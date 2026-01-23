ETV Bharat / state

पुलिस की गिरफ्त में आया साइबर ठगी का 'किंगपिन', रामकृष्ण मिशन आश्रम के सचिव से ठगे थे ढाई करोड़

रामकृष्ण आश्रम के स्वामी सुप्रीतानंद से 2.52 करोड़ के साइबर फ्रॉड का मास्टर माइंड उदय राज विनाग्या को ग्वालियर से किया गया गिरफ्तार.

RAMKRISHNA ASHRAM CYBER FRAUD CASE
साइबर फ्रॉड का मास्टर माइंड उदय राज गिरफ्तार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 23, 2026 at 11:07 PM IST

3 Min Read
ग्वालियर: करोड़ों का साइबर फ्रॉड करने वाला मुख्य आरोपी किंगपिन आखिरकार पकड़ा गया है. ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने रामकृष्ण आश्रम के स्वामी सुप्रीतानंद से 2.52 करोड़ के साइबर फ्रॉड के मुख्य सूत्रधार किंगपिन ऊर्फ उदय राज विनाग्या को ग्वालियर से ही गिरफ्तार कर लिया है.

17 मार्च 2025 को ग्वालियर में रामकृष्ण आश्रम के सचिव स्वामी सुप्रितानंद को करीब 15 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट कर ढाई करोड़ से ज्यादा की ठगी को अंजाम दिया गया था. इस मामले में 17 आरोपियों की पूर्व में गिरफ्तारी भी हो चुकी थी लेकिन जो इस कांड का सूत्रधार था वह मास्टरमाइंड ग्वालियर में होकर भी पुलिस की पहुंच से लंबे समय से दूर था.

पुलिस को 25 जनवरी तक की मिली रिमांड

गुरुवार को इस मास्टरमाइंड को पुलिस ने ग्वालियर से ही गिरफ्तार कर लिया. जहां शुक्रवार को उसे न्यायालय में पेश कर पुलिस ने पूछताछ के लिए 25 जनवरी तक की रिमांड हासिल कर ली है. बताया जा रहा है कि गिरफ्तार आरोपी उदय राज विनाग्या के खाते में ही ठगी गई रकम का आधे से ज्यादा हिस्सा करीब 1 करोड़ 30 लाख रुपए ट्रांसफर हुए थे. लेकिन पुलिस लंबे समय से इसे पकड़ने में नाकाम थी. केस में ठगी की रकम का कोई भी नया अपडेट कोर्ट को नहीं दे पाई. इस बात पर विशेष सत्र न्यायाधीश ने क्राइम ब्रांच की जांच पर गहरी नाराजगी जताते हुए जांच अधिकारी को भी तलब किया था.

पुलिस को 25 जनवरी तक की मिली रिमांड (ETV Bharat)

उदय राज के खाते में गए थे ठगी के करोड़ों रुपये

जब कोर्ट की सख्ती हुई तो पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस को पूर्व में गिरफ्तार करण विनाग्या से पूछताछ में किंगपिन उर्फ उदय राज विनाग्या के बारे में पता चला था. उसी ने बताया कि किंगपिन के खाते में ही ठगी की रकम में से 1 करोड़ 30 लाख रुपये ट्रांसफर किए गए थे.

GWALIOR RAMAKRISHN CYBER FRAUD CASE
रामकृष्ण मिशन आश्रम के सचिव से ठगे थे ढाई करोड़ (ETV Bharat)

उज्जैन के नागदा का रहने वाला है उदय राज

मामले की जानकारी देते हुए एएसपी क्राइम सुमन गुर्जर ने बताया कि "उदय राज मूल रूप से उज्जैन के नागदा का रहने वाला है और ग्वालियर में अपने वकील से संपर्क के लिए आया था. इसकी जानकारी पुलिस को लगते ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया. इसे रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है और इसके बताए गए ठिकानों पर दबिश देकर और भी आरोपियों की गिरफ्तारी और मशरुका बरामद करने के प्रयास किए जा रहे हैं."

GWALIOR DIGITAL ARREST
क्राइम ब्रांच पुलिस की कार्रवाई (ETV Bharat)

ग्वालियर में रहकर मैनेज करता था ठगी का पैसा

साइबर ठगी का मास्टरमाइंड उदय राज ठगी के बाद अपने एजेंट्स के जरिए ठगी का पैसा निकलवाता और दूसरी जगहों में वितरित करता था. वहीं अभी पुलिस आरोपी उदयराज और उसके घरवालों के भी बैंक खातों की डिटेल निकलवा रही है. इसके अलावा, उदय की मां हेमलता के खाते में भी काफी बड़ा लेनदेन सामने आया है. वहीं पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उदय का क्या कारोबार है, वह कितने खाते चलाता है और उसकी संपत्ति कहां-कहां है, साथ ही उसके साथ कितने और लोग ठगी में शामिल हैं.

संपादक की पसंद

