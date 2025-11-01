क्या चोर बनेगा रे तू...दूसरी चोरी में ही पकड़ा गया ट्रेन चोर, पहले कार चुराई फिर डीजल की जुगाड़ में...
ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर पकड़ाया चोर, युवक चोरी की कार में डीजल भराने की जुगाड़ में ट्रेन में चढ़ा, पूछताछ में किए चौंकाने वाले खुलासे.
ग्वालियर: मध्य प्रदेश के ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर जीआरपी ने एक अंतरराज्यीय चोर को गिरफ्तार किया है. आरोपी ट्रेनों में यात्रियों का सामान चुराने की कोशिश कर रहा था. हालांकि आरोपी नया नया ही चोर बना था और रेलवे पुलिस के हत्थे चढ़ गया.
ट्रेन से चोरी हुआ था महिला का पर्स
असल में ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर कुछ दिन पहले उदना एक्सप्रेस ट्रेन में एक महिला का पर्स चोरी हुआ था. जिस में सोने के जेवर और कुछ नकदी थी. महिला ने इसकी शिकायत भी रेलवे पुलिस थाने में की थी. इस तरह की घटनाओं को लेकर पुलिस ने चोरों को पकड़ने के लिए चेकिंग शुरू की, तो बैग चोरी करने वाला चोर ही पुलिस के हाथ लग गया.
चेकिंग के दौरान पुलिस को देख भागा था आरोपी
जीआरपी ग्वालियर थाना प्रभारी दीपशिखा तोमर ने बताया कि "रेलवे स्टेशन पर ट्रेन खड़ी थी. उस ट्रेन में एक व्यक्ति तांका झांकी कर रहा था. उसी समय स्टेशन पर जीआरपी भी चेकिंग कर रही थी. ये देखते ही वह शख्स वहां से दौड़ने लगा. जीआरपी की चेकिंग टीम को शक हुआ और उसे घेर कर पकड़ा गया. आरोपी ने अपना नाम अमन परमार बताया जो आगरा का रहने वाला है. उसकी तलाशी लेने पर उसकी जेब से एक कार की चाबी भी बरामद हुई."
आरोपी ने कबूला-ट्रेन से उसी ने चुराया था पर्स
जब जीआरपी पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की, तो वह कोई जवाब ठीक से नहीं दे रहा था. उससे कार के जब दस्तावेज मांगे गए तो वह भी नहीं दे पाया. क्योंकि कार तमिलनाडु के आरटीओ नंबर पर रजिस्टर थी. इसके बाद उससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो आरोपी ने कबूल किया कि "पिछले महीने उदना एक्सप्रेस ट्रेन में हुई पर्स की चोरी इसी ने की थी. शुक्रवार रात भी यह उसी फिराक में आया था, लेकिन रेलवे पुलिस ने उसे पकड़ लिया."
चोरी की कार में डीजल की व्यवस्था के लिए करता था चोरी
रेलवे पुलिस ने जब कार के बारे में सख्ती से पूछताछ की, तो उसने बताया कि "यह कार उसने 21 जून को तमिलनाडु से रतलाम पार्सल करने के लिए ली थी. लेकिन रास्ते में उसका मन बदल गया और उसने कार डिलीवर नहीं की और खुद रख ली. पिछले 5 महीने से वह इस कार को चला रहा था. जब उसके पास पैसे खत्म हो गए, तो डीजल और खर्चा पानी की व्यवस्था के लिए उसने ट्रेन में चोरी की. उस चोरी के दौरान भी वह इसी कार से ग्वालियर रेलवे स्टेशन आया था. उसके पास फिर रुपये खत्म हुए तो चोरी करने दोबारा स्टेशन आया था और पकड़ा गया.
रतलाम में कार्यरत डॉक्टर दंपति की है कार
पिछले महीने चोरी किए पर्स के गहने भी आरोपी से बरामद कर लिए गए हैं. साथ ही कार के मालिक से संपर्क किया गया, तो पता चला की कार तमिलनाडु के रहने वाले डॉ. प्रधान की पत्नी के नाम पर रजिस्टर है और वे वर्तमान में रतलाम मेडिकल कॉलेज में कार्यरत हैं. उन्होंने वहीं से अपनी कार रतलाम लाने के लिए अमन परमार को हायर किया था, लेकिन उसने कार रतलाम नहीं पहुंचाई. हालांकि इस संबंध में उन्होंने भी एक एफआईआर पूर्व में आरोपी के खिलाफ दर्ज कराई थी.
जांच में जुटी ग्वालियर जीआरपी
फिलहाल जीआरपी पुलिस आरोपी से अन्य चोरी की वारदातों के बारे में पूछताछ कर रही है, जिससे पता चल सके वह ये काम कब से कर रहा है या पूर्व में भी इस तरह की घटनाओं में उसकी संलिप्तता तो नहीं है. हालांकि आरोपी ने पुलिस को बताया है कि यह उसकी तीसरी चोरी का प्रयास था, लेकिन असफल रहा.