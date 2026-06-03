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पेट्रोलियम क्राइसिस में डूबा दो सौ करोड़ का स्मार्ट साइकिल प्रोजेक्ट, वरदान बनी गोडाउन की शोभा

पेट्रोल डीजल क्राइसिस में वरदान साबित होती ग्वालियर की स्मार्ट साइकिल प्रोजेक्ट. लोगों ने किया नजरअंदाज तो कबाड़ में सजी जीवन रेखा. पीयूष श्रीवास्तव की रिपोर्ट.

GWALIOR SMART BIKES TURNED SCRAP
ग्वालियर में कबाड़ बनी स्मार्ट साइकिल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 3, 2026 at 11:17 AM IST

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Updated : June 3, 2026 at 11:32 AM IST

6 Min Read
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ग्वालियर: दुनिया के बड़े बड़े देशों में चलने वाली अलग-अलग साइकिल ऑन रेंट सिस्टम की तरह ही ग्वालियर स्मार्ट सिटी ने 2018 में एक स्मार्ट पब्लिक बाइक सर्विस की शुरुआत की थी, इसमें छोटी सी रकम चुकाकर किराए पर साइकिल चलाने के लिए ली जा सकती थी. उद्देश्य था लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन स्मार्ट साइकिल का उपयोग करें. जो ना सिर्फ एक सस्ता सार्वजनिक ट्रांसपोर्टेशन था बल्कि एनवायरमेंट के लिए प्रदूषण रहित विकल्प था.

एक साइकिल जो जीपीएस और इंटरनेट बेस्ड कनेक्टिविटी के साथ किराए पर मिलती थी, आप एक जगह से दूसरी जगह तक बिना किसी परेशानी के इस्तेमाल कर सकते थे और किसी भी नजदीकी पब्लिक बाइक स्टैंड पर छोड़ सकते थे. लेकिन ये प्रोजेक्ट एक बड़ी विफलता में बदल गया. क्योंकि लोगों ने इस बहतरीन आईडिया में रुचि नहीं दिखाई.

पेट्रोल डीजल क्राइसिस में वरदान साबित होती थी ग्वालियर की स्मार्ट साइकिल (ETV Bharat)

स्मार्ट सिटी ने खरीदी थी 500 स्मार्ट बाइक, मोबाइल से ऑपरेट
नगर निगम के अन्तर्गत ग्वालियर स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन ने 2018 में पब्लिक बाइक शेयरिंग सर्विस के लिए करीब 200 करोड़ रुपये खर्च किए. 500 स्मार्ट साइकिल ख़रीदीं इनके लिए शहर के अलग स्थानों पर पब्लिक बाइक स्टेशन बनवाये. जहां हर स्टैंड पर 10 स्मार्ट साइकिल पार्क होती थीं. साइकिल चलाने वालों को ट्रैफिक और दूसरे वाहनों से समस्या ना हो इसके लिए मेन रोड के किनारे अलग से साइकिल ट्रैक भी बनवाये गए.

इन साइकिलों को चलाने के लिए पूरा मोबाइल बेस्ड सिस्टम बनाया गया था. एक एप्लीकेशन के जरिए आप नजदीकी साइकिल तक पहुंच कर उसमें आने वाले क्यूआर कोड या स्मार्ट कार्ड को स्कैन कर साइकिल को अनलॉक और उपयोग कर सकते थे. बाद में आप नजदीकी स्टैंड पर बाइक को लॉक कर अपनी राइड खत्म कर सकते थे. इस तरह जीपीआरएस और हाईटेक इंटरनेट आधारित बाइक सिस्टम एक आसान तरीका था और इन साइकिल के चोरी होने या गायब होने का भी कोई खतरा नहीं था.

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ई-बाइक में कन्वर्ट करने का प्रयास भी रहा विफल (ETV Bharat)

लोगों ने नहीं दिखायी रुचि
आज इन साइकिल के लिए बनाए गए साइकिल ट्रैक पर कोई स्मार्ट साइकिल नजर नहीं आती और पब्लिक बाइक स्टैंड्स भी वीरान पड़ें है. वजह पब्लिक बाइक शेयरिंग योजना तीन साल पहले बंद कर दी गई. ग्वालियर की यह स्मार्ट बाइकिल शेयरिंग सर्विस बंद होने के पीछे भी अलग-अलग वजह हैं लेकिन सबसे बड़ी वजह है लोगों की नजरअंदाजी या इस आसान पब्लिक ट्रांसपोर्ट में रुचि ना दिखाना.

