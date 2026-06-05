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जितना रिचार्ज, उतनी आँच.. मोबाइल, बिजली की तरह अब पीएनजी होगी प्रीपेड

ग्वालियर में पीएनजी गैस उपलब्ध कराने वाली एक मात्र एजेंसी अवंतिका गैस लिमिटिड है जो जल्द ही पीएनजी को प्रीपेड मोड पर ले जाने की तैयारी कर रही है. प्रीपेड मीटर के लिए टेंडर भी हो चुके हैं. मीटर आते ही आने वाले 4 से 5 महीने में लगने शुरू हो जाएँगे. लेकिन ये अचानक लिया गया फ़ैसला नहीं है बल्कि गैस कंपनी को लगातार हो रहे घाटे का नतीजा है. क्योंकि कई उपभोक्ताओं ने कनेक्शन लेने के बाद पीएनजी गैस का इतेमाल तो किया लेकिन उसके एवज में आने वाला बिल दबाकर बैठे हैं.

फिर क्या था ग्वालियर में भी लोगों को घर की रोटी की चिंता सताने लगी. धड़ाधड़ पीएनजी के कनेक्शन के आवेदन होने लगे. इसक असर ये हुआ कि अब तक ग्वालियर में 47 हज़ार से ज़्यादा पीएनजी कनेक्शन हो चुके हैं और सैकड़ों वेटिंग में हैं. लेकिन इस बीच ख़बर आ रही है कि अब पीएनजी कनेक्शन कराने वाले नए ग्राहकों को आंच भी रिचार्ज पर मिलेगी यानी पीएनजी भी मोबाइल की तरह प्रीपेड होगी. जिसके लिए जरूरत के अनुसार रिचार्ज कराना होगा. सीधा सीधा रिचार्ज कराओ और गैस जलाओ. ये प्रीपेड व्यवस्था लागू करने वाला ग्वालियर प्रदेश का संभवतः पहला शहर होगा.

ग्वालियर: खाड़ी देशों के युद्ध ने पेट्रोल डीज़ल के साथ ही एलपीजी गैस को वैश्विक संकट बना दिया है. भारत में भी एलपीजी सिलेंडरों की कमी और बढ़े हुए दामों का असर लोगों की जेब और रसोई के बजट पर पड़ने लगा. फिर एक दिन आदेश आया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पीएनजी (पाइप्ड नेचुरल गैस) गैस के कनेक्शन लें. जिन इलाक़ों में पीएनजी गैस लाइन हैं वहाँ एलपीजी कनेक्शन नहीं होंगे और जिनके पास पहले से पीएनजी है उनके एलपीजी कनेक्शन भी बंद होंगे.

चार हज़ार उपभोक्ता नहीं भर भर रहे बिल

ग्वालियर में अवंतिका गैस लिमिटेड कंपनी के ओआईसी अंकिश गर्ग का कहना है, "ग्वालियर में 47 हज़ार पीएनजी कनेक्शन कंज्यूमर हैं, जिनमे से करीब 4 हज़ार ऐसे उपभोक्ता हैं जिन्होंने लंबे समय से अपना बिल नहीं भरा है. जिसकी वजह से कंपनी का लगभग 4 करोड़ रुपये आउटस्टैंडिंग (बकाया) हो गया है. जो सीधे तौर पर रिस्क है. ऐसे में आगे इस तरह के हालात ना बने इसलिए ये कदम महत्वपूर्ण माना जा सकता है क्योंकि ग्वालियर में अब भी 67 हज़ार घर ऐसे हैं जहाँ पीएनजी गैस लाइन पहुँच चुकी है और इनके कनेक्शन भी भविष्य में होंगे. वर्तमान में करीब 600 कनेक्शन वेटिंग में भी चल रहे हैं.

ग्वालियर में पीएनजी होगी प्रीपेड (ETV Bharat)

ट्रायल के लिए मंगाए दो हज़ार प्रीपेड मीटर

प्रीपेड कनेक्शन को लेकर कंपनी ने ग्वालियर के लिए प्रीपेड मीटर के टेंडर जारी किए हैं. कंपनी के अधिकारियों की माने तो अभी मीटरों के लिए टेंडर जारी कर दिया है और 2000 मीटर मंगाये जा रहे हैं. इसे ट्रायल के तौर पर फेज दर फेज बदलना शुरू किया जाएगा. पहले फेज में कंपनी 500 प्रीपेड मीटर लगाएगी. इसके बाद दूसरे चरण में फिर 500 और अगले चरणों में इसी तरह ये सिस्टम पूरे ग्वालियर में लागू किया जाएगा.

उपभोक्ता के लिए कैसे फायदेमंद होगी प्रीपेड पीएनजी?

पीएनजी गैस की दरें पहले ही एलपीजी गैस के मुकाबले 20 प्रतिशत कम हैं. ऐसे में लोगों को पीएनजी से पहले ही बचत हो रही है. ऐसे में जब प्रीपेड मीटर होंगे तो कुछ और फायदे भी होने की संभावना है. जैसे कि प्रीपेड मीटर होने पर लोग अपने बजट के अनुसार गैस ले सकेंगे यानी जितनी जेब इजाज़त देगी उतना रिचार्ज कर सकेंगे. 200, 500, 1000 आप अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार रिचार्ज कर पीएनजी गैस ख़रीद पाएंगे फिर उसका इस्तेमाल कर सकेंगे.

दूसरा हमेशा रिचार्ज की सुविधा होगी आप 24 घंटे सातों दिन कभी भी पीएनजी रिचार्ज कर पाएंगे. आपको बिल भरने के लिए पीएनजी दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने होंगे. अगर रात में भी गैस खत्म हो तो तुरंत रिचार्ज के साथ उसे दोबारा शुरू कर पाएंगे और तीसरा फायदा मीटर रीडिंग में गलती का झंझट खत्म हो जाएगा. डिजिटल मीटर होगा जो रिचार्ज के हिसाब से चलेगा. कोई मीटर रीडर ग़लत रीडिंग के आधार पर बिल नहीं बना सकेगा.

जिन उपभोक्ताओं पर बकाया उनका क्या?

अवंतिका गैस लिमिटेड के ग्वालियर ओआईसी अंकिश गर्ग के मुताबिक, ऐसे उपभोक्ता जिन पर पिछला बकाया बिल है, उनसे बिल जमा करने के लिए कहा जा रहा है. ऐसे कनेक्शनधारियों को चिह्नित किया गया है और उनके मीटर पोस्टपेड से जल्द प्रीपेड में बदले जाएँगे. जिससे वे अपने इस्तेमाल के अनुसार पीएनजी रिचार्ज कर उपयोग कर सकें.