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महिलाओं को रिस्क मानती थी बीमा कंपनियां, डाक विभाग ने दिखाई राह, 4.6 करोड़ लोगों का भरोसा

महिलाओं को रिस्क मानती थी बीमा कंपनियां ( ETV Bharat )

ग्वालियर: पोस्ट ऑफिस भारत का सबसे भरोसेमंद और अहम हिस्सा रहा है. आज जब 10 अक्टूबर को हम राष्ट्रीय डाक दिवस मना रहे हैं तब ये जानना महत्वपूर्ण है कि, किस तरह पोस्ट ऑफिस ने लोगों तक उनकी चिट्ठियां पार्सल या मनी ऑर्डर ही नहीं पहुंचाये बल्कि महिला सशक्तिकरण की मिसाल पेश की है. वह भी उस दौर में जब महिलाओं के जीवन को बड़ी बड़ी बीमा कंपनियां वित्तीय जोखिम मानती थी. करीब 132 साल पहले भारतीय डाक विभाग ने महिलाओं के जीवन का मोल समझा और आगे आकर भारत में महिलाओं को जीवन बीमा से जोड़ महिला सुरक्षा का नया अध्याय लिखा.

1884 में डाक विभाग ने बीमा की शुरुआत की

1854 में यानी भारत की आधिकारिक आज़ादी से लगभग 99 साल पहले इंडिया पोस्ट भारतीय डाक विभाग की शुरुआत हुई. समय के साथ इसका विस्तार हुआ 19 वीं सदी का अंत आते आते 1884 में पोस्ट ऑफिस ने भारत में बीमा सेक्टर में कदम रखा और इंडिया पोस्टल इंश्योरेंस PLI की शुरुआत की. लेकिन तब ये बीमा व्यवस्था सिर्फ पुरुषों तक सीमित थी. क्यों की उस दौर में देश में स्थापित दो स्वदेशी और कुछ विदेशी बीमा कंपनियों द्वारा यही नियम व्यवस्था अपना रखी थी और महिलाओं को बीमा नहीं दिया जाता था.