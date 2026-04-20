ग्वालियर में रेल वेंडर्स को बेरहमी से पीटा, GRP के 6 आरक्षकों पर निलंबन की गाज
ग्वालियर जीआरपी थाना पुलिस पर वेंडर्स ने वसूली का आरोप लगाया. मांग पूरी नहीं होने पर मारपीट. दोनों वेंडर्स अस्पताल में भर्ती.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 20, 2026 at 3:12 PM IST
ग्वालियर : जीआरपी नैरोगेज थाना पुलिस पर दो वेंडर्स के साथ मारपीट की गई. ट्रेन में खाना सप्लाई कर लौट रहे अमित धाकरे और राघव सिंह का आरोप है कि उन्हें जीआरपी स्टाफ ने पीटा. दोनों को जयारोग्य अस्पताल में भर्ती कराया गया. मामले ने तूल पकड़ा और वेंडर्स ने आपत्ति की तो आनन-फानन में GRP SP राहुल लोढ़ा ने 6 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया है. साथ ही जांच के आदेश दिए हैं.
राजधानी एक्सप्रेस से खाना सप्लाई कर लौट रहे थे वेंडर
वेंडर अमित धाकरे ने बताया "वे आरके कंपनी की ओर से राजधानी एक्सप्रेस में ऑर्डर पर खाना सप्लाई करने गए थे. वापसी के दौरान जीआरपी स्टाफ ने उन्हें रोक लिया, जबकि उनके पास आईआरसीटीसी के वैध पहचान पत्र थे. ट्रेन का ठहराव केवल दो मिनट का था, इसी दौरान रोकने पर उन्होंने विरोध किया, जिसके बाद विवाद शुरू हो गया. घायल वेंडर्स के मुताबिक उन्हें बेरहमी से पीटा गया."
थाना प्रभारी पर लगाए गंभीर आरोप
पीड़ित ने यह भी आरोप लगाया "थाना प्रभारी पिछले 15 दिन से रुपये देने का दबाव बना रहे थे, और नहीं देने पर उनके साथ मारपीट की गई है." मारपीट के बाद दोनों वेंडर को अस्पताल ले जाया गया था. जीआरपी ब्रॉडगेज थाना प्रभारी दीपशिखा तोमर ने पैसों के लेनदेन में शिकायत की बात को नकार दिया है. उनका कहना है "पीड़ित वेंडर्स ने विवाद में मारपीट की शिकायत की है, जिस पर कार्रवाई की गई."
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जीआरपी एसपी राहुल लोढ़ा ने की सख्त कार्रवाई
जीआरपी ब्रॉडगेज थाना प्रभारी दीपशिखा तोमर ने बताया "भोपाल से जीआरपी एसपी राहुल लोढ़ा ने वेंडर मारपीट विवाद मामले में 6 आरक्षकों को निलंबित किया है, जिनमें नेरोगेज थाना से 4 आरक्षक योगेश जाट, मनोज जाट आशीष चौरसिया और विकास तोमर और उनके साथ ब्रॉडगेज थाना के दो आरक्षक निहाल और नमन हैं. पूर्व में इस तरह के किसी विवाद की बात सामने नहीं आई थी. जब वेंडर्स ने शिकायत की तो आरक्षकों के खिलाफ ये कार्रवाई वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की गई."