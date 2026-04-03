ETV Bharat / state

संसद में गूंजा ग्वालियर रेलवे स्टेशन का मुद्दा, भारत सिंह कुशवाहा ने कहा 2 साल बाद भी जरुरी निर्माण अधूरे

कभी नाम बदलने तो कभी काम को लेकर ग्वालियर का रेलवे स्टेशन एक बार फिर चर्चा में. सांसद ने लगाया ठेकेदार पर मनर्जी का आरोप.

GWALIOR RAILWAY STATION
संसद में गूंजा ग्वालियर रेलवे स्टेशन का मुद्दा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 3, 2026 at 2:51 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ग्वालियर: अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत ग्वालियर के रेलवे स्टेशन को भी वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाने की सौगात मिली है लेकिन स्टेशन के पुनर्निर्माण का काम काफी धीमी गति से चल रहा है. यहां का रेलवे स्टेशन पुनर्निर्माण का काम शुरू हुआ लेकिन करीब 2 साल से ज्यादा का समय गुजरने के बाद भी स्टेशन का काम काफी धीमी गति से चल रहा है. इसकी गूंज अब संसद तक पहुंच चुकी है. सांसद भारत सिंह कुशवाहा ने लोकसभा सदन में यह मुद्दा उठाया है.

शून्यकाल में किया ग्वालियर स्टेशन पर ध्यान आकर्षण

सांसद भारत सिंह कुशवाहा ने गुरुवार को संसद के लोकसभा सत्र में शून्यकाल के दौरान ग्वालियर रेलवे स्टेशन का मुद्दा उठाते हुए ग्वालियर रेलवे स्टेशन के धीमे निर्माण गति पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव समेत सदन का ध्यान आकर्षित किया.

सांसद भारत सिंह कुशवाहा ने अपनी बात रखते हुए कहा कि "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्वालियर को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन की सौगात दी लेकिन ग्वालियर स्टेशन के पुनर्निर्माण का काम काफी धीमी गति से चल रहा है." उन्होंने यहां काम कर रही कंपनी और ठेकेदार पर भी सवाल उठाए हैं.

भारत सिंह कुशवाहा ने कहा 2 साल बाद भी जरुरी निर्माण अधूरे (ETV Bharat)

'धीमी गति निर्माण से यात्रियों को हो रही असुविधा'

सांसद भारत सिंह कुशवाहा ने कहा कि "ग्वालियर रेलवे स्टेशन के पुनर्निर्माण के लिए काम करने वाली कंपनी को 2 बार टाइम एक्सटेंशन यानी निर्माण के लिए समय वृद्धि भी मिल चुकी है. बावजूद इसके काम की गति बेहद धीमी है, जिसकी वजह से रेलवे स्टेशन के अंतर्गत आने वाली सुविधाओं के कई अहम निर्माण अब तक अधूरे हैं. रेलवे स्टेशन का निर्माण तय समय से पिछड़ने की वजह से यहां आने वाले यात्रियों को भी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है."

स्टेशन पुनर्निमाण की मॉनिटरिंग, एजेंसी पर सख्ती की मांग

सांसद ने अपनी बात पूरी करते हुए मांग रखी कि ग्वालियर रेलवे स्टेशन के पुनर्निर्माण कार्यों को जल्द से जल्द पूरा कराया जाए और उसके काम की मॉनिटरिंग भी की जाए. इसके अलावा निर्माण एजेंसी को भी सख्त निर्देश दिया जाए जिससे काम जल्द से जल्द पूरा हो सके ताकि इसे स्टेशन का फायदा रेल यात्रियों को मिल सके.

TAGGED:

GWALIOR RAILWAY STATION
RAILWAY STATION RECONSTRUCTION WORK
AMRUT BHARAT STATION SCHEME
BHARAT SINGH KUSHWAHA PARLIAMENT
GWALIOR RAILWAY STATION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.