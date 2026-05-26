खाली मटका लेकर जनसुनवाई में पहुंचे ग्वालियर के लोग, कहा-गर्मी में पानी तो पिला दो
ग्वालियर के वार्ड नंबर 27 में पेयजल संकट से जूझ रहे 30 परिवार. जनसुनवाई में मटका लेकर लगाई पानी की गुहार. पीयूष श्रीवास्तव की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 26, 2026 at 7:28 PM IST
ग्वालियर: गर्मी के मौसम में पानी की किल्लत लोगों के लिए मुसीबत बन रही है, कई इलाकों में पेयजल संकट खड़ा हो रहा है और टैंकरों से जलापूर्ति मुश्किल से हो रही है. यही वजह की लोग इस झुलसती गर्मी में लोग अब ग्वालियर नगर निगम की जलापूर्ति व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं. ग्वालियर के मुरार क्षेत्र से आए पूर्व पार्षद बृजेश गुप्ता अपने क्षेत्र के लोगों के साथ मंगलवार को मटका लेकर नगर निगम की जनसुनवाई में पहुंचे.
पेयजल संकट से जूझ रहे 30 परिवार
ग्वालियर के वार्ड 27 में इन दिनों पानी की किल्लत लोगों को परेशान कर रही है. पानी की टंकियों से सिंहपुर रोड कचहरी के पास गली नंबर 2 में करीब 25 से 30 घर हैं लेकिन यहां पानी की सप्लाई ना होने से इन परिवारों के लिए जलसंकट खड़ा हो गया है. लगभग 1 महीने से लोग नगर निगम के टैंकर की राह देखते हैं और जब टैंकर आता है तो बड़े बूढ़ों से लेकर छोटे बच्चे तक पानी के लिए दौड़ लगाते हैं. इस समस्या से तंग आकर स्थानीय लोग मिट्टी का मटका लेकर नगर निगम की जनसुनवाई में प्रदर्शन करने और समस्या दूर करने की मांग लेकर पहुंचे.
'नगर निगम से हताश हैं वार्ड 27 के लोग'
इस क्षेत्र से पूर्व पार्षद बृजेश गुप्ता का कहना है, "पानी नहीं मिल रहा लोगों को, सरकार के 840 करोड़ रुपए कहां खर्च कर दिए. आज भी सिंहपुर रोड पर कचहरी के पास गली नंबर दो जहां करीब 25 से 30 घर हैं. जरा-जरा से बच्चे जो गर्मियों की छट्टी में घर के अंदर होना चाहिए, वो बाहर टैंकरों से पानी भर रहे हैं. ये स्थिति नगर निगम की है, क्या करना चाहते हैं ये लोग? पानी भी नहीं दे पा रहे लोगों को पीने का तो और क्या करेंगे. नगर निगम के इस रवैये के खिलाफ आज मटका लेकर जनसुनवाई में आए थे और चेताया है कि हालात सुधार जायें."
'अधिकारियों ने 3 दिन का दिया समय'
पूर्व पार्षद बृजेश गुप्ता ने कहा, "जनसुनवाई में नगर निगम के आला अधिकारियों ने 3 दिन का समय मांगा है. उन्होंने कहा है कि 3 दिन में पानी की सप्लाई सुचारू रूप से होने लगेगी." अगर ऐसा नहीं होता है तो सभी परेशान लोग अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे.
- एक हाथ में रस्सी और दूसरे में बर्तन, पानी के लिए 30 फीट खतरनाक कुएं में झूलते बच्चे
- बिजली के खंभों पर लटकता पाइपलाइन का मकड़जाल, यही है नल जल योजना की हकीकत!
जिम्मेदार बोले- परेशानी आई थी अब ठीक हो गई
इस मामले को लेकर नगर निगम के अपर आयुक्त प्रदीप सिंह तोमर का कहना है, "मुरार क्षेत्र के पूर्व पार्षद पुरानी कचहरी के पास के क्षेत्रों, क्षेत्रवासियों को लेकर आए थे. उनके यहां पर पानी नहीं पहुंच रहा है तो हमने एई और सब इंजीनियर को बुलाया था. उनके क्षेत्र में कुछ बोर की लाइन का मिलान होना है उसका ठीक करा देंगे तो उनको पानी मिलने लगेगा. अभी अभी दो तीन दिन से समस्या यह आ रही थी. कुछ बिजली की कटौती हुई थी, जिसकी वजह से पंपिंग स्टेशन से टंकी पूरी नहीं भर पाई जिससे दिक्कत आई थी, अब स्थिति ठीक हो चुकी है."