमार्टम कराया. जिसकी रिपोर्ट में फांसी की बात सामने आई, लेकिन एक बार फिर पलक का मायके पक्ष उसकी हत्या का आरोप लगाते हुए न्याय की मांग कर रहा है.

आए दिन कार की डिमांड पर कलेश का आरोप

पलक के रिश्तेदार भाई प्रभात ने भी बताया कि, "अक्सर उसके ससुराल में विवाद की बात सामने आती थी, लेकिन सोचा कि शादी के बाद थोड़ी बहुत खटपट होती रहती है, इसलिए शांत रहे. उसका पति अमित भी इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोलता था, लेकिन उसकी सास और देवर कार की डिमांड को लेकर आये दिन कलेश करते थे."

पुलिस कर रही मामले की जांच

इस पूरे मामले में सामने आई सोशल मीडिया रील्स और मायके पक्ष के आरोपों के बाद पुलिस मामले की तहकीकात बारीकी से कर रही है. डीएसपी हेड क्वार्टर रोबिन जैन का कहना है कि, "ये एक गंभीर मामला है. मृतका की पीएम रिपोर्ट के आधार पर सीएसपी मुरार इसकी जांच कर रहे हैं. सभी पहलुओं पर विचार किया जा रहा है. सोशल मीडिया पर भी जो रील्स हैं, उनका एनालिसिस किया जा रहा है. उसकी जांच की जाएगी. परिजन ने भी जो आरोप लगाए हैं, उनकी भी इन्वेस्टीगेशन जारी है."