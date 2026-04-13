ग्वालियर में प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच फंसी महिला, देवदूत बन आरपीएफ जवान ने बचाई जान
ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश, पैर फिलसने से प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच फंसी महिला.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 13, 2026 at 7:15 PM IST
ग्वालियर: रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ जवान की सतर्कता और फुर्ती की वजह से बड़ा हादसा होने से बच गया. रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में एक महिला यात्री का पैर फिसल गया, लेकिन मौके पर मौजूद आरक्षक ने समय रहते उसे रेस्क्यू कर लिया. यदि थोड़ी भी देर हो जाती, तो महिला की जान जा सकती थी. ये घटना रेलवे स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई.
चलती ट्रेन में चढ़ने का किया प्रयास
ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर एक महिला यात्री जिनका नाम सुनीता बताया जा रहा है. ग्वालियर से आगरा जाने के लिए जीटी एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ने पहुंची थी. जब वह रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 4 पर पहुंची, तो ट्रेन रवाना होने के लिए हॉर्न दे चुकी थी. महिला यात्री ने तेजी से कदम बढ़ाए, लेकिन तब तक ट्रेन चल दी. सामने से ट्रेन छूटती देख, महिला ने चलती ट्रेन में चढ़ने का प्रयास किया.
प्लेटफार्म और ट्रेन के बीच फंसी महिला, आरक्षक ने बचाई जान
महिला ने जैसे ही चलती ट्रेन के कोच में चढ़ने की कोशिश की, उसका पैर फिसल गया. जिससे महिला दरवाजे से टकरा कर सीधे ट्रेन और प्लेफॉर्म की बीच गिरी और फंस गई. लेकिन उसी दौरान वहां पास में खड़े ड्यूटी पर तैनात आरपीएफ आरक्षक जितेन्द्र सिंह की नजर महिला पर पड़ी और उसने तुरंत दौड़ कर महिला को खींच कर सुरक्षित बाहर निकाल लिया.
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रेलवे की अपील- जान से खिलवाड़ न करें लोग
अगर मदद मिलने में चंद सेकेंड्स की देर होती, महिला की जान जा सकती थी. लेकिन आरक्षक की तत्परता की वजह से महिला की जान बच गई. मामले की जानकारी देने के साथ झांसी रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी मनोज कुमार सिंह का कहना है कि "लोगों को कई बार समझाइश दी जाती है. विज्ञापनों के जरिए भी सतर्क किया जाता है कि चलती ट्रेन पर चढ़ने और उतरने का प्रयास न करें. ये उनके लिए घातक हो सकता है, लेकिन फिर भी कई लोग इस बात को नजरअंदाज करते हैं. लोगों से अपील है कि वे इस तरह चलती ट्रेन में चढ़ने या उतरने का प्रयास न करें, आपका जीवन बहुमूल्य है."