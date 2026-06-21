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ग्वालियर से कूनो के लिए उड़ान भरेंगी राष्ट्रपति मुर्मू, चीता ज्वाला की 3 पीढ़ियों का करेंगी दीदार

महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रविवार दोपहर 2:20 बजे वायुसेना के विशेष विमान से ग्वालियर एयरफोर्स एयरबेस पर लैंड करेंगी. इसके बाद दोपहर 2:30 पर वे ग्वालियर से वायुसेना के हेलीकॉप्टर से श्योपुर कूनो नेशनल पार्क के लिए रवाना हो जाएंगी. कूनों करीब दोपहर 3:15 पहुचेंगी.

ग्वालियर: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इन दिनों पांच दिवसीय दौरे पर मध्य प्रदेश पहुंची हैं. वे रविवार दोपहर ग्वालियर आयेंगी और यहां से कूनो नेशनल पार्क के लिए हवाई मार्ग से रवाना होंगी. उनके ग्वालियर आगमन से पहले पुलिस प्रशासन सुरक्षा में पूरी तरह मुस्तैद है. हालांकि उनका आगमन ग्वालियर में महज ट्रांजिट विजिट के तौर पर है.

एयरबेस और एयरपोर्ट क्षेत्र में 5 किमी नो फ्लाई जोन

ग्वालियर में राष्ट्रपति के आने से पहले पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं. क्योंकि मौसम के मिजाज के चलते राष्ट्रपति के श्योपुर आवागमन के लिए वैकल्पिक सड़क मार्ग को भी छावनी में तब्दील कर दिया गया है. चप्पे-चप्पे पर पुलिस के दो हजार जवान राष्ट्रपति की सुरक्षा में तैनात किए गए हैं. ग्वालियर एयरपोर्ट और एयरबेस क्षेत्र को राष्ट्रपति के वापस ग्वालियर से दिल्ली रवाना होने तक नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है.

मौसम के मद्देनजर वैकल्पिक सड़क मार्ग तैयार

पुलिस ने भी शनिवार को एयरबेस से श्योपुर रवाना होने के लिये सड़क मार्ग के विकल्प पर कॉन्वॉय रिहर्सल भी किया था. क्योंकि अगर मौसम खराब रहा और हेलीकॉप्टर उड़ान ना भर सका तो राष्ट्रपति को ग्वालियर से श्योपुर सड़क मार्ग से ले जाया जाएगा. इसके लिए सभी तैयारियां कर ली गई हैं.

ग्वालियर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम (ETV Bharat)

बोत्सवाना चीतों की स्थिति की करेंगी समीक्षा

श्योपुर कूनो नेशनल पार्क पहुंचने के बाद राष्ट्रपति बोत्सवाना से लाए गए चीतों की स्थिति देखेंगी, 2025 में राष्ट्रपति मुर्मू के बोत्सवाना दौरे के बाद ही चीतों को भारत भेजने पर सहमति बनी थी और चीतों की बोत्स्वाना से खेप लाने की तैयारी हो सकी थी. ऐसे में राष्ट्रपति कूनो में बोत्सवाना चीतों की प्रगति, चीता बाड़ों की स्थिति और चीता प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट समीक्षा करेंगी.

चीता ज्वाला की तीन पीढ़ियों के दीदार

महामहिम राष्ट्रपति दोपहर 3:15 पर श्योपुर पहुचेंगे. जहां उनका स्वागत और अगुवानी मिनिस्टर इन वेटिंग मंत्री राकेश शुक्ला करेंगे. इसके बाद शाम 4:30 बजे कूनो के वन्यजीव अस्पताल का दौरा करेंगी. यहां कॉन्फ्रेंस हॉल में चीता प्रोजेक्ट और प्रगति का प्रेजेंटेशन होगा. जिसके बाद शाम 5 से 6:20 बजे तक राष्ट्रपति चीता मैनेजमेंट एरिया में चीता सफारी करेंगी. इस दौरान में चीता ज्वाला उसकी शावक मुखी और मुखी के पांच शावकों के परिवार यानी तीन पीढ़ियों को भी देखेंगी. इसके बाद वे रात्रि विश्राम भी कूनो में ही करेंगी.

22 जून को श्योपुर से ग्वालियर वापसी

अगले दिन 22 जून सोमवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सुबह 6:30 बजे से सुबह 8 बजे तक कूनो नेशनल पार्क में सफारी भ्रमण करेंगी. इसके बाद सुबह 9 बजे से 9:15 बजे तक राष्ट्रपति स्थानीय सहरिया समाज के चीता मित्र, चीता ट्रैकर्स, लोकल एसपीजी मेंबर्स, टूरिज्म गाइड से भी चर्चा करेंगी. इसके बाद वे श्योपुर से सुबह 9:45 बजे वे वायुसेना के हेलीकॉप्टर से उड़ान भर कर 10:30 बजे ग्वालियर एयरबेस पहुचेंगी. जहां से वे वायसेना के विशेष विमान से दिल्ली रवाना होंगी.