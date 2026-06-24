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ग्वालियर में पुजारियों का आंदोलन, सरकारी आदेश के खिलाफ शुरू किया सत्याग्रह

ग्वालियर में पुजारियों द्वारा मंदिरों की व्यवस्था के लिए सरकारी समिति गठित करने का विरोध किया जा रहा है, जो फैसला कमलनाथ सरकार ने लिया था, लेकिन अब जा कर इसे लागू किए जाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे संबंधित नोटिस पुजारियों और महंतों को मिल रहे हैं.

ग्वालियर: पुजारियों ने सत्याग्रह शुरू कर दिया है. संभाग भर के मठ मंदिरों के पुजारियों ने अपनी मांगों को लेकर ग्वालियर के टेकरी हनुमान मंदिर पर आंदोलन का अगाज कर दिया है. इस सत्याग्रह में पुजारियों के साथ इनके परिवार की महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं. मौके पर पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी भी पहुंचे हैं. बाद में सभी आंदोलनकारी ठाकुर जी की प्रतिमा के साथ कमिश्नर ऑफिस पहुंचे और धरना दिया.

पुजारियों का आरोप है कि मंदिरों की व्यवस्था और जमीन का संचालन पुजारियों के हाथ में ही होना चाहिए. शासन प्रशासन सरकारी समिति बनाकर मंदिरों पर कब्जा करना चाहता है. जो मंदिर पहले से ही निजी है और इनके लिए जमीनें सिंधिया स्टेट ने दी थी. पुजारी दरबार से पुरुषोत्तम दुबे का कहना है कि "इस तरह समितियां बनाकर प्रशासन के लोग मंदिरों की जमीन पर आधिपत्य बनाकर इनकी नीलामी करना चाहता है. इसके बाद पुजारियों को भी बेदखल करेंगे. इसी के विरोध में पुजारियों ने अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू किया है."

मंदिरों की सरकारी समिति गठन का विरोध (ETV Bharat)

'सुप्रीम कोर्ट के आदेश को किया जा रहा अनदेखा'

दुबे का कहना है कि "सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में भी निर्णय दिया है कि मंदिर की जो जमीन है, उसके भूस्वामी जो है, मूर्ति है और पुजारी इसका प्रबंधक है. ये भूमी मध्य प्रदेश शासन के अधीन नहीं है. मध्य प्रदेश शासन इसकी नीलामी नहीं कर सकती, न ही कोई इस पर समिति बना सकती है और न ही इसको नष्ट-भ्रष्ट कर सकती. यह सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है. परंतु यह लोग जो है, उसके आदेश को भी नहीं मान रहे हैं. राज्य शासन का भी आदेश नहीं मान रहे हैं"

पुरुषोत्तम दुबे का कहना है कि "अगर शासन ने उनकी बात नहीं मानी, तो पुजारियों का सत्याग्रह आगे आंदोलन में बदलेगा. इस पूरी बातचीत और हंगामे के बाद सभी पुजारी और उनके परिवार जिनमें महिलाए भी शामिल थी. ग्वालियर संभाग कमिश्नर के दफ्तर पहुंचे और मेन गेट पर भगवान श्री कृष्ण के दरबार के साथ धरना भी दिया."

सरकारी आदेश के खिलाफ शुरू किया सत्याग्रह (ETV Bharat)

'पुजारियों की समस्याएं सरकार तक पहुंचायेंगे'

इधर मौके पर पहुंचे एसडीएम सीबी प्रसाद का कहना है कि "पुजारियों की कुछ समस्याएं हैं कि पटवारी उनके घर जाते हैं. इनके पास, कोटवार जाते हैं. कुछ कमेटी गठन के संबंध में सारी बातें हैं. हमने परेशानियां लिखकर देने को कहा है. उन्हें सरकार तक पहुंचा दी जाएगी और जिला प्रशासन यदि आपकी कोई जायज मांग है या जायज पीड़ा है, तो आपका सहयोग करने के लिए तैयार है."