हाईकोर्ट में लोडर में फाइलें लेकर पहुंचा ग्वालियर नगर निगम, अब सीधे सड़कों की जांच कराएगा कोर्ट
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में ग्वालियर की बदहाल सड़कों पर सुनवाई, नगर निगम 1441 सड़कों का रिकॉर्ड लोडर में लेकर पहुंचा हाईकोर्ट. पीयूष श्रीवास्तव की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 14, 2026 at 10:34 AM IST
ग्वालियर: ग्वालियर की बदहाल सड़कों का मुद्दा अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में गरमाया हुआ है. गुरुवार को एक बार फिर हुई सुनवाई से पहले ग्वालियर नगर निगम (GMC) लोडर भरकर उन फाइलों को लेकर पहुंचा जो पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने तलब की थी.
नगर निगम 1441 सड़कों का रिकॉर्ड लोडर में लेकर हाईकोर्ट पहुंचा
असल में मामला ग्वालियर की बदहाल सड़कों का है जिसको लेकर लगायी गई एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सड़क की गुणवत्ता की जांच और पिछले पांच साल में बनी सड़कों के फिजिकल और टेकिनिकल जांच करने के लिए 2021 से 2026 तक बनाई गई और सुधरी गई ग्वालियर में सड़कों का पूरा रिकॉर्ड मंगाया तो नगर निगम 1441 सड़कों का रिकॉर्ड लोडर में भरकर हाईकोर्ट पहुंचा.
निगम अधिकारियों की गैर मौजूदगी में होगी जांच
याचिकाकर्ता एडवोकेट अवधेश तोमर ने बताया कि, "हाई कोर्ट ने इन रिकॉर्ड्स को देखते हुए अब मौके पर सड़कों की कोर्ट द्वारा गठित जांच कमेटी जांच करेगी." हालांकि इस दौरान कोर्ट का निर्देश है कि, नगर निगम का कोई अधिकारी या ठेकेदार मौजूद नहीं रहेगा. तीन सदस्यी पैनल और नगर निगम के अधिवक्ता गौरव मिश्रा के साथ याचिकाकर्ता अवधेश तोमर ही मौजूद रहेंगे और सड़कों को खुदवाकर उनकी टेस्टिंग करायेंगे और उसकी रिपोर्ट बाद में कोर्ट में पेश करेंगे.
फाइल देखने के बाद कोर्ट ने ग्राउंड पर जांच के दिए आदेश
याचिकाकर्ता के मुताबिक, इतनी फाइलों को देख कर हाईकोर्ट ने विशाल संख्या में फाइलों की जांच व्यावहारिक रूप से करना संभव नहीं है, इसलिए इनमें से रेंडम सड़कों को चुन कर गुणवत्ता की जांच की जाये, जो गठित जांच कमिटी इन सड़कों की मोटाई, मटेरियल और इन पर हुए खर्च को लेकर रिपोर्ट बनाकर कोर्ट में पेश करेगी.
कोर्ट ने सड़कों पर खर्च और जानकारी का पूरा रिकॉर्ड किया था तलब
असल में ग्वालियर हाईकोर्ट ने ग्वालियर की बदहाल सड़कों पर लगायी गई PIL को गंभीरता से लेते हुए 11 अगस्त की सुनवाई में सख्त रुख अपनाया था. नगर निगम कमिश्नर से पूछा था की उन्होंने ग्वालियर में क्या सुरंग वाली सड़के देखी हैं. इसके साथ ही पिछले पांच साल में ग्वालियर में बनी सड़कों का पूरा सरकारी खर्च ब्योरा, मेजरमेंट बुक और जानकारी की फाइले कोर्ट में 13 अगस्त की सुनवाई में तलब की थी. इसी आदेश के पालन में नगर निगम फाइलों का पूरा स्टॉक मदाखलत मिनी लोडर में लेकर गुरुवार को कोर्ट पहुंचा था.
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पिछली सुनवाई में नगर निगम ने बताया था की, ग्वालियर में नगर निगम ने 129 सड़कें बनायी हैं. जिनमें 62 सड़कें वाहन चालान के लिए बिल्कुल ठीक हैं. 34 रोड आंशिक क्षतिग्रस्त हैं जिन्हें पैच वर्क के जरिए दुरुस्त किया जा रहा है. जबकि 24 सड़कें पूरी तरह डैमेज हो चुकी हैं. 1441 सड़कों पर 310 करोड़ के काम हैं स्वीकृत. नगर निगम द्वारा 1 जनवरी 2021 से 11 अगस्त 2026 तक 1441 सड़के बनाने और मरम्मत के लिए 310 करोड़ रुपये से अधिक की राशि स्वीकृत हुई थी. जिनमें 750 सड़कों का काम पूरा हो चुका है जबकि 116 काम जारी है. इन कामों के लिए 61 करोड़ रुपये से अधिक का बजट स्वीकृत है.