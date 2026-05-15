ई-स्कूटी की सवारी पर ऊर्जा मंत्री, समर्थकों को सख्त हिदायत, मेरे साथ काफिले में नहीं चलेंगे लोग
पीएम मोदी की अपील का देशभर में असर, मध्य प्रदेश में सीएम से लेकर मंत्रियों ने कम किया काफिला, ई-स्कूटी से चल रहे ऊर्जा मंत्री.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 15, 2026 at 1:59 PM IST|
Updated : May 15, 2026 at 2:10 PM IST
ग्वालियर: मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री कई तरह से सुर्खियों में छाए रहते हैं, ऊपर जब प्रधानमंत्री ने ईंधन बचत की अपील देशवासियों से की है, तो मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर भी अब ई-स्कूटी पर क्षेत्र के दौरे और कार्यक्रम कर रहे हैं. जहां मध्य प्रदेश में बीजेपी नेताओं द्वारा भारी काफिले निकालने पर पार्टी ने कार्रवाई कर गाज गिरा दी. वहीं ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने अपने साथ चलने वाले समर्थकों से दुपहिया वाहनों के काफिले बनाने की भी मनाही कर दी.
क्षेत्र में ईवी स्कूटर पर निकले ऊर्जा मंत्री
ग्वालियर में शुक्रवार को सुबह से ही ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर शहर के अपने विधानसभा क्षेत्र के दौरे और विभिन्न विकास कार्यों के कार्यक्रमों में शामिल होने निकले, लेकिन इस बार ना तो समर्थकों की कारें साथ थी ना सरकारी फॉलो वाहन, मंत्री खुद भी एक समर्थक के साथ ई-स्कूटर पर सवार थे. कुछ अन्य समर्थक अपने दुपहिया वाहनों से साथ चल रहे थे. ऊर्जा मंत्री बहोड़ापुर स्थित 24 बीघा कॉलोनी ने साढ़े तीन करोड़ रुपये के विकासकार्यों की सौगात देने पहुंचे थे.
मंच से पार्टी कार्यकर्ताओं से डीजल पटोल बचत की अपील
स्वागत सत्कार के साथ कार्यक्रम शुरू हुआ, मंत्री जी लोगों की समस्याएं सुनी और उन्हें दूर करने का आश्वासन देकर मौके से ही अधिकारियों को निर्देशित भी किया. इसके बाद मंच से उन्होंने लोगों से पहले विकासकार्यों के बारे में भाषण दिया और इसके बाद अपने अंदाज़ में प्रधानमंत्री की अपील दोहराई. मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि, हम सब लोगों को अब से सिर्फ ई-स्कूटर या साइकिल से चलना है, बहुत जरूरी हो तो ही मोटर साइकिल का उपयोग करना है, पेट्रोल डीजल की खपत करना है."
पार्टी कार्यकर्ताओं को हिदायद, समर्थकों से काफिला ना बनाने की अपील
मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने अपनी बात पर जोर देते हुए समर्थकों और बीजेपी कार्यकर्ताओं से कहा है कि, "देश में पेट्रोल डीजल की बचत अब प्राथमिकता है, इसलिए हमें जुलूस के रूप में बिल्कुल नहीं चलना है. मेरे साथ भी अब काफिला नहीं चलेगा. ये बात सभी को याद रखनी है."
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'देश में पेट्रोल डीजल की कमी, इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल करें'
मीडिया से चर्चा में मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि, "मैं तो पहले भी स्कूटर पर घूमता था, लेकिन आज देश की जरूरत है, प्रधामनात्री नरेंद्र मोदी ने आह्वाहन किया है कि देश हित में जरूरत है, पेट्रोल डीजल की देश में किल्लत है, क्योंकि हालात सबके सामने हैं. युद्ध की वजह से हमे डीजल-पेट्रोल की बचत करने की आवश्यकता है, इसलिए हमे ई-बाइक, इलेक्ट्रिक स्कूटी, ईवी कार हैं, इनका उपयोग करना है और जितना हो सके पेट्रोल डीजल आधारित वाहनों का उपयोग कम से कम करें.