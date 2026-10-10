महिलाओं को रिस्क मानती थी बीमा कंपनियां, डाक विभाग ने दिखाई राह, 4.6 करोड़ लोगों का भरोसा
देश में महिलाओं को बीमा नहीं देती थी कंपनिया, 1884 में डाक विभाग ने बदला था इतिहास, महिलाओं को मिला पहला बीमा. रिपोर्ट-पीयूष श्रीवास्तव
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 10, 2026 at 3:45 PM IST
ग्वालियर: पोस्ट ऑफिस भारत का सबसे भरोसेमंद और अहम हिस्सा रहा है. आज जब 10 अक्टूबर को हम राष्ट्रीय डाक दिवस मना रहे हैं तब ये जानना महत्वपूर्ण है कि, किस तरह पोस्ट ऑफिस ने लोगों तक उनकी चिट्ठियां पार्सल या मनी ऑर्डर ही नहीं पहुंचाये बल्कि महिला सशक्तिकरण की मिसाल पेश की है. वह भी उस दौर में जब महिलाओं के जीवन को बड़ी बड़ी बीमा कंपनियां वित्तीय जोखिम मानती थी. करीब 132 साल पहले भारतीय डाक विभाग ने महिलाओं के जीवन का मोल समझा और आगे आकर भारत में महिलाओं को जीवन बीमा से जोड़ महिला सुरक्षा का नया अध्याय लिखा.
1884 में डाक विभाग ने बीमा की शुरुआत की
1854 में यानी भारत की आधिकारिक आज़ादी से लगभग 99 साल पहले इंडिया पोस्ट भारतीय डाक विभाग की शुरुआत हुई. समय के साथ इसका विस्तार हुआ 19 वीं सदी का अंत आते आते 1884 में पोस्ट ऑफिस ने भारत में बीमा सेक्टर में कदम रखा और इंडिया पोस्टल इंश्योरेंस PLI की शुरुआत की. लेकिन तब ये बीमा व्यवस्था सिर्फ पुरुषों तक सीमित थी. क्यों की उस दौर में देश में स्थापित दो स्वदेशी और कुछ विदेशी बीमा कंपनियों द्वारा यही नियम व्यवस्था अपना रखी थी और महिलाओं को बीमा नहीं दिया जाता था.
महिलाओं को इन वजहों से नहीं दिया जाता था बीमा
भारतीय महिलाओं को बीमा ना देने के पीछे उस दौर के कई फैक्टर थे, जैसे सबसे पहले मातृ मृत्यु दर काफ़ी ज़्यादा थी. लगभग हर 40 में से 1 महिला की मौत प्रसव के दौरान हो जाती थी. औसत जीवन प्रत्याशा काफ़ी कम थी, क्योंकि कम उम्र में विवाह, कुपोषण, स्वच्छता की कमी, बार बार गर्भावस्था से 15-30 वर्ष में महिलाओं की मृत्यु पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा होती थी. ऊपर से स्वास्थ्य सेवायें कमज़ोर थी जिसकी वजह से प्रसव के बाद यह सुनिश्चित करना मुश्किल होता था कि प्रसूता जीवित रहेगी या नहीं. क्योंकि वे भारी ब्लीडिंग या इन्फेक्शन का शिकार हो जाती थी. ये कुछ कारण थे जिस वजह से निजी बीमा कंपनियां भारतीय महिलाओं को बीमा नहीं देती थी.
महिलाओं को सीधे मना कर देती थी बीमा कंपनियां
उस दौर में भारत में दो भारतीय निजी बीमा कंपनियां मुंबई की बॉम्बे म्यूच्यूअल लाइफ इंश्योरेंस सोसाइटी और ओरिएंटल गवर्मेंट सिक्योरिटी इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड पहले से बीमा क्षेत्र में कम कर रही थी. हालांकि भारत में शुरू हुई पहली बीमा कंपनी ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी थी जो 1818 में कोलकाता में शुरू हो गई थी लेकिन यह एक विदेशी कंपनी मानी गई. क्योंकि यह अंग्रेजों के लिए बनी थी और उनके ही बीमे करती थी. एक अन्य विदेशी बीमा कंपनी अल्बर्ट लाइफ इंश्योरेंस भी भारत आई जिसने भारतीय पुरुषों को भी बीमा दिया. लेकिन बाद में कंपनी वित्तीय संकट से जूझते हुए यहां से वापस हो गई. ये सभी कंपनियां ख़ास कर विदेशी कंपनियां महिलाओं को बीमा देने से सीधा मना कर देती थी.
डाक विभाग ने 1894 में महिलाओं को बीमा में शामिल किया
1884 में पोस्ट ऑफिस ने भारत में पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की शुरुआत की जो स्वदेशी बीमा स्कीम के तौर पर उभरी. ब्रिटिश कंपनियां जहां भारतीयों को सब स्टैंडर्ड लाइफ मानकर 20 फ़ीसदी तक एक्स्ट्रा प्रीमियम वसूलती थी. ऐसे में पोस्ट ऑफिस की बीमा पॉलिसी भरियों के लिए राहत बनकर आई. इसके बाद 1894 में डाक विभाग ने ऐतिहासिक फ़ैसला करते हुए महिलाओं को भी इस बीमा के सुरक्षा कवच में शामिल कर लिया.
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डाक विभाग पर लगातार बढ़ रहा लोगों का भरोसा
आज देश भर में डाक विभाग लोगों के भरोसे का पर्याय बना हुआ है. फिर चाहे वह पोस्टल सुविधाएं हो या बीमा. यही वजह है कि, पोस्ट ऑफिस से बीमा ग्राहकों में साल दर साल बढ़ैतरी हो रही. जिसे इन आंकड़ों से समझा जा सकता है कि, 31 मार्च 2021 तक डाक विभाग में 50 लाख से अधिक बीमा पॉलिसी धारक थे लेकिन वित्तीय वर्ष 2023-24 में 16,29,739 नए लोग जुड़े, 2024-25 में 47,05,962 नई पॉलिसी हुई जबकि 2025 में यह संख्या बढ़कर 4.6 करोड़ ग्राहक तक पहुच गई.
आज देश का हर कोना पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस से जुड़ा
डाक विभाग में लश्कर प्रधान पोस्ट ऑफिस के पोस्ट मास्टर मलखान सिंह लोधी कहते हैं कि, "पोस्ट ऑफिस की शुरुआत ही आमजन के हित और लोगों को जोड़ने के लिए था. इसका उद्देश्य कभी आर्थिक लाभ नहीं था इसीलिए जब देश में कोई स्वदेशी और विदेशी कंपनी भारतीयों को अपना कर बीमा नहीं देता था तब डाक विभाग ने बीमा शुरू किया था और फिर महिलाओं के जीवन का मूल्य समझते हुए इनके लिए बीमा की शुरुआत की थी. आज भी लगातार लोगों का भरोसा बना हुआ है. 1995 से ग्रामीण क्षेत्रों में भी महिलाओं और ग्रामीणों की बीमा उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण बीमा पालिसी जैसी योजनाएं चलाई जा रही है. जो लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव ला रही है."