शुरुआती दो साल में कुछ हद तक लोग शौकिया तौर पर इन स्मार्ट साइकिल का उपयोग करते थे, क्योंकि इसमें महज 5 रुपये में करीब एक घंटे के लिए साइकिल की उपलब्धता होती थी. कुछ लोग फिटनिस के लिहाज से सुबह शाम एक एक घंटे के लिए इनका इस्तेमाल कर लेते थे. लेकिन बाद में ये रुचि कम होती गई और धीरे-धीरे स्मार्ट साइकिलें भी अपने स्टैंड्स में तन्हा रह गईं.

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3 साल में ही कबाड़ हुईं साइकिलें, आज गोदाम में कैद (ETV Bharat)

3 साल में ही कबाड़ हुईं साइकिलें, आज गोदाम में कैद
लगभग तीन साल में स्मार्ट सिटी के वे 500 स्मार्ट साइकिल जो एक सस्ता, एन्वायरमेंट फ्रेंडली ट्रांसपोर्टेशन और स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद विकल्प थी. मौसम और देख रेख के अभाव में 95 फीसदी साइकिल कबाड़ में तब्दील हो गई. 2023 में आखिरकार इन कबाड़ हो चुकी करोड़ों की साइकिल को स्मार्ट सिटी ने पब्लिक बाइक स्टैंड से हटवाकर गोदाम में रखवा दिया और तब से वे उसी गोदाम में कैद हैं.

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लोगों ने नहीं दिखायी रुचि (ETV Bharat)

वेंडर भी छोड़कर भागा प्रोजेक्ट
ग्वालियर नगर निगम आयुक्त संघ प्रिय ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि, ''ये एक बेहतरीन प्रोजेक्ट था, तीन-चार साल चला भी लेकिन फिर यहां की भौगोलिक स्थिति और गर्मी धूल की वजह से लोगों ने इनका इस्तेमाल कम कर दिया और बाद में पूरे तरह बंद कर दिया. जिस वेंडर को इसका काम दिया गया था वह भी तीन साल पहले काम छोड़ कर चला गया, जिसका प्रकरण भी चल रहा है. लेकिन इससे पब्लिक बाइक शेरिंग सिस्टम पर काफी असर पड़ा. स्टैंड्स में रखी साइकिल भी मौसम और मेंटेनेस ना होने से खराब हो रही थी जिस कारण उन्हें गोदाम में रखवा दिया गया.''

ई-बाइक में कन्वर्ट करने का प्रयास भी रहा विफल
हालांकि साल भर पहले इस बात पर भी विचार किया गया कि, इन साइकिल को अपग्रेड कर इन्हें ई-साइकिल्स में परिवर्तित करा दिया जाए, एक दो साइकिल्स पर इसका प्रयोग भी किया गया लेकिन काफी कोशिशों के बावजूद ऐसा कोई विकल्प नहीं मिला और स्मार्ट बाइक को ई बाइसिकल बनाने में भी सफलता नहीं मिली.

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स्मार्ट सिटी ने खरीदी थी 500 स्मार्ट बाइक, मोबाइल से ऑपरेट (ETV Bharat)

आगे इन साइकिल का भविष्य क्या?
निगमायुक्त की मानें तो हाल ही में स्मार्ट सिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक में यह फ़ैसला लिया गया है कि, अब इन स्मार्ट साइकल्स को शहर के क्लोज्ड कैंपस जैसे विश्वविद्यालय, कॉलेज, ग्वालियर किला या बीएसएफ और अन्य परिसरों के लिए दी जाए उनका इस्तेमाल वहां कराया जाए. इसके लिए चार संस्थानों ने इच्छा जताते हुए मांग रखी है जिस पर बैठक में निर्णय लेते हुए इन परिसरों के लिए 200 स्मार्ट साइकिल देने का फैसला किया गया है.

साइकिलें संस्थानों में गई तो स्टैंड्स का क्या होगा?
ये सवाल भी बड़ा है कि, करोड़ों खर्च कर इन साइकल्स के लिए जो पब्लिक बाइक स्टैंड्स बनवाये गए थे अब उनका क्या होगा. तो इस बात का जवाब देते हुए निगमायुक्त संघ प्रिय का कहना था कि, ''वर्तमान में साइकिल स्टैंड्स में विज्ञापन संबंधी कार्य हो रहे हैं. साथ ही आने वाले तीन से चार महीने में ग्वालियर में पीएम ई-बस सेवा शुरू होने वाली है. ऐसे में यह प्रयास किया जाएगा कि इन साइकिल स्टैंड का उपयोग भविष्य में ई बस स्टैंड्स के रूप में कन्वर्ट कर किया जाए.''

Last Updated : June 3, 2026 at 11:32 AM IST

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