मध्य प्रदेश के इकलौते संगीत विश्वविद्यालय के सुर हुए बेसुरे और ताल की बेढंगी चाल
ग्वालियर के संगीत विश्वविद्यालय में बिना एग्जाम पास हुए छात्र. कुछ छात्रों ने हो-हल्ला किया तो फिर रिवाइज रिजल्ट में किया फेल.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : December 27, 2025 at 6:47 PM IST
ग्वालियर: मध्य प्रदेश के इकलौते संगीत विश्वविद्यालय के हाल बेहाल हैं. ग्वालियर स्थित राजा मानसिंह संकेत एवं कला विश्वविद्यालय में ऐसे छात्रों को भी पास कराने का मामला सामने आया है, जिन्होंने परीक्षा तक नहीं दी. इसे खुद विश्वविद्यालय प्रबंधन स्वीकार कर रहा है और इस मामले पर पर्दा डालने की कोशिशें जारी हैं.
छात्रों ने की विश्वविद्यालय से शिकायत
राजा मानसिंह संगीत एवं कला विश्वविद्यालय में परीक्षा में फ़र्ज़ीवाड़े के गंभीर आरोप लगे हैं. ऐसे छात्र जिन्होंने परीक्षा नहीं दी, अन्य विद्यार्थियों के साथ उन्हें रिजल्ट में पास घोषित कर दिया. इस बात से पर्दा भी विश्वविद्यालय के कुछ छात्रों ने उठाया और इसके सबूत भी शिकायत के साथ विश्वविद्यालय प्रबंधन को दिए.
पहले पास किया, शिकायत आई तो फिर बना रिजल्ट
राजा मान सिंह संगीत एवं कला विश्वविद्यालय में हाल ही में बैचलर ऑफ़ परफार्मिंग आर्ट्स फर्स्ट ईयर का रिजल्ट घोषित हुआ था. इसी कोर्स की एक छात्रा ने बताया "उनके साथ के एक छात्र को परीक्षा परिणाम में संगीत विज्ञान विषय में 36 अंक मिले हैं और पास कर दिया गया, जबकि वह यह परीक्षा देने ही नहीं आया. रिजल्ट आने पर जब और स्टूडेंट्स ने इस पर आपत्ति ली और इसके संबंध में विश्वविद्यालय प्रबंधन को शिकायत की. जिस पर विश्वविद्यालय ने कुछ समय बाद रिवाइज रिजल्ट्स निकला और उस छात्र की सप्लीमेंट्री बताई.
बिना पेपर दिए पास कराए छात्र
इसके बाद ऐसे 3 और मामलों का खुलासा हुआ, जो अन्य संगीत महाविद्यालयों के छात्र हैं लेकिन राजा मानसिंह संगीत विश्वविद्यालय से संबद्ध हैं. इन तीनों छात्रों को भी बिना परीक्षा दिए पेपरों में पास किया गया था और स्टूडेंट्स की शिकायत के बाद इन्हें भी रिवाइज रिजल्ट में अनुपस्थित दिखा कर सप्लीमेंट्री और फेल बताया गया.
जांच में सही मिली शिकायत तो और भी मामले मिले
इस मामले पर विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार अरुण सिंह चौहान का कहना है "3 से 4 स्टूडेंट्स के बारे में जानकारी आई थी, जिस पर तुरंत संज्ञान लिया गया और जांच की गई तो उसमें सत्यता पायी गई. ऐसे और भी प्रकरण होने की संभावना होने के चलते कुलगुरु की जानकारी में भी मामला लाया गया और सारी फाइल्स को चेक कराया गया, जिसमे 2-3 विसंगतियां और मिली.
- यहां सब फर्जी है! कागजों में चल रहे कॉलेजों की डिग्री चाहिए तो आइए चंबल
- जीवाजी विश्वविद्यालय में नए कुलगुरु की एंट्री, NSUI ने दफ्तर में छिड़का गंगाजल
गड़बड़ी करने वाले 3 कर्मचारियों को हटाया
इस मामले में राजा मानसिंह संगीत एवं कला विश्वविद्यालय की कुलगुरु प्रो. स्मिता सहस्त्रबुद्धे का कहना है " ऐसे 4 छात्रों के संबंध में अलग-अलग विषयों की परीक्षा को लेकर शिकायत आई थी. त्रुटियों का सुधार कर रिवाइज रिजल्ट जारी किया है. 3 कर्मचारियों की गलती सामने आई है, उन्हें भी गोपनीय विभाग से हटा दिया गया है. जिससे भविष्य में इस तरह की गलती ना हो."