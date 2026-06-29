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ग्वालियर कृषि विश्वविद्यालय में छात्रों के सब्र का बांध टूटा, गेट बंद कर धरने पर बैठे

बीएससी तृतीय वर्ष के छात्रों का आरोप है कि सभी कृषि विवश्विद्यालयों में फाइनल ईयर के छात्रों के लिए मिलने वाला रावे फण्ड रिलीज़ हो चुका है लेकिन ग्वालियर के राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय में अब तक कोई राशि छात्रों को नहीं मिली है. जबकि ये राशि उन्हें अप्रैल माह में ही मिल जानी चाहिए थी. छात्रों का आरोप है कि ये राशि इनके पिछले वर्षों में गबन की वजह से आईसीएआर द्वार रोक दी गई है, लेकिन इसकी वजह से छात्रों को परेशान होना पड़ रहा है.

ग्वालियर : राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय में सोमवार को दिनभर हंगामा होता रहा. आधा सैकड़ा से ज्यादा छात्र छात्रों ने यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक का गेट अंदर से बंद कर धरना दिया. छात्र अपने रुके हुए इंटर्नशिप स्टाइपेंड को देने की मांग कर रहे थे. कृषि विश्वविद्यालय और भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र द्वारा छात्रों को फंड दिया जाता है. लेकिन छात्रों को ये राशि अब तक नहीं मिली.

यूनिवर्सिटी पहुंचे करीब आधा सैकड़ा से अधिक छात्रों ने नारेबाज़ी की और घोटाले के आरोप लगाये. छात्रों का कहना है बार-बार मांग करने बावजूद विश्वविद्यालय प्रबंधन सिर्फ़ खोखले आश्वासन देकर मामला दबाने का प्रयास कर रहा है. इंटर्नशिप के लिए छात्र अपनी जेब से पहले ही बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर चुके हैं लेकिन उन्हें अब तक उनका स्टाइपेंड नहीं दिया जा रहा.

छात्रों को विश्वविद्यालय प्रशासन ने बताई मजबूरी (ETV BHARAT)

छात्रों को 6 महीने के मिलने हैं 18 हज़ार रुपये,

धरने पर बैठे छात्र निरंजन प्रताप सिंह पाल व गजेंद्र बैसला का कहना है "स्टाइपेंड योजना के तहत डिग्री पूरी होने से पहले छात्रों को फ़ील्ड में किसानों के बीच जाकर अपनी पढ़ाई के अनुसार संवाद और कार्यशालाए और काम करना अनिवार्य है. लेकिन विश्वविद्यालय के पास उन्हें रुकवाने के लिए किसी क्षेत्र में कोई होटल या अन्य व्यवस्था नहीं है."

रावे फण्ड के ज़रिए स्टूडेंट्स को 6 महीने तक 3 हज़ार रुपये प्रतिमाह के हिसाब से 18 हज़ार रुपये स्टाइपेंड दिए जाने की शासन की योजना है. विश्वविद्यालय द्वारा अब तक कोई राशि छात्रों को आवंटित नहीं की गई. 4 जून को छात्रों डिग्री पूरी हो रही है.

विश्वविद्यालय प्रशासन ने बताई मजबूरी

विश्वविद्यालय प्रबंधन का कहना है कि रावे फण्ड में छात्रों को 75 लाख रुपये का भुगतान किया जाना है, जिसमें करीब 66 लाख रुपये आईसीएआर द्वारा जारी किया जाता है और 9 लाख रुपये के लगभग यूनिवर्सिटी के अनुदान से छात्रों का स्टाइपेंड भुगतान करना है. विश्वविद्यालय द्वारा मांग किए जाने के बावजूद अब तक आईसीएआर द्वार राशि रिलीज नहीं की गई है. कृषि यूनिवर्सटी के रजिस्ट्रार अजय कौशल का कहना है "लगातार आईसीएआर के अधिकारियों को इस संबंध में अवगत कराया जा रहा है. जैसे ही फण्ड यूनवर्सिटी के पास आयेगा तो छात्रों को रिलीज कर दिया जाएगा."