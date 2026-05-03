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ग्वालियर में कबड़ा बना वाटर रीसाइक्लिंग प्लांट, हर महीने 8 लाख लीटर पानी नाले में बहा रहा रेलवे

हर महीने लाखों लीटर पानी बर्बाद ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधाओं के लिए नए सिर से काम चल रहा है, पूरा रेलवे स्टेशन नए स्वरूप में तैयार हो रहा है. यहां से चलने वाली गाड़ियां भी स्वच्छ रहे इसके लिए बरसों से देख रेख के साथ ट्रेनों की सफ़ाई और धुलाई का काम भी जारी है. लेकिन अब ट्रेनों की धुलायी में उपयोग होने वाला हज़ारों लीटर पानी हर दिन नालियों में जा रहा है. जबकि ये वेस्ट वाटर रीसायकल होकर पेयजल आपूर्ति कर सकता था. लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही से बर्बाद हो रहा है.

ग्वालियर: गर्मी के मौसम में जब लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, तब ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर हर महीने 8 लाख लीटर पानी जिम्मेदारों की उदासीनता के चलते नालियों में बह रहा है. क्योंकि लाखों खर्च कर ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर बनाया गया वाटर रिसाइकल प्लांट अब कबाड़ में तब्दील हो रहा है. ये प्लांट ट्रेनों की धुलाई में निकलने वाले पानी को शुद्ध करने के लिए बनाया गया था.

50 लाख खर्च कर लगाया था वाटर रीसाइक्लिंग प्लांट

करीब सात साल पहले ग्वालियर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर चार के पास 2018-19 में क्लीनिंग यार्ड पर 50 लाख रुपये खर्च कर एक वाटर रीसायकल प्लांट बनाया था. उद्देश्य था कि, ट्रेनों की धुलाई के बाद इकट्ठा होने वाला पानी इस प्लांट के जरिए मशीनों से रीसायकल हो फिर उसे शुद्ध जल में तब्दील कर पूर्ति की जाये. इस प्लांट को ठेके पर शुरू किया गया और पांच वर्षों तक इसका संचालन भी हुआ. लेकिन 2024 में टेंडर ख़त्म हो गया और तब से ही यह प्लांट बंद पड़ा हुआ है और देख रेख के अभाव में प्लांट की मशीनरी खराब हो रही है.

कबड़ा बना वाटर रीसाइक्लिंग प्लांट (ETV Bharat)

हर दिन 4 ट्रेनों की धुलाई, साप्ताहिक ट्रेनों की भी देखरेख

ग्वालियर रेलवे स्टेशन से हर दिन 4 ट्रेन नियमत रूप से संचालित होती हैं. जिनका मेंटेनेंस और सफाई का काम भी ग्वालियर में ही होता है. जिनमें बरौनी एक्सप्रेस, बुंदेलखंड एक्सप्रेस, ग्वालियर रतलाम इंटरसिटी एक्सप्रेस और ग्वालियर प्रयागराज एक्सप्रेस का संचालन नियमित है और धुलाई भी. इनके अलावा चंबल एक्सप्रेस, बेंगलुरु एक्सप्रेस और सुशासन एक्सप्रेस जैसी साप्ताहिक ट्रेन भी हैं जिनकी देखरेख और रखरखाव भी किया जाता है.

क्या है ट्रेनों की धुलाई का गणित?

ट्रेनों की धुलाई में काफी पानी लगता है. एक कोच की धुलाई सफ़ाई में लगभग 300 लीटर पानी खर्च होता है, एक ट्रेन में लगभग 22 से 28 कोच तक होती हैं. यदि 22 कोच की ट्रेन से समझे तो एक ट्रेन में 6600 लीटर पानी एक दिन में लगता है. ऐसे में चार नियमित ट्रेन हैं. जिसके हिसाब से करीब एक महीने में 7.92 लाख लीटर पानी नाली में जा रहा है. इनके अलावा साप्ताहिक ट्रेन की धुलायी होती है. ऐसे में महीने में लगभग 8 लाख लीटर से ज्यादा पानी नाली में बह रहा है. अगर वाटर रीसायकल प्लांट चालू होता तो ये पानी शुद्ध हो कर स्टेशन पर जल पूर्ति कर सकता है या दोबारा ट्रेनों की धुलाई में काम आ सकता था.

हर महीने 8 लाख लीटर पानी नाले में बहा रहा रेलवे (ETV Bharat)

इनका कहना है...

झांसी रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी मनोज कुमार सिंह की माने तो ''पूर्व में टेंडर खत्म होने के बाद वाटर रीसाइक्लिंग का काम भी बंद हो गया है, दो बार इसके लिए टेंडर जारी किए गए लेकिन किन्हीं कारणों से कोई कंपनी इसके लिए आगे नहीं आई. हालांकि अब वाटर रिसाइलिंग प्लांट का टेंडर फाइनल प्रोसेस में है और जल्द से जल्द नया ठेका दोबारा शुरू किया जाएगा.''