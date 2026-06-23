नगर निगम की जनसुनवाई में दिखा कॉकरोच! फर्जी जल बिल और प्रॉपर्टी टैक्स पर हंगामा
ग्वालियर के विष्णुकांत शर्मा ने 2008 में कटवा दिया था नल कनेक्शन, प्रॉपर्टी एक लेकिन डबल टैक्स की वसूली का नोटिस. जनसुनवाई में की शिकायत.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 23, 2026 at 7:07 PM IST
ग्वालियर: मंगलवार को हुई नगर निगम की जनसुनवाई में एक व्यक्ति कॉकरोच का मुखौटा लगाकर कर पहुंचा, जिसका आरोप था कि नगर निगम द्वारा कई सालों से उसे जल कनेक्शन और प्रॉपर्टी का फर्जी बिल थमा रहा है जिसको लेकर जनसुनवाई में हंगामा भी हुआ.
2008 में कटवा दिया था नल कनेक्शन
ग्वालियर के गांधी नगर में रहने वाले विष्णुकांत शर्मा नगर निगम की कार्यप्रणाली से परेशान हैं. उन्हें नगर निगम द्वारा पिछले 15 साल से फर्जी जलकर और प्रॉपर्टी टैक्स का बिल थमाया जा रहा है. विष्णुकांत शर्मा का गांधी नगर स्थित घर उनकी पत्नी नीलम शर्मा के नाम है और उन्हीं के नाम पर पहले जल कनेक्शन था. शर्मा दंपति ने अपने इस घर का जल कनेक्शन जनवरी 2008 में ही कटवा दिया था. लेकिन उसके बावजूद 2009 से उन्हें उसी निरस्त जल कनेक्शन का बिल नगर निगम द्वारा जारी किए जा रहे हैं.
'कनेक्शन कटवाने के बाद भी आ रहा जलकर बिल'
विष्णुकांत शर्मा का कहना है, "उनके पास जल कनेक्शन को निरस्त कराने के लिए जमा की गई राशि और जल कनेक्शन निरस्त करने की रसीद भी हैं लेकिन नगर निगम उन्हें लगातार पानी का बिल भेज रहा है. वे पिछले 15 सालों से इन फर्जी बिलों को निरस्त कराने के लिए नगर निगम के चक्कर काट रहे हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है."
'प्रॉपर्टी एक लेकिन डबल टैक्स की वसूली का नोटिस'
पीड़ित विष्णुकांत शर्मा के मुताबिक, "अकेला जलकर ही नहीं बल्कि उन्हें फर्जी हाउस टैक्स भरने के नोटिस भी भेजे जा रहे हैं. एक ही प्रॉपर्टी की नगर निगम ने 2 प्रॉपर्टी आईडी भी बना दी हैं, जिनमें से एक फर्जी है लेकिन उस फर्जी प्रॉपर्टी आईडी का टैक्स जमा करने के लिए कहा जा रहा है. बार बार आवेदन देकर चक्कर लगाने के बावजूद टैक्स और प्रॉपर्टी आईडी निरस्त नहीं की जा रही. इस तरह के भ्रष्टाचार और लापरवाही से परेशान होकर नगर निगम की जनसुनवाई में कॉकरोच का मास्क लगाकर पहुंचे हैं."
'कॉकरोच जाग चुका है'
कॉकरोच बनकर आए विष्णुकांत शर्मा का साफ कहना है, "सिस्टम को साफ शब्दों में कहना चाहता हूं ग्वालियर का युवा जाग रहा है. कॉकरोच पनप चुका है और इस फेलियर सिस्टम को ठीक करना चाहता है. या तो खुद ये सरकारी सिस्टम सुधर जाए नहीं तो युवा इसे सुधार देंगे, संविधान की दवा पिला देंगे जिससे आगे इन्हें भ्रष्टाचार की बीमारी नहीं होगी."
- रतलाम में व्हाइट, पिंक और येलो पर्ची दूर करेगी प्रॉब्लम, पब्लिक हियरिंग में कलर कोडिंग सिस्टम
- जनसुनवाई के नाम पर अधिकारियों का टाइम पास!, रील्स स्क्रॉल और झपकी लेते मिले साहेबान
'आवेदन की कराएंगे जांच'
इस मामले को लेकर नगर निगम के अपर आयुक्त मुनीश सिंह सिकरवार का कहना है, एक सज्जन आए थे जिन्हें जलकर और बढ़े हुए प्रॉपर्टी टैक्स की समस्या थी. उनका आवेदन लेकर जांच के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को भेज दिया गया है."