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NEET परीक्षा केंद्र पर शिक्षकों के फोन पर भी प्रतिबंध, जानें सेंटर पर क्या-क्या लेकर जा सकते हैं अभ्यर्थी

ग्वालियर में नीट परीक्षा के लिए तैयारियां पूरी, 25 सेंटर पर 5 हजार परीक्षार्थी देंगे एग्जाम, गर्मी से बचाने छात्रों को मिलेगी छाछ.

Gwalior NEET exam centre
पहले से ज्यादा सतर्कता के साथ आयोजित होगी री नीट परीक्षा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 20, 2026 at 8:42 PM IST

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जबलपुर: मई माह में आयोजित हुई नीट परीक्षा रद्द होने के बाद देश भर में राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) एक बार फिर रविवार को आयोजित होने जा रही है. ग्वालियर में भी नीट परीक्षा को लेकर प्रशासन और पुलिस ने तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं. इस परीक्षा के लिए जहां सीसीटीवी कैमरों से निगरानी होगी, तो वहीं छात्रों को किसी भी तरह की परेशानी से बचाने के लिए भी प्रशासन ने अलग से इंतजाम किए हैं. परीक्षा से पहले ईटीवी भारत ने परीक्षा केंद्र से तैयारियों का जायजा लिया.

ग्वालियर में 25 सेंटर पर 5 हजार अभ्यर्थी परीक्षा देंगे

ग्वालियर में 21 जून को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) के लिए 25 परीक्षा केंद्र बनाये गए हैं, जहां इस परीक्षा के लिए करीब 5 हजार अभ्यर्थी हिस्सा लेंगे. इन केंद्रों पर अभ्यर्थियों की बैठक व्यवस्था से लेकर सुरक्षा और सुविधाओं को लेकर भी पुलिस और प्रशासन ने तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं. ग्वालियर के मुरार के शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय क्रमांक- 2 को भी नीट एग्जाम सेंटर बनाया गया है.

ग्वालियर में 25 सेंटर पर 5 हजार अभ्यर्थी परीक्षा देंगे (ETV Bharat)

पहले से ज्यादा सतर्कता के साथ आयोजित होगी परीक्षा

ग्वालियर के शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय क्रमांक-2 मुरार की प्राचार्य और सेंटर प्रभारी रेणु बेदी ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया, "इस बार पिछली परीक्षा से ज्यादा सतर्कता बरती जा रही है. क्योंकि ये परीक्षा दोबारा से हो रही है और साथ ही इस बात का विशेष ध्यान रखा जा रहा है कि अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार का कोई भी परेशानी नहीं हो."

सुबह 11 से 1:30 बजे तक ही मिलेगी एंट्री

परीक्षा केंद्र पर नीट अभ्यर्थियों को सुबह 11 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक प्रवेश दिया जाएगा. जैसे ही वो एंट्री करते हैं, उनको एंट्री गेट से कमरे तक ले जाने से पहले उनकी फ्रिस्किंग होगी. महिला अभ्यर्थी की फ्रिस्किंग के लिए महिला आरक्षक और पुरुष अभ्यर्थी के लिए पुरुष आरक्षकों से फ्रिस्किंग कराई जाएगी. फ्रिस्किंग के बाद उनकी बायोमेट्रिक जांच होगी. बायोमेट्रिक होने के बाद उनको हल्का नाश्ता और पानी, रूम तक पहुंचाने का पूरा जिम्मा स्कूल सेंटर का रहेगा.

NEET exam preparation complete
ग्वालियर में नीट परीक्षा के लिए तैयारियां पूरी (ETV Bharat)

सीसीटीवी से निगरानी, सेंटर पर जैमर भी होगा

सुरक्षा और नकल रोकने संबंधी या किसी गड़बड़ी को होने से पहले ही पकड़ने के लिहाज से सभी परीक्षा कक्ष में हाई रेजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरे लगाए गए है. इसके साथ ही परिसर में किसी भी प्रकार की डिवाइस मोबाइल या इस तरह की कोई भी चीज पूरी तरह वर्जित है. इसके अलावा मीडियाकर्मियों, ड्यूटी पर मौजूद शिक्षक, पुलिसकर्मी या फ्रिस्किंग आरक्षक सभी केलिए मोबाइल फोन प्रतिबंधित रहेगा. इसके साथ ही यहां जैमर भी लगाया गया है.

अपने साथ परीक्षा में क्या ला सकते हैं छात्र?

मुरार शासकीय स्कूल में बनाए केंद्र की प्राचार्य रेणु बेदी ने बताया, "इन परीक्षाओं का संचालन स्कूल के 10 कक्षों में होगा. इसके साथ ही छात्र अपने साथ एक पानी की बॉटल, जो पारदर्शी हो, प्रवेश पत्र और पासपोर्ट साइज 2 फोटोग्राफ साथ लाने होंगे. इसके अलावा कोई भी बाहरी चीज वर्जित रहेगी. यहां तक की परीक्षा के लिए पेन भी अभ्यर्थियों को परीक्षा कक्ष में ही दिया जाएगा, जो एनटीए द्वारा ही उपलब्ध कराए जा रहे हैं."

NEET EXAM
सीसीटीवी से निगरानी, नीट सेंटर पर होगा जैमर (ETV Bharat)

परीक्षार्थियों को प्रवेश के बाद केंद्र पर मिलेगी छाछ और नाश्ता

गर्मी की वजह से छात्रों को कोई परेशानी न हो, इसका भी ध्यान रखा जा रहा है. बच्चों को नाश्ते में स्नैक्स के साथ छाछ भी पीने के लिए दी जाएगी. जिससे परीक्षा के समय उन्हें गर्मी से परेशान न होना पड़ें. परीक्षार्थियों के साथ-साथ उनके साथ आने वाले पालकों के लिए भी व्यस्वथाएं की गई हैं. पालकों को सड़क पार स्कूल के सामने ही दूसरे परिसर के कक्षों में बैठने की व्यवस्था रहेगी. साथ ही वहां उनके वाहनों के लिए पार्किंग व्यवस्था भी रहेगी.

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