ग्वालियर के राजश्री अपार्टमेंट में लगी भीषण आग, मौके पर मौजूद फायर ब्रिगेड और SDRF टीम
ग्वालियर में राजश्री अपार्टमेंड की बल्डिंग में लगी भीषण आग, इमारत में मौजूद 20 परिवारों को सुरक्षित निकाला,आग बुझाने में जुटी फायर ब्रिगेड की टीम.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : March 25, 2026 at 12:41 PM IST|
Updated : March 25, 2026 at 12:52 PM IST
ग्वालियर: मध्य प्रदेश के ग्वालियर में खुर्जा वाला मोहल्ला स्थित राजश्री अपार्टमेंट में आग की बड़ी घटना सामने आई है. बताया जा रहा है कि, इस रिहायशी इमारत में करीब 20 परिवार रहते हैं. हालांकि समय रहते सभी परिवारों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, ये आग बिल्डिंग के ग्राउंडफ्लोर पर बने दवाओं के गोदाम में लगी है. मौके पर दमकल का अमला लगातार आग बुझाने में जुटा है, वहीं पुलिस और नगर निगम के अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं.
सभी परिवार सुरक्षित, SDRF की टीम राहत कार्य में जुटी
सीएसपी मनीष यादव ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि, "सभी परिवारों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है. साथ ही फायर फाइटर्स और एसडीआरएफ की टीम भी राहत कार्य में जुटा हुआ है." सीएसपी के मुताबिक अंदर रखे केमिकल्स को भी बाहर निकाला जा रहा है, जिससे हालत और ना बिगड़े. अभी तक आग लगने के स्पष्ट कारण सामने नहीं आए हैं, लेकिन माना जा रहा है कि ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी हो सकती है.
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(अपडेट जारी है)