ग्वालियर के अपार्टमेंट में आग की जांच पूरी, मेडिकल गोदाम संचालक पर FIR, हलक में थी 20 परिवारों की जान
ग्वालियर के राजश्री अपार्टमेंट में आगजनी के मामले में पुलिस की कार्रवाई, घटना की जांच के बाद मेडिकल गोदाम संचालक के खिलाफ FIR.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 10, 2026 at 5:08 PM IST
ग्वालियर: मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पिछले दिनों कोतवाली क्षेत्र में स्थित राजश्री अपार्टमेंट में आग की घटना सामने आई थी. इस बिल्डिंग में लगी आग से 20 परिवारों की जान हलक में आ गयी थी और उन्हें बिल्डिंग से कूद कर अपनी जान बचाना पड़ी थी. ये आग बिल्डिंग में संचालित एक मेडिकल दवाओं और केमिकल के गोदाम में लगी थी. जिस पर जांच के बाद अब पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है.
घटना के समय बिल्डिंग में मौजूद थे 20 परिवार
असल में घटना 25 मार्च को घटित हुई थी. सुबह शहर के सबसे व्यस्त इलाके महाराज बाड़ा के पास गुब्बारा फाटक इलाके में बने राजश्री अपार्टमेंट में अचानक आग लग गई थी. इस बिल्डिंग के निचले हिस्से में दुकानें और गोदाम थे, तो वही ऊपरी मांजलों पर 20 परिवार रहते थे. ये आग बिल्डिंग में संचालित एक दवा गोदाम और केमिकल पेंट के गोदाम में लगी थी. इसे बुझाने के लिए दमकल और प्रशासन को एसडीआरएफ की टीम को बुलाना पड़ा था. परिवार तो किसी तरह सुरक्षित बच गए थे लेकिन बिल्डिंग को भारी नुकसान हुआ था.
कलेक्टर ने दिए थे घटना की जांच के आदेश
इस घटना के बाद कलेक्टर में नगर निगम को पूरी घटना की जांच की जिम्मेदारी सौंपी थी. पता चला कि, गोदाम में शॉर्ट सर्किट हुआ जिसकी वजह से पास ही रखे कुछ सर्जिकल वेस्ट ने आग पकड़ ली. जिसके बाद पास रखे स्याही और अन्य केमिकल भी आग की चपेट में आ गये और आग बुरी तरह भड़क गई थी. जिसकी वजह से बिल्डिंग में आग फैली. घटना की जांच में मेडिकल गोदाम के संचालक की गलती पायी गई है. जिसके बाद पुलिस ने मामले में संचालक के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है.
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बिना अनुमति बेसमेंट में चल रहा था गोदाम, FIR दर्ज
ग्वालियर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जय राज कुबेर ने बताया कि, "ग्वालियर के कोतवाली क्षेत्र में स्थित राजश्री अपार्टमेंट में पिछले महीने आग लगी थी. इस बिल्डिंग के बेसमेंट का बिना अनुमति व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा था. इस पर नगर निगम की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने शिल्पा मेडिकल जिनका गोदाम राजश्री अपार्टमेंट के बेसमेंट में संचालित था और उसी में आग लगी थी, उसके संचालक मनोज बजीठा के खिलाफ बीएनएस की धारा 287 और 125 के तहत FIR दर्ज की गई है, मामले में अभी विवेचना जारी है